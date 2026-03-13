A qué hora es la carrera sprint de F1 en China, cómo verla y más

Este sábado tenemos la primera carrera sprint de la temporada 2026 de F1, la del GP de China que se disputará en el Circuito Internacional de Shanghai, antes de la clasificación principal y de la carrera del domingo. Apunta a qué hora es la carrera sprint de China, cómo puedes verla en tu país, a cuántas vueltas se disputa, el historial y más.

A qué hora es la carrera sprint del GP de China de F1 2026

Dada la enorme diferencia horaria entre China, España y Latam, la carrera sprint, que es el sábado por la mañana local (11:30h en Shanghai), será en la madrugada de España y en la noche de Latinoamérica. La primera carrera sprint de la F1 2026, la carrera sprint del GP de China, empezará a las 04:00h de la madrugada del viernes al sábado en España, cuando en México aún sea viernes a las 21:00h y en Argentina sea medianoche, es decir, las 00:00h.

Luego, se disputará la clasificación principal, la que formará la parrilla para el GP de China de F1 del domingo, aproximadamente tres horas y media después de acabar la carrera sprint, cuando ya sea sábado de madrugada en Latam y sábado por la mañana en España.

Cómo ver por la TV la carrera sprint del GP China de F1 2026

País Cómo ver la carrera sprint del GP de China España DAZN F1 (Carrera sprint de China 04:00h Clasificación 08:00h) Costa Rica Belice El Salvador ESPN en Disney+ o F1TV (Carrera sprint de China viernes 21:00h Clasificación sábado 01:00h) Panamá Colombia Perú Ecuador ESPN en Disney+ o F1TV (Carrera sprint de China viernes 22:00h Clasificación sábado 02:00h) México Izzy, Sky Sports F1 o F1TV (Carrera sprint de China viernes 21:00h Clasificación sábado 01:00h) Venezuela Bolivia Puerto Rico República Dominicana

ESPN en Disney+ o F1TV (Carrera sprint de China viernes 23:00h Clasificación sábado 03:00h) Argentina ESPN en Disney+ Premium, FOX Sports Argentina o F1TV (Carrera sprint de China 00:00h Clasificación sábado 04:00h) Uruguay Paraguay Chile ESPN en Disney+ o F1TV (Carrera sprint de China 00:00h Clasificación sábado 04:00h)

Las cadenas que cuentan con los derechos de retransmisión de la F1 en cada país emitirán este viernes y sábado tanto la carrera sprint como la clasificación principal. Así, en España habrá que madrugar para ver a las 04:00h en DAZN F1 la carrera sprint de China este sábado, antes de la clasificación a las 08:00h.

En casi todos los países de Latinoamérica para ver la carrera sprint de noche y la clasificación de madrugada habrá que tener contratado Disney + Premium para acceder a ESPN, pero en México la F1 está disponible para los usuarios de Izzy o Sky Sports, y en Argentina además de ESPN tienen la opción de Fox Sports Argentina.

Te recordamos dos cosas: en Latinoamérica tienes la opción de contratar F1TV, con nuestro Luis Ramírez a los comentarios, y por otra parte aquí, en Motorsport.com, tendremos el Directo más completo, con Live Timing pero también con comentarios, imágenes y más para que no te pierdas nada.

Cómo salen los pilotos en la parrilla de la carrera sprint de China F1 2026

Resumen de las reglas de una carrera sprint de F1 y puntos

En la carrera sprint del GP de China de F1 2026, como en las demás, puntuarán los ocho primeros clasificados, con 8 puntos para el que gane la sprint, 7 puntos para quien termine segundo, 6 para el tercero, 5 para el cuarto, 4 para el quinto, 3 para el sexto, 2 para el séptimo y 1 para el octavo, sin puntuar ni el noveno ni el décimo ni haber punto por la vuelta rápida.

En esta carrera corta no hay obligatoriedad de hacer pitstops para cambiar neumáticos, el DRS se puede usar después de la primera vuelta y ganar no aporta victoria a las estadísticas, solo puntos para el campeonato.

A cuántas vueltas es la carrera sprint del GP de China de F1 2026

Las carreras sprint de F1 son a aproximadamente 100 kilómetros, y depende del circuito, a un número de vueltas u otro. La sprint del GP de China del sábado es a 19 vueltas, y como el circuito de Shanghai es de 5.451 km, los pilotos darán en la carrera sprint 103.569 km.

Qué pilotos han ganado carreras sprint en F1, ¿y quién ha ganado en China?

Desde que empezaron las carreras sprint en la F1 2021, Max Verstappen ha ganado más de la mitad, 13 de 24. Además de él, Lando Norris y Oscar Piastri han ganado tres carreras sprint, Valtteri Bottas dos, y George Russell, Sergio Pérez y Lewis Hamilton, una carrera sprint cada uno.

En el GP de China, han habido dos carreras sprint, en 2024, cuando ganó Verstappen, y en 2025, la primera y aún única victoria (aunque en carrera corta) de Hamilton con Ferrari.

Más allá de las sprint, en China han ganado seis veces Lewis Hamilton, dos Fernando Alonso y una Max Verstappen en 2024 y otra Oscar Piastri en 2025.