Directo

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Libres 1 y 2 del GP de Estados Unidos (Austin) de F1 2026: a qué hora son y cómo verlos

La F1 vuelve a pista este viernes 23 de octubre con los Libres 1 y 2 del GP de Estados Unidos 2026. Consulta los horarios de Austin en España y Latinoamérica, cómo verlos por TV y qué esperar de las primeras sesiones.

Pol Hermoso

Publicado: 22 oct 2026, 11:10

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Se acabó la espera. La Fórmula 1 vuelve a encender sus motores este viernes 23 de octubre en el Circuito de las Americas de Austin de Austin y lo hace con una sensación que empieza a resultar casi extraña en el calendario actual: un viernes de entrenamientos libres de los de toda la vida. Sin sprint, sin una clasificación a última hora y, sobre todo, con tiempo suficiente para equivocarse, corregir y volver a intentarlo.

Y no es un detalle menor. Con Andrea Kimi Antonelli a las puertas de su primer título mundial, Max Verstappen en plena recuperación de terreno y varios equipos todavía intentando entender sus últimas evoluciones, los Libres 1 y Libres 2 del GP de Estados Unidos de F1 2026 prometen bastante más que una simple toma de contacto.

En España, además, tocará volver a los horarios de tarde y noche. ¡Apunta cuándo empieza cada sesión y cómo puedes seguirla!

A qué hora son los Libres 1 del GP de Estados Unidos de F1 2026 en España

Día: viernes 23 de octubre de 2026.

viernes 23 de octubre de 2026. A qué hora son los Entrenamientos Libres 1 (FP1) en España: de 19:30h a 20:30h.

de 19:30h a 20:30h. Horario local de Austin: de 12:30h a 13:30h.

La primera bandera verde del GP de Estados Unidos llegará a las 19:30h de la España peninsular, cuando en Texas sean apenas las 12:30h del mediodía. Siete horas de diferencia que nos devuelven a esos viernes de Fórmula 1 que empiezan prácticamente al terminar la jornada laboral.

Los pilotos dispondrán de 60 minutos para reencontrarse con un trazado que tiene prácticamente de todo: una primera curva en plena subida, cambios de dirección rapidísimos, fuertes frenadas y un asfalto que, año tras año, consigue poner en apuros a los ingenieros.

Pero lo verdaderamente interesante será comprobar quién llega a Austin con los deberes hechos. Mercedes necesita recuperar las sensaciones de principios de temporada, Red Bull viene de ganar las dos últimas carreras con Verstappen y Ferrari tampoco quiere quedarse fuera de una pelea que, en las últimas semanas, se ha apretado considerablemente.

Para Fernando Alonso y Carlos Sainz, esta primera sesión servirá también para comprobar hasta dónde pueden aspirar Aston Martin y Williams en un circuito bastante diferente a los últimos escenarios visitados por el Mundial.

Y habrá una novedad especialmente interesante en Cadillac: Colton Herta se pondrá al volante del coche de Sergio Pérez durante la FP1, en uno de los entrenamientos programados para el estadounidense, antes de que el mexicano recupere su asiento en la segunda sesión.

A qué hora son los Libres 2 del GP de Estados Unidos de F1 2026 en España

Día: viernes 23 de octubre de 2026.

viernes 23 de octubre de 2026. A qué hora son los Entrenamientos Libres 2 (FP2) en España: de 23:00h del viernes 23 de octubre a 00:00h del sábado 24 de octubre.

de 23:00h del viernes 23 de octubre a 00:00h del sábado 24 de octubre. Horario local de Austin: de 16:00h a 17:00h.

Para los que quieran cerrar el viernes con Fórmula 1, habrá una segunda oportunidad. Los Libres 2 del GP de Estados Unidos arrancarán a las 23:00h de España, cuatro de la tarde en Austin, y terminarán justo a medianoche en nuestro país.

Y, aunque en los cronómetros normalmente aparezcan tiempos más rápidos, quizá lo más importante de esta sesión no sea quién termina primero.

Con los primeros datos de la FP1 sobre la mesa, los equipos dedicarán buena parte de esta segunda hora a afinar los reglajes y estudiar el comportamiento de los neumáticos con el depósito más cargado. Es decir, empezarán a preparar de verdad la carrera del domingo.

Además, la FP2 se disputará a las 16:00h locales, exactamente a la misma hora a la que comenzará la clasificación del sábado. Una coincidencia que permitirá a pilotos e ingenieros sacar conclusiones especialmente útiles sobre el comportamiento del coche y los neumáticos en condiciones más parecidas a las del momento decisivo del fin de semana.

Y ojo, porque el calor de Texas, el desgaste de los neumáticos y las numerosas curvas de apoyo prolongado pueden convertir una buena vuelta en algo muy distinto a un buen ritmo de carrera. En Austin, ser rápido durante unos segundos no siempre significa ser competitivo durante 56 vueltas.

Esta vez, los aficionados de Latinoamérica lo tendrán bastante más fácil que los españoles, ya que ambas sesiones se disputarán en horarios diurnos. En México, los seguidores de Sergio Pérez podrán ver los Libres 1 a las 11:30h del viernes, aunque Checo cederá su Cadillac a Colton Herta durante esa primera hora. El mexicano volverá al volante para los Libres 2, que comenzarán a las 15:00h.

Por su parte, los aficionados argentinos que quieran seguir a Franco Colapinto tendrán la FP1 a las 14:30h y la FP2 a las 18:00h del mismo viernes. Dos horarios bastante cómodos para empezar a descubrir qué puede ofrecer el Alpine en Austin.

Cómo ver los Libres 1 y Libres 2 de F1 en Austin por televisión y online

España: DAZN F1, tanto en su plataforma de streaming como a través de operadores que incluyen el canal.

DAZN F1, tanto en su plataforma de streaming como a través de operadores que incluyen el canal. México: Sky Sports, disponible mediante Sky e Izzi, además de F1 TV.

Sky Sports, disponible mediante Sky e Izzi, además de F1 TV. Argentina: FOX Sports y ESPN a través de Disney+.

FOX Sports y ESPN a través de Disney+. Resto de Latinoamérica: ESPN y Disney+, según el territorio y el plan contratado.

Como durante toda la temporada, DAZN F1 retransmitirá en directo los entrenamientos libres del GP de Estados Unidos de F1 2026 en España. Los Libres 1 empezarán a las 19:30h y los Libres 2 a las 23:00h, con la posibilidad de seguirlos desde el televisor, ordenador, móvil o cualquier dispositivo compatible con la plataforma.

En Latinoamérica, las opciones dependerán del país, con Sky Sports como referencia en México y ESPN, Disney+ y FOX Sports en otros territorios. También estará disponible F1 TV en aquellos países donde se ofrezca su servicio de retransmisión en directo.

Y si no puedes sentarte delante de la pantalla, en Motorsport.com España seguiremos toda la actividad del viernes en Austin, con los resultados de cada sesión, crónicas, declaraciones de los pilotos, novedades técnicas y las primeras pistas sobre quién puede llevarse la pole y la victoria.

Por qué los Libres 1 y 2 de Austin serán más importantes de lo que parece

Puede parecer una exageración darle tanta importancia a unos simples entrenamientos, pero la Fórmula 1 llega a Austin en un momento en el que cada dato cuenta. Y esta vez, además, los equipos recuperan algo que no tuvieron en Singapur: tiempo para trabajar sin la presión inmediata de una clasificación sprint.

Pirelli llevará a Estados Unidos los compuestos C2 (duro), C3 (medio) y C4 (blando), una selección diferente a la de 2025, cuando el fabricante italiano apostó por un salto entre el neumático duro y el medio que acabó teniendo poca utilidad en carrera.

La degradación será uno de los factores a vigilar desde el viernes. El primer sector de Austin castiga especialmente los neumáticos delanteros por sus cambios de dirección a alta velocidad, mientras que en el último sector son los traseros los que sufren con las constantes aceleraciones. A eso se añade un circuito parcialmente reasfaltado y con algunas zonas cuyo asfalto ya acusa el paso del tiempo.

Y todavía hay otro ingrediente: Mercedes y McLaren llegan a Austin con novedades, en un momento en el que el desarrollo de los monoplazas de 2026 sigue dando dolores de cabeza a más de uno. Para Mercedes, especialmente, será interesante comprobar si ha conseguido entender los problemas de equilibrio que le han complicado las últimas carreras.

Antonelli tiene 102 puntos de ventaja sobre George Russell y podría proclamarse campeón del mundo este mismo domingo, aunque necesita una combinación de resultados muy favorable. Pero antes de hacer números habrá que ver si Mercedes recupera el ritmo que le permitió dominar buena parte de la temporada.

Porque en Fórmula 1 los viernes no reparten puntos, pero muchas veces empiezan a explicar cómo se repartirán el domingo. Y en Austin, con un Mundial que podría conocer a su campeón más joven, quizá convenga no perderse ni la primera vuelta.

Cuándo son los Libres 3, la clasificación y la carrera del GP de Estados Unidos de F1 2026

Después de las dos primeras sesiones del viernes, la actividad continuará el sábado 24 de octubre con los Libres 3 a las 19:30h de España, antes de la clasificación, que empezará a las 23:00h.

La carrera del GP de Estados Unidos se disputará el domingo 25 de octubre a las 21:00h de España, aunque atención: durante la madrugada anterior se producirá el cambio al horario de invierno en nuestro país. Los relojes se retrasarán una hora, por lo que la diferencia horaria con Austin pasará de siete a seis horas.

Un detalle más que tener en cuenta para un fin de semana que, entre la lucha por el Mundial, las novedades técnicas y el regreso de los entrenamientos tradicionales, promete dejar bastante de qué hablar.

Más horarios del fin de semana:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Mucho más que estética: la tecnología que esconden los monos especiales de F1

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Pol Hermoso





Alonso defiende los circuitos clásicos frente a los urbanos: "Ofrecen mejores carreras"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



17 h



Alonso defiende los circuitos clásicos frente a los urbanos: "Ofrecen mejores carreras"





La inteligencia artificial inspira el nuevo aspecto del Aston Martin de Alonso en Austin



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



18 h



La inteligencia artificial inspira el nuevo aspecto del Aston Martin de Alonso en Austin





¡Ya es oficial! La IndyCar llegará a Barcelona en 2027 y se presentará este viernes



IndyCar



IndyCar 18 h



¡Ya es oficial! La IndyCar llegará a Barcelona en 2027 y se presentará este viernes

Más de

Fernando Alonso





Alonso tendrá su esperada biografía en 2027 con historias inéditas sobre su carrera



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



20 h



Alonso tendrá su esperada biografía en 2027 con historias inéditas sobre su carrera





Brasil 2007: Raikkonen, héroe de Ferrari frente a Alonso y Hamilton



Fórmula 1



Fórmula 1 1 d



Brasil 2007: Raikkonen, héroe de Ferrari frente a Alonso y Hamilton





Por qué Alonso cree que los motores V8 y V10 "quizás ya no encajan en el mundo actual"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 d



Por qué Alonso cree que los motores V8 y V10 "quizás ya no encajan en el mundo actual"

Más de

McLaren





McLaren se reunió tras el incidente de Singapur y Norris promete "mejores decisiones"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



19 h



McLaren se reunió tras el incidente de Singapur y Norris promete "mejores decisiones"





Las cifras que muestran que Mercedes F1 ha perdido su superioridad en 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



22 h



Las cifras que muestran que Mercedes F1 ha perdido su superioridad en 2026





GP de Japón 1990 de F1: Senna se la devuelve a Prost



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Japón



1 d



GP de Japón 1990 de F1: Senna se la devuelve a Prost

Últimas noticias





Libres 1 y 2 del GP de Estados Unidos (Austin) de F1 2026: a qué hora son y cómo verlos



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



28 min



Libres 1 y 2 del GP de Estados Unidos (Austin) de F1 2026: a qué hora son y cómo verlos





Ticktum seguirá en la Fórmula E con el nuevo equipo Fortescue Zero



Fórmula E



FE Fórmula E 35 min



Ticktum seguirá en la Fórmula E con el nuevo equipo Fortescue Zero





Mucho más que estética: la tecnología que esconden los monos especiales de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 58 min



Mucho más que estética: la tecnología que esconden los monos especiales de F1





La amenaza de mal tiempo en Phillip Island, principal preocupación de cara al GP de Australia



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



59 min



La amenaza de mal tiempo en Phillip Island, principal preocupación de cara al GP de Australia

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse