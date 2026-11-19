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Fórmula 1 GP de Las Vegas

A qué hora son esta madrugada los Libres 2 de F1 en Las Vegas y cómo verlos

La F1 ha arrancado en Las Vegas en la madrugada del jueves al viernes, con los Libres 1 y ya solo faltan los Libres 2. Apunta los horarios en España y dónde ver la FP2 por TV y online.

Pol Hermoso

Editado: 20 nov 2026, 2:35

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Foto de: Clive Mason / Getty Images

¿Trasnochar o madrugar? En Las Vegas puedes hacer las dos cosas antes de desayunar. El Gran Premio de Las Vegas de F1 2026 arranca en España en la madrugada del jueves al viernes, con los Libres 1 ya vividos y terminará con los Libres 2. Si quieres ver las dos sesiones, lo más complicado del viernes quizá sea decidir qué hacer con las dos horas y media que quedan entre una y otra.

Para que pongas bien las alarmas, aquí tienes los horarios de los Libres 2 del GP de Las Vegas de F1 2026 en España y Latinoamérica y dónde ver las dos sesiones en directo, tanto por televisión como online.

¡YA EN DIRECTO!:

A qué hora fueron los Libres 1 del GP de Las Vegas de F1 2026 en España

A qué hora fue la FP1 del GP de Las Vegas de F1 2026 en España: Viernes 20 de noviembre, de 01:30h a 02:30h

Viernes 20 de noviembre, de Horario local en Las Vegas: Jueves 19 de noviembre, de 16:30h a 17:30h.

El primer semáforo verde del fin de semana se encendió el jueves 19 a las 16:30h en Las Vegas. Las nueve horas de diferencia con la España peninsular mandaron los Libres 1 a la 01:30h del viernes 20 de noviembre. La sesión duró una hora, hasta las 02:30h.

Mira:

Así que, si esperaste despierto, tocó apuntar bien la noche, que es la del jueves al viernes. Quien haya esperado al viernes después de cenar llegará a tiempo para los Libres 3.

A qué hora son los Libres 2 del GP de Las Vegas de F1 2026 en España

A qué hora es la FP2 del GP de Las Vegas de F1 2026 en España: Viernes 20 de noviembre, de 05:00h a 06:00h

Horario local en Las Vegas: Jueves 19 de noviembre, de 20:00 a 21:00 h.

La FP2 empezará a las 20:00 h del jueves en Nevada, ya de noche y a la misma hora local a la que se disputarán la clasificación y la carrera. En la España peninsular, eso significa que los Libres 2 serán de 05:00 a 06:00 h del viernes 20 de noviembre.

Si solo vas a poner una alarma, esa segunda sesión tiene algo a favor**. Con el asfalto ya sin sol, será interesante ver quién consigue calentar los neumáticos para una vuelta rápida y quién mantiene el ritmo cuando carga el depósito para las tandas largas.**

Horarios de los Libres 1 y 2 de Las Vegas en México, Argentina y Latinoamérica

País o zona Libres 1 (FP1) Libres 2 (FP2) México (Ciudad de México), Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica Jueves 19, 18:30 h Jueves 19, 22:00 h Colombia, Perú, Ecuador continental y Panamá Jueves 19, 19:30 h Jueves 19, 23:00 h Venezuela y Bolivia Jueves 19, 20:30 h Viernes 20, 00:00 h Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile (Santiago) y Brasil (São Paulo y Brasilia) Jueves 19, 21:30 h Viernes 20, 01:00 h

Horas locales. En Venezuela y Bolivia, la FP2 empieza justo en la medianoche del jueves al viernes.

Los aficionados argentinos que quieran seguir a Franco Colapinto lo tendrán bastante más fácil para la primera sesión. El Alpine saldrá a pista a partir de las 21:30 del jueves, una hora que permite ver los Libres 1 sin tocar el despertador. Para los Libres 2 sí tocará estirar la noche hasta la 01:00 del viernes.

A los seguidores de Sergio Pérez les ha salido mejor el reparto. En Ciudad de México podrán seguir a Checo y a Cadillac desde las 18:30 del jueves y volver a la pantalla a las 22:00 para la segunda sesión. A las 23:00, si todo va según el programa, ya habrán visto las dos.

Dónde ver los Libres 1 y 2 del GP de Las Vegas de F1 2026 por TV y online

Territorio Dónde ver los entrenamientos en directo España DAZN F1, en la plataforma de DAZN o en los paquetes de Movistar Plus+ y Vodafone TV que incluyan el canal. México Sky Sports, a través de Sky o Izzi. También F1 TV con una suscripción que incluya directos. Argentina FOX Sports Argentina y ESPN a través de Disney+ Premium. Resto de Latinoamérica hispanohablante ESPN y Disney+, según el país y el plan contratado. En Chile, también ESPN Premium.

Quedan tres grandes premios en el calendario y seguramente ya sabes dónde tienes que darle al play. Lo que cambia esta vez es la hora. En España, DAZN F1 emitirá las dos sesiones en directo, así que puedes dejar la aplicación lista antes de acostarte.

En Latinoamérica, el horario cambia según dónde pongas el despertador y el canal, según el país. En buena parte de la región, los Libres 1 y 2 se podrán seguir por ESPN y Disney+, según la programación y el plan contratado. En Argentina, quienes quieran ver a Colapinto tendrán FOX Sports Argentina y Disney+ Premium, mientras que en México los seguidores de Pérez podrán ver las dos sesiones por Sky Sports, a través de Sky o Izzi. F1 TV también es una opción en los países donde esté disponible una suscripción con directos.

Si a las cinco gana la almohada, en Motorsport.com España tendrás los resultados, las crónicas y las principales noticias de las dos sesiones.

Cuándo son los Libres 3, la clasificación y la carrera del GP de Las Vegas de F1 2026

Si el viernes ya te has hecho a la idea de ver la F1 de madrugada, el sábado puedes reutilizar las alarmas. Los Libres 3 serán el sábado 21 de noviembre a la 01:30 h y la clasificación empezará a las 05:00 h, siempre en horario peninsular. La carrera del GP de Las Vegas arrancará el domingo 22 de noviembre a las 05:00 h.

Y ojo con la noche que apuntas en el calendario. En Las Vegas se corre el sábado por la noche. En España, si vas a ver la salida en directo, el despertador toca en la madrugada del sábado al domingo.

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