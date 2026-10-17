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Entrevista con el presidente de Honda HRC: "Perdimos casi dos años con el motor de Aston F1"

Motorsport.com ha hablado con Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation, sobre la situación actual del motor de F1 de Aston Martin.

田中健一

Publicado: 17 oct 2026, 8:49

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El Aston Martin Honda de Fórmula 1 está atravesando una temporada difícil. Era lógico que las expectativas estuvieran disparadas, con un monoplaza desarrollado bajo la dirección de Adrian Newey, una nueva fábrica y una unidad de potencia oficial de HRC. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, la temporada se ha visto marcada por las dificultades… ¿Qué está pasando exactamente?

La edición japonesa de Motorsport.com solicitó una entrevista al presidente de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, quien amablemente aceptó, y nos desplazamos a Sakura, la sede de desarrollo de las unidades de potencia de F1 de HRC. A continuación, le pedimos que respondiera con la mayor franqueza posible sobre lo que está ocurriendo ahora.

Cabe recordar, además, que hace unos días se anunció que Watanabe dejará su cargo a finales de este año. A partir del 1 de enero del año que viene, el actual vicepresidente, Keiichi Yasuda, asumirá la presidencia. Esta entrevista se realizó exactamente una semana antes de ese anuncio.

Recuerda:

"Al analizar esta temporada 2026, creo que no se puede definir más que como difícil. Es algo que he dicho muchas veces: con un nuevo reglamento, un nuevo equipo, nuevos combustibles y aceites, y nuevos pilotos… Todo es nuevo. Nosotros también hemos afrontado el reto con grandes ambiciones, y eso no ha cambiado, pero la situación es más difícil de lo previsto"

Así lo afirmó Watanabe, y continuó diciendo: "Sin embargo, no debemos perder la actitud de querer ganar, y de cara a los objetivos que nos hemos marcado debemos seguir mejorando, aunque sea solo un poco en cada carrera, realizando esfuerzos que nos lleven hacia el futuro. Eso es lo que pienso ahora"

¿Es realmente inferior la unidad de potencia de Honda F1?

Unidad de potencia Honda RA626H

Foto: Honda

Sin embargo, Aston Martin Honda tiene dificultades para mostrar resultados realmente brillantes. A veces se dice que el problema es el monoplaza, otras que el rendimiento de la unidad de potencia de Honda es inferior. Al ver las imágenes on board, el coche parece muy difícil de conducir, mientras que los pilotos, Fernando Alonso y Lance Stroll, se quejan de "falta de potencia".

En este contexto, le preguntamos sin rodeos a Watanabe: "¿Son inferiores las prestaciones de la unidad de potencia de Honda?". Watanabe responde: "A juzgar por los niveles de rendimiento medidos por la FIA a efectos del sistema ADUO (Oportunidades adicionales de desarrollo y mejora), creo que estamos claramente por debajo de los motores de los demás fabricantes. Por supuesto, no podemos conocer con precisión los valores de las unidades de potencia rivales, así que esto es válido si nos fiamos de las cifras de la FIA".

"Los pilotos también lo dicen, pero lo más importante es que la potencia es inferior a la de los demás. Por eso, con la especificación 2 de la unidad de potencia, nuestro objetivo era aumentar gradualmente esa potencia que nos faltaba".

"Con esa especificación 2 hemos alcanzado la potencia que nos habíamos fijado, pero hemos modificado ligeramente el modo de combustión y otros aspectos, y, en consecuencia, la manejabilidad ha vuelto a ofrecer una sensación similar a la de los primeros tiempos de la especificación 1".

"En lo que respecta a ello, tanto a nivel de hardware como de control, podemos mejorar si disponemos de tiempo. Incluso en medio de un proceso difícil, hemos podido confirmar que la manejabilidad está mejorando. Sin embargo, sigue faltando potencia. Es en esto en lo que debemos mejorar".

No obstante, aunque el reglamento ha cambiado de forma significativa, sorprende ver cómo el motor japonés, que hasta el año pasado estaba en condiciones de luchar por el título de F1, está pasando tantas dificultades. ¿Por qué se ha llegado a este punto?

"Creo que, en el fondo, el punto de partida fue el retraso en el inicio del desarrollo", explica. "Al convertir HRC en una empresa de desarrollo para las carreras, seguimos manteniendo viva la llama de la F1 incluso a nivel de investigación básica. Por lo tanto, el desarrollo relacionado con la F1 nunca se detuvo por completo. Sin embargo, cuando en 2023 anunciamos nuestro regreso, deberíamos haber construido rápidamente la estructura de desarrollo, pero esto llevó tiempo".

"El hecho de haber tomado la decisión de volver un año más tarde que los demás y el tiempo necesario para poner en marcha la estructura de desarrollo han supuesto, en la práctica, perder casi dos años. En ese contexto, decidimos centrarnos primero en el desarrollo de la batería y del motor eléctrico, que requieren tiempo, y creo que en esas áreas hemos alcanzado los objetivos. Pero esto ha supuesto un retraso en el desarrollo del motor de combustión interna (ICE)".

"Si hubiéramos podido empezar el desarrollo desde el principio con una estructura completa, habríamos podido distribuir los recursos entre la parte eléctrica y el motor. Pero al principio nos faltaba personal, así que primero pusimos en marcha el desarrollo de la parte eléctrica y luego nos centramos en el motor. Seguimos adelante con el desarrollo para recuperar la desventaja, pero luego nos topamos con el límite presupuestario y con el límite de horas de trabajo, y al final no conseguimos recuperar el retraso".

Según Watanabe, la razón por la que se tardó en organizar la estructura de desarrollo fue que resultaba complicado trasladar personal de departamentos distintos al de la F1. Según el dirigente, el personal del departamento de desarrollo de F1 está compuesto casi exclusivamente por talentos de alto nivel, del calibre de los jefes de proyecto de sus respectivos departamentos, y, aunque se decidieran los traslados, no podían empezar a trabajar inmediatamente.

"Por supuesto, no puedo dar cifras, pero tras el fin de nuestra participación, muchos de los ingenieros que se ocupaban de la F1 fueron trasladados, a partir del 31 de marzo de 2022, a los departamentos de desarrollo para la neutralidad en carbono y las tecnologías avanzadas. Cuando volvimos a la F1, no bastaba con traer de vuelta a todos esos ingenieros. También hubo contrataciones de profesionales en mitad de su carrera y personas procedentes de otros departamentos".

"Sin embargo, los ingenieros que se ocupaban de la F1 ocupaban, cada uno de ellos, puestos importantes. Por eso no fue sencillo hacer que volvieran al proyecto de F1. En cada puesto había, además, traspasos de responsabilidades que completar. Así que es cierto que nos llevó bastante tiempo reunir a todo el mundo".

"Los ingenieros que se ocupan del proyecto de F1, si se fueran a otros departamentos, serían casi todos personas con el nivel de jefe de proyecto. En cualquier empresa, creo que no es fácil trasladar a personas de ese nivel". En otras palabras, una organización repleta de jefes de proyecto. Este es el equipo de F1 de Honda, según Watanabe.

Para alcanzar objetivos ambiciosos, el motor se ha desarrollado desde cero

HRC Sakura

Foto: Honda

Sin embargo, en realidad, el rendimiento de la unidad de potencia de Honda es claramente inferior al de sus rivales. De hecho, a finales del año pasado, durante un coloquio de HRC celebrado en el Museo Ferroviario de Kioto, Watanabe comentó: "Me gustaría asegurarme de que no nos quedemos demasiado atrás desde el principio".

¿Qué perspectivas tenía entonces HRC? Watanabe indica: "Es difícil… Independientemente de si eran precisas o no, teníamos información sobre los competidores, incluidos los rumores. Teniendo esto en cuenta, no pensaba en absoluto que estuviéramos en una posición cómoda".

"Ya entonces éramos conscientes de que podíamos estar por detrás en cuanto a potencia. Sin embargo, también es cierto que no pensaba que surgieran problemas tan graves en cuanto a la manejabilidad".

Dicho esto, el motor Honda, hasta 2025, ofrecía un rendimiento que le permitía luchar por el título. Es difícil entender cómo, a pesar del retraso en el desarrollo, se ha llegado a sufrir tanto. ¿Qué ha ocurrido exactamente? "No sé qué han hecho los demás. Pero, en lo que a nosotros respecta, sin duda influyó el hecho de querer cambiar muchas cosas".

"No hemos desarrollado el motor basándonos en el que se utilizaba hasta 2025; hemos creado un motor nuevo. Creo que ahí ha habido varias dificultades. Para alcanzar los valores objetivo que nos habíamos fijado, valoramos si era mejor basarnos en lo que teníamos hasta 2025 o no. Y, por lo tanto, llevamos adelante el desarrollo partiendo de una base completamente nueva".

Al continuar con ese desarrollo, con la primera mejora ADUO se apostó por aumentar la potencia y, como ya se ha informado, con la segunda se introdujo una versión actualizada del turbocompresor para mejorar la manejabilidad. Aunque la diferencia con respecto a los modelos de referencia sigue existiendo, el rendimiento está aumentando, y según el presidente Watanabe, aún hay un amplio margen de crecimiento.

Las dificultades continúan… ¿va bien la relación con Aston Martin F1?

Mike Krack y Shinataro Orihara

Foto: Honda

Las dificultades encontradas hasta ahora han sido inesperadas para Honda/HRC, pero lo mismo debería aplicarse a su socio, Aston Martin. En algunos círculos incluso han circulado rumores de que la escudería de Silverstone se habría puesto en contacto con otros fabricantes de motores.

¿No hay problemas en la relación con Aston Martin? "El objetivo es el mismo desde el principio. A todos los niveles, no tenemos más remedio que reforzar firmemente la colaboración, y ambos entendemos que es precisamente este aspecto el que se está poniendo a prueba. Por eso creo que la relación se está volviendo aún más sólida", afirma Watanabe.

"Hablamos con total franqueza sobre cómo aumentar la competitividad de la unidad de potencia y el chasis como un monoplaza único, sobre en qué aspectos estamos rezagados en este momento, sobre cuáles son los problemas y qué medidas son necesarias para resolverlos. Tanto la unidad de potencia como el chasis siguen teniendo muchos problemas. No es que ninguna de las dos partes sea perfecta. La actitud de mejorar decididamente ambas partes no ha cambiado en absoluto".

Según Watanabe, profundizar aún más en la colaboración con Aston Martin es un elemento importante para mejorar la competitividad en el futuro. El japonés piensa que incluso con los socios con los que han trabajado en el pasado, por ejemplo Red Bull o la McLaren de la época dorada, debió haber dificultades similares.

"Creo que lo importante es elevar aún más la perspectiva de construir un único monoplaza. Creo que la suma de estos pasos conducirá a una mejora de la competitividad en el futuro".

"El chasis y la unidad de potencia los fabrican empresas diferentes. En este contexto, considero importante avanzar en el desarrollo colaborando a un nivel más alto. Con el tiempo, a medida que maduremos como un único equipo y profundicemos en la comprensión mutua de nuestras respectivas formas de trabajar, la velocidad y la eficiencia del desarrollo también deberían mejorar aún más. Como resultado, creo que se elevará el nivel general del monoplaza. Hasta ahora también nos ha costado mucho. Simplemente hemos superado esas dificultades con el tiempo".

Tras el Gran Premio de Japón, saltó a la palestra la noticia de que el chasis de Aston Martin se había quedado en Japón y se había trasladado a HRC para realizar diversas pruebas. Esto también puede considerarse parte de las medidas para estrechar aún más la colaboración entre ambas partes implicadas.

"Un ejemplo que suelo citar a menudo es el de haber traído aquí (a la sede de Sakura) el coche real tras el Gran Premio de Japón para realizar pruebas… Incluso ahora mismo hay miembros del personal de Aston Martin en Sakura. Creo que esto significa que se ha creado una mentalidad, una perspectiva, orientada a aumentar la competitividad como un único monoplaza".

La F1 actual se ha convertido en algo extremadamente complejo. Para obtener un buen rendimiento en una F1 así, la importancia de integrar firmemente el chasis y la unidad de potencia es probablemente mayor que en cualquier época anterior. Para lograrlo, como dice el presidente Watanabe, Aston Martin y Honda deben "unirse" a un nivel aún más avanzado.

"Creo que aún pasará mucho tiempo antes de que esto se consiga al 100%. Pero debemos asegurarnos de poder competir correctamente el año que viene. Creo que eso es, ante todo, lo importante", cerró.

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