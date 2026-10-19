Fórmula 1 GP de Estados Unidos

La mejora de Honda con el ADUO ha devuelto "la manejabilidad" a un nivel similar al inicial

El presidente de Honda F1 analiza los avances del motorista japonés con su última actualización de la unidad de potencia.

Benjamin Vinel Ken Tanaka

Editado: 19 oct 2026, 11:51

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El presidente de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, admite que la actualización de la unidad de potencia de Fórmula 1 gracias al ADUO ha situado su manejabilidad a un nivel similar al de su problemática primera especificación.

Honda ha tenido dificultades en su regreso en toda regla al campeonato mundial, ya que se adoptaron nuevas reglas técnicas que exigían que las unidades de potencia contaran con un 47% de energía eléctrica.

Aunque el AMR26, diseñado por Adrian Newey, tenía sus propios defectos, se volvió impredecible debido a que el sistema de propulsión de la empresa japonesa carecía no solo de potencia y fiabilidad, sino también de manejabilidad, con retraso del turbo y "reducciones de marcha aleatorias", tal y como lo describió Fernando Alonso.

Las mejoras en el chasis y el motor realizadas a finales de verano han logrado mejorar el rendimiento de Aston Martin, hasta el punto de que ahora está empezando a codearse con la zona media, sumando seis puntos en las últimas seis carreras.

Sin embargo, la actualización de la unidad de potencia —gracias al ADUO (Sistema de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora para los fabricantes de motores) también tuvo algunos inconvenientes.

"Como también han dicho los pilotos, el mayor problema es que, sencillamente, no tenemos suficiente potencia en comparación con nuestros rivales", afirmó Watanabe. "Con la Especificación 2, nuestro objetivo era reducir esa diferencia progresivamente aumentando la potencia".

"Alcanzamos el objetivo de potencia que nos habíamos fijado para la Especificación 2, pero también realizamos algunos cambios en el proceso de combustión y en otras áreas. Como resultado, la manejabilidad retrocedió hasta situarse en un nivel más cercano al que experimentamos con la Especificación 1 en sus primeras etapas".

"Eso es algo que podemos mejorar con el tiempo, tanto mediante cambios en el hardware como mediante ajustes en el sistema de control. Incluso en medio de estas difíciles circunstancias, hemos podido constatar que la manejabilidad está mejorando".

"Sin embargo, seguimos teniendo falta de potencia y eso es algo que debemos abordar", explicó el máximo responsable del proyecto de Honda en la máxima categoría.

Lee la entrevista completa:

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

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