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Horner pide dar una vuelta al límite presupuestario de la F1: "Gastan entre 500 y 600 millones"

La F1 opera con un límite presupuestario desde 2021, que actualmente asciende a 215 millones de dólares, más otros gastos. Christian Horner pide que se reconsidere.

Ed Hardy Stuart Codling

Publicado: 17 oct 2026, 11:21

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Christian Horner ha pedido a la Fórmula 1 que aumente el límite presupuestario de 215 millones de dólares, alegando que "los equipos gastan entre 500 y 600 millones" año tras año.

Desde 2021, el campeonato funciona con un sistema de límite de gastos que restringe la cantidad que un equipo puede gastar por temporada: comenzó en 145 millones de dólares, y ha aumentado hasta los 215. Sin embargo, esa cifra no cubre todos y cada uno de los gastos de un equipo de F1, ya que no se incluyen los contratos de los pilotos, los sueldos de las tres personas mejor pagadas del equipo más allá del corredor, los gastos de viajes y los de marketing.

Hay muchos otros aspectos que no se incluyen, mientras que también existe un límite presupuestario independiente de 190 millones de dólares para las unidades de potencia, lo que significa que los costes siguen siendo astronómicamente elevados en un contexto de tasaciones de los equipos que baten récords.

Por ello, Horner —cuya antigua escudería, Red Bull, superó el límite en 2021 en un 5 por ciento, lo que le valió una multa de 7 millones de dólares y una reducción del 10 por ciento en las pruebas en túnel de viento y CFD— ha instado a la F1 a replantearse el sistema.

"En los primeros años hubo un periodo de adaptación a esas normas", declaró a Motorsport.com. "Las cosas por las que se nos sancionó en ese primer año ahora no serían un problema, ni siquiera en el segundo año lo habrían sido".

Max Verstappen en el GP de Mónaco de 2021

Foto: Valery Hache

"Así que creo que han ajustado muchas de las normas; lo que veo ahora es que hay un límite presupuestario de poco más de 200 millones de dólares, pero los equipos están gastando 500 o 600 millones. Hay que incluir más elementos dentro del límite. En cuanto al límite en lo que respecta a los motores, podría decirse que, como límite global, es algo positivo. La cuestión es: ¿cuál es ese nivel?"

"Los equipos de Fórmula 1 gastarán todo el dinero que tengan y es como un globo al que le falta aire: si lo aprietas por un extremo, el aire se escapará por otro. Así que ahora verás que los contratos de los pilotos son mucho más sólidos de lo que eran antes del límite presupuestario, y se trata de encontrar ese equilibrio adecuado; pienso que todas estas empresas ya no son un lastre".

"Incluso el equipo más pequeño de la parrilla tiene una valoración de varios miles de millones de dólares. Hace cinco, seis o siete años, se habrían considerado pasivos. Así pues, el hecho de que equipos como Haas o Williams hayan subido en la clasificación ha aportado un valor real a estos equipos, o franquicias".

Carlos Sainz en el GP de Gran Bretaña de 2026

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Pero Williams sigue sin estar especialmente satisfecha con el tope presupuestario, ya que el jefe del equipo, James Vowles, afirmó este mes que las escuderías punteras se benefician más de él que el resto de la parrilla.

El británico considera que su equipo tiene limitaciones en cuanto a lo que puede gastar en el monoplaza y en costes de personal, ya que se está destinando ese dinero a gastos de capital, que entran dentro del límite.

Equipos como Red Bull, Mercedes y Ferrari, sin embargo, ya habían realizado importantes inversiones en instalaciones de primer nivel antes de la introducción del límite, por lo que ahora pueden destinar directamente esos 215 millones de dólares a inversiones en pista.

A pesar de ello, el límite presupuestario ha aportado grandes beneficios a la F1, con equipos más estables que nunca, teniendo en cuenta que Force India fue el último constructor en entrar en concurso de acreedores en 2018.

"Antes de eso, la Fórmula 1 era como tener un cubo lleno de dinero con un agujero en el fondo", añadió Horner. "Corrías todo lo que podías con él hasta que se agotaba y gastabas un poco más de lo que realmente tenías. Vimos cómo muchos equipos iban y venían como consecuencia de ello y ahora, con el límite presupuestario, se ha fomentado la eficiencia".

Esteban Ocon, de Force India, en el GP de España de 2018

Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Recuerdo que, antes del límite presupuestario, la cantidad de material sin usar que nos sobraba al final de la temporada —que nunca había visto un coche de carreras— ascendía a decenas de millones de libras. Las teníamos porque, al tratarse de propiedad intelectual, no querías que se perdieran, no ibas a destruirlas, así que simplemente se quedaban en almacenes llenos de chasis, alerones y piezas de suspensión —¡algo así como una escena sacada de 'Indiana Jones en busca del Arca Perdida'!".

"Ahora, con el límite presupuestario, ya no te puedes permitir ese lujo, así que eres mucho más selectivo a la hora de decidir qué fabricar, cómo gastar el dinero y el uso y consumo de esas piezas. Esto ha impulsado una verdadera eficiencia en las empresas, por lo que los equipos de contabilidad desempeñan ahora un papel tan importante como los de diseño a la hora de ganar carreras".

"Cuando me fui, el departamento de contabilidad era tan grande como la oficina de diseño, porque las normas financieras son tan importantes como las normas deportivas o técnicas", cerró el inglés..

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