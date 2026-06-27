Viñales: "Steiner me ha dicho 'mendigo' en pocas palabras"

Günther Steiner, ex jefe de Haas en la Fórmula 1, estrella mediática en ese paddock y actualmente uno de los responsables del equipo Tech3 en el Mundial de MotoGP, se ha metido este sábado en el lío abierto entre Maverick Viñales y KTM a raíz del futuro del español.

El piloto catalán se ve cada vez más fuera de dentro de la casa de Mattighofen a raíz del escaso movimiento de la marca, especialmente a raíz de la lesión. Los planes de subirle al equipo oficial de KTM se desvanecieron, Viñales esperó una respuesta de los austriacos sin poder buscarse la vida por su situación contractual, y ahora la situación del corredor de Roses en la categoría reina pende de un hilo, porque ni parece que KTM quiera renovarle, sobre todo después de no haberle hecho probar la moto de 850cc en Brno, ni existen los suficientes huecos disponibles en la parrilla de 2027 como para que tenga margen de maniobra.

Después de que el jueves Viñales dijera claramente que, si no sigue en MotoGP, KTM sería la única culpable, Günther Steiner ha valorado duramente sus palabras y su actitud este sábado. Abordado por la realización internacional del campeonato, indicó que lo que estaba haciendo el español le parecía "poco inteligente".

"No creo que sea lo más inteligente, y de hecho, no sé por qué ha dicho esto... cuando no tienes opciones, no puedes elegir. Quizás no estaba pensando cuando dijo eso", dijo Steiner sobre las declaraciones de Viñales. "Estoy seguro de que esto no ayuda. Y culpar a KTM por ello creo que también es un poco injusto, porque quiero decir, ¿es la KTM una Aprilia o una Ducati en este momento? No. Pero el rendimiento está ahí, Pedro Acosta lo está haciendo bien, Enea Bastianini estuvo entre los diez primeros el viernes, así que la culpa no es solo de KTM".

"No sé qué estaba pensando, y tal vez estaba muy emocionado por todo esto, porque existe la posibilidad de que no esté aquí el próximo año en MotoGP, y simplemente las emociones le han superado", comentó Steiner en un tono severo.

En su encuentro con los medios españoles, entre los que estaba Motorsport.com, a Viñales le trasladaron estas palabras. Y el gerundense respondió también de manera contundente: "Creo que se ha malinterpretado lo que ha dicho, pero igualmente me ha dicho 'mendigo' en ciertas palabras. No tengo nada que añadir, la verdad es que mi mente está en intentar estar fuerte, recuperarme lo antes posible y cuanto más adelante esté, mejor, voy a estar más contento y con mejor sensación".

Guenther Steiner, CEO de Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Al final, si separas la parte donde hay físico y donde no, puedo entender que todavía voy rápido. Entonces estoy tranquilo, simplemente debo continuar insistiendo, y sobre todo tengo que hacer un pacto de, aunque tenga dolor, seguir empujando. Es muy difícil, porque cuando sientes dolor dices 'bueno, descanso', pero si me quiero recuperar tengo que empujar aunque me duela. No en la moto, digo en casa, en el gimnasio", prosiguió.

"Lo que está en mi cabeza es recuperarme y rodar fuerte, porque en Assen siempre he sido de los mejores en el sector 2 y en el 4, sobre todo en el 4. Y ahora estoy último en ambos, y eso es físico, no hay otra cosa", siguió.

Cuestionado sobre si tiene la sensación de que va a tener que irse de MotoGP, Viñales contestó: "Ahora mismo no tengo nada, en este momento sí, la sensación que yo tengo es esa. Pero al final quiero disfrutar de estas carreras, y la manera es poniéndome fuerte, porque así yo no disfruto. Me sacan medio segundo en cuatro cambios de dirección, no disfruto".

Posteriormente, valoró la situación de Raúl Fernández, ganador en la sprint de Assen pero aún sin asiento asegurado para 2027: "Yo creo que España tiene un montón de pilotos buenos que pueden estar delante. Al final yo creo que tienen que permanecer los pilotos que van rápido. Independientemente de quién seas, si estás delante no tiene sentido que te quedes fuera. Tienes el nivel".

Ya en lo que fue su actuación, Viñales destacó un paso adelante: "He ido mejor durante la carrera. Obviamente me esperaba sufrir mucho, pero he podido dar tres o cuatro vueltas al final de la sprint donde me sentía más cómodo y con más 'flow' en tiempos bastante buenos. Hay que entender ahora dónde puedo mejorar aún. Porque voy tanto al límite en las otras partes del circuito que, en las que pierdo, no puedo hacer nada más. Voy al límite, pierdo demasiado respecto a mis compañeros de marca en los sectores 2 y 4. Así que tengo que seguir trabajando, no me queda más que trabajar".

"He entendido que ahí no puedo hacer más, que voy a perder tiempo por vuelta en esos sectores. Debo intentar no cometer errores en otras partes del circuito por querer recuperarlo todo. Me he concentrado en la sprint, en pilotar cada vez mejor, y al final el tiempo por vuelto era bueno, 32 medio al final, bastante bueno. Veremos mañana si puedo hacerlo durante toda la carrera, pero lo importante es que cuando el agarre ha bajado me he empezado a encontrar mejor. Así que si mañana el grip es un poco menor, creo que la moto va a funcionar mejor".

"He rodado dos décimas más rápido que en clasificación. Es que cuando pongo goma nueva y tengo que empujar la moto, no puedo en este momento. En Brno sí, era mucho más fácil porque era todo fluido, pero aquí hay que ser agresivo, y no tengo manera de ir rápido. Luego en carrera todo se iguala mucho más. También la moto hemos visto que, sea porque he empezado a coger más flow, se comportaba mucho mejor a final de carrera. Así que mañana necesito intentar entrar antes en esa fluidez, y creo que con el neumático medio voy a ir mejor, porque pone menos en crisis al delantero y me permite hacer mucho más paso por curva", cerró.