Horner y cómo McLaren F1 les regaló la victoria en el GP de Canadá

Aunque McLaren perdió el liderato en favor de Max Verstappen en la primera aparición del coche de seguridad tras el accidente de Logan Sargeant, Christian Horner no cree que ese fuera el momento realmente clave para la victoria de su equipo.

En su lugar, el director de Red Bull sugiere que la decisión "crucial" llegó más tarde, cuando los pilotos empezaron a cambiar a los neumáticos de seco y Norris paró varios giros después de los demás.

Como los neumáticos de seco tardaban un poco en alcanzar la temperatura adecuada, la decisión de Norris pareció sensata, ya que sus intermedios siguieron siendo más rápidos durante varias vueltas. Pero finalmente no funcionó, pese a tener una ventaja de 20s sobre Verstappen en ese momento.

Aunque fue capaz de salir de boxes ligeramente por delante del holandés, el hecho de reincorporarte en la parte húmeda de la pista le hizo perder tracción y Verstappen, que sí iba por la línea seca, pudo adelantarle y colocarse líder.

Horner reconoció que las cosas habrían sido diferentes si Norris hubiera entrado en boxes una vuelta antes, ya que los neumáticos de Verstappen no habrían estado a la temperatura adecuada.

"Pensé que estábamos en una ventana mucho mejor a medida que el circuito se secaba", explicó Horner.

"Fuimos capaces de mantener una diferencia constante y luego se trataba de conseguir cambiar en el momento adecuado, porque el primer sector estaba bastante húmedo. Y cuando sales del pitlane, pierdes mucha temperatura".

"Me pareció que habíamos calculado bien el momento de cambiar al neumático medio. Pero Lando fue capaz aguantar más y abrir un hueco de 20 segundos, pero con cada vuelta que hacíamos, nuestros neumáticos estaban cada vez más calientes y me sorprendió que no cubrieran eso tras una vuelta".

"Le dejaron dos y eso fue crucial, ya que le dio a Max otra vuelta para ganar temperatura. Así que cuando Lando entró en boxes, él [Verstappen] tenía neumáticos que estaban en una ventana correcta y fue capaz sacarle una diferencia de tres segundos en el sector 1. Así que ese momento fue crucial".

El equipo de boxes de McLaren hace una parada en boxes de Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

La importancia de cambiar a neumáticos de seco se produjo después de que Christian Horner admitiera que McLaren parecía tener ritmo para ganar cuando Norris abrió un gran hueco en el primer stint.

"En el primer stint, parecíamos muy competitivos al principio de la carrera, presionando mucho a George Russell y sacando siete segundos muy rápidamente a los coches de detrás", dijo. "Así que estábamos bien preparados para las condiciones de lluvia".

"Desgraciadamente, nos quedamos atrás de George cuando se activó el DRS, lo que permitió a Lando remontar cuando la pista se estaba secando. Parecía que el Mercedes tenía más problemas, pero a nosotros nos costaba adelantar y eso le dio vía libre a Lando".

"En ese momento, parecía que McLaren era el favorito para ganar la carrera. Entonces llegaron las paradas en boxes y pusimos otro nuevo juego de intermedios".

"Hubo un coche de seguridad que lo neutralizó todo y los ajustes que hicimos nos permitieron situarnos en una mejor posición", concluyó.