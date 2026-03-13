Ir al contenido principal

Previo
Fórmula 1 GP de China

A qué hora es la carrera sprint de F1 en China, cómo verla y más

Apunta a qué hora es este sábado la carrera sprint del GP de China de F1 2026, cómo verlo en tu país, y toda la información necesaria.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren

George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Este sábado tenemos la primera carrera sprint de la temporada 2026 de F1, la del GP de China que se disputará en el Circuito Internacional de Shanghai, antes de la clasificación principal y de la carrera del domingo. Apunta a qué hora es la carrera sprint de China, cómo puedes verla en tu país, a cuántas vueltas se disputa, el historial y más.

A qué hora es la carrera sprint del GP de China de F1 2026 

  • A qué hora es la carrera sprint de F1 del GP de China en España: sábado a las 04:00h
  • A qué hora es la carrera sprint de F1 del GP de China en México con Pérez: viernes a la 21:00h
  • A qué hora es la carrera sprint de F1 del GP de China en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú: viernes a las 22:00h
  • A qué hora es la carrera sprint de F1 del GP de China en Venezuela y Bolivia: viernes a las 23:00h
  • A qué hora es la carrera sprint de F1 del GP de China en Uruguay, Chile y Paraguay: sábado a las 00:00h
  • A qué hora es la carrera sprint de F1 del GP de China en Argentina con Colapinto: sábado a las 00:00h
  • A qué hora es la carrera sprint de F1 del GP de China en horario local: a las 11:30h

Dada la enorme diferencia horaria entre China, España y Latam, la carrera sprint, que es el sábado por la mañana local (11:30h en Shanghai), será en la madrugada de España y en la noche de Latinoamérica. La primera carrera sprint de la F1 2026, la carrera sprint del GP de China, empezará a las 04:00h de la madrugada del viernes al sábado en España, cuando en México aún sea viernes a las 21:00h y en Argentina sea medianoche, es decir, las 00:00h.

Luego, se disputará la clasificación principal, la que formará la parrilla para el GP de China de F1 del domingo, aproximadamente tres horas y media después de acabar la carrera sprint, cuando ya sea sábado de madrugada en Latam y sábado por la mañana en España.

Cómo ver por la TV la carrera sprint del GP China de F1 2026

País

Cómo ver la carrera sprint del GP de China

España Spain

DAZN F1

(Carrera sprint de China 04:00h

Clasificación 08:00h)

Costa Rica Costa Rica

Belice Belize

El Salvador El Salvador

ESPN en Disney+ o F1TV

(Carrera sprint de China viernes 21:00h

Clasificación sábado 01:00h)

Panamá Panama

Colombia Colombia

Perú Peru

Ecuador Ecuador

ESPN en Disney+ o F1TV

(Carrera sprint de China viernes 22:00h

Clasificación sábado 02:00h)

México Mexico

Izzy, Sky Sports F1 o F1TV

(Carrera sprint de China viernes 21:00h

Clasificación sábado 01:00h)

Venezuela Venezuela

Bolivia Bolivia

Puerto Rico Puerto Rico

República Dominicana Dominican Republic

 

ESPN en Disney+ o F1TV

(Carrera sprint de China viernes 23:00h

Clasificación sábado 03:00h)

Argentina Argentina

ESPN en Disney+ Premium, FOX Sports Argentina o F1TV

(Carrera sprint de China 00:00h

Clasificación sábado 04:00h)

Uruguay Uruguay

Paraguay Paraguay

Chile Chile

ESPN en Disney+ o F1TV

(Carrera sprint de China 00:00h

Clasificación sábado 04:00h)

Las cadenas que cuentan con los derechos de retransmisión de la F1 en cada país emitirán este viernes y sábado tanto la carrera sprint como la clasificación principal. Así, en España habrá que madrugar para ver a las 04:00h en DAZN F1 la carrera sprint de China este sábado, antes de la clasificación a las 08:00h.

En casi todos los países de Latinoamérica para ver la carrera sprint de noche y la clasificación de madrugada habrá que tener contratado Disney + Premium para acceder a ESPN, pero en México la F1 está disponible para los usuarios de Izzy o Sky Sports, y en Argentina además de ESPN tienen la opción de Fox Sports Argentina.

Te recordamos dos cosas: en Latinoamérica tienes la opción de contratar F1TV, con nuestro Luis Ramírez a los comentarios, y por otra parte aquí, en Motorsport.com, tendremos el Directo más completo, con Live Timing pero también con comentarios, imágenes y más para que no te pierdas nada.

Cómo salen los pilotos en la parrilla de la carrera sprint de China F1 2026

Clasificación sprint

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

1'31.520

   214.418
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.289

1'31.809

   213.743
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.621

1'32.141

   212.973
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.641

1'32.161

   212.927
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.704

1'32.224

   212.781
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+1.008

1'32.528

   212.082
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.368

1'32.888

   211.260
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull

+1.734

1'33.254

   210.431
9 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari

+1.889

1'33.409

   210.082
10 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull

+2.203

1'33.723

   209.378
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+2.115

1'33.635

   209.575
12 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari

+2.119

1'33.639

   209.566
13 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

+2.194

1'33.714

   209.398
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+2.254

1'33.774

   209.264
15 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

+2.528

1'34.048

   208.655
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+2.807

1'34.327

   208.037
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+3.241

1'34.761

   207.085
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+3.785

1'35.305

   205.903
19 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda

+4.061

1'35.581

   205.308
20 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda

+4.631

1'36.151

   204.091
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari

+5.858

1'37.378

   201.519
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari

 

    
Ver resultados

Resumen de las reglas de una carrera sprint de F1 y puntos

En la carrera sprint del GP de China de F1 2026, como en las demás, puntuarán los ocho primeros clasificados, con 8 puntos para el que gane la sprint, 7 puntos para quien termine segundo, 6 para el tercero, 5 para el cuarto, 4 para el quinto, 3 para el sexto, 2 para el séptimo y 1 para el octavo, sin puntuar ni el noveno ni el décimo ni haber punto por la vuelta rápida.

En esta carrera corta no hay obligatoriedad de hacer pitstops para cambiar neumáticos, el DRS se puede usar después de la primera vuelta y ganar no aporta victoria a las estadísticas, solo puntos para el campeonato.

A cuántas vueltas es la carrera sprint del GP de China de F1 2026

Las carreras sprint de F1 son a aproximadamente 100 kilómetros, y depende del circuito, a un número de vueltas u otro. La sprint del GP de China del sábado es a 19 vueltas, y como el circuito de Shanghai es de 5.451 km, los pilotos darán en la carrera sprint 103.569 km.

Qué pilotos han ganado carreras sprint en F1, ¿y quién ha ganado en China?

Desde que empezaron las carreras sprint en la F1 2021, Max Verstappen ha ganado más de la mitad, 13 de 24. Además de él, Lando Norris y Oscar Piastri han ganado tres carreras sprint, Valtteri Bottas dos, y George RussellSergio Pérez y Lewis Hamilton, una carrera sprint cada uno.

En el GP de China, han habido dos carreras sprint, en 2024, cuando ganó Verstappen, y en 2025, la primera y aún única victoria (aunque en carrera corta) de Hamilton con Ferrari.

Más allá de las sprint, en China han ganado seis veces Lewis Hamilton, dos Fernando Alonso y una Max Verstappen en 2024 y otra Oscar Piastri en 2025.

