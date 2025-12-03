Así de histórico sería que Verstappen se proclamara campeón de la F1 2025

Lando Norris llega al GP de Abu Dhabi de F1 que define la temporada 2025 en una posición relativamente cómoda, bastándole terminar en el podio, algo que ha logrado 17 veces en 23 carreras este año. Sin embargo, la amenaza de Max Verstappen siempre está ahí, y de lograr la remontada y el título, entraría directamente en la historia de la categoría.

Aunque lo que ya ha logrado es épico y único, conseguir el título le daría el honor de tener la mayor remontada de puntos para ganar el mundial, ya que estaba a 104 puntos del primero tras el GP de Países Bajos de finales de agosto. De hecho a Piastri ya le ha remontado 108 puntos, puesto que está cuatro por encima, y a Norris le ha recortado 88 puntos desde el GP de Hungría previo a las vacaciones de verano.

Otros pilotos ya han logrado lo que haría Verstappen si es campeón

Si Verstappen se acabara coronando campeón, lo haría en la última carrera, sin haber liderado en todo el año, pero esa no sería una hazaña inédita, ya que tres pilotos lo hicieron antes que el neerlandés.

John Surtees fue el primero, en 1964. Cuando quedaba la mitad de la temporada (cinco carreras de las diez que tenía ese campeonato), él iba sexto y el líder Jim Clark le triplicaba en puntos, 30 frente a 10, cuando las victorias valían 9 puntos. Desde entonces, Clark solo puntuó (5º) en la última carrera, y Surtees logró dos victorias y dos segundos puestos que le permitieron sacar un punto a Graham Hill y ocho a Clark. Una curiosidad: Hill sumó más puntos que él, 41 frente a 40, pero en ese momento solo contaban los mejores seis resultados de cada piloto, por lo que Hull se quedó en 39.

John Surtees, 1964 World Champion Foto de: Motorsport Images

James Hunt lo hizo en 1976, aunque su remontada tiene 'truco'. Cuando le sacaba más del doble de puntos (61 frente a 26 en una época en la que el ganador de la carrera se llevaba solo 9), Niki Laudasufrió el histórico accidente en Nürburgring, que hizo temer por su vida y que le dejó dos carreras sin competir. Y además, en el definitivo GP de Japón que luego se convirtió en 'Rush' y donde se proclamó campeón Hunt, Lauda decidió no correr por seguridad.

El último en hacerlo fue Sebastian Vettel, que con un Red Bull Racing imparable a una vuelta en clasifiación pero no tan competitivo en carrera, no había sido líder en todo 2010. A falta de cuatro carreras, era cuarto en el mundial a 21 puntos de su compañero Mark Webber, pero ganó tres de esas cuatro citas para coronarse en Abu Dhabi por cuatro puntos sobre Fernando Alonso (que llegaba sacándole 15) y 14 sobre Webber (que le sacaba siete antes de la ronda final).

Sebastian Vettel, Red Bull Racing celebra su victoria Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

La paradoja de Piastri sobre 2010 y el final del mundial 2025

Mucho se ha hablado de que este es el primer campeonato que llega a la ronda final con más de dos pilotos con opciones matemáticas de título desde el de 2010, cuando Fernando Alonso, Mark Webber, Sebastian Vettel y Hamilton tenían opciones de ser campeones.

El piloto que lideró más rondas que ningún otro fue Mark Webber, que ahora es manager de Oscar Piastri. En 2025, Piastri ha liderado el mundial tras 15 carreras, pero llega a Abu Dhabi tercero, ya que su compañero Lando Norris ha liderado ocho, las cuatro primeras y las cuatro recientes.

En 2010, Webber acabó viendo cómo su compañero de equipo Vettel se proclamaba campeón, como le puede ocurrir a Norris. Pero es que incluso si al final ganara Verstappen, sería un deja vù para Webber, que en ese momento vio llevarse el título el piloto de Red Bull que no había liderado en todo el año, como sería este año con Max...