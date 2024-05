El historial de Fernando Alonso en el GP de Mónaco de F1

La historia del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 es muy larga, y uno de los que más veces estuvo en la parrilla de salida de esa prestigiosa carrera es Fernando Alonso. El asturiano participó en 19 ocasiones en las calles del Principado hasta la temporada 2023, y logró subir al escalón más alto del podio en dos ediciones consecutivas, las del 2006 y 2006.

Sin embargo, ¿cómo lo ha hecho Fernando Alonso en el resto de veces en las que compitió en el Gran Premio de Mónaco?

El historia del Fernando Alonso en el GP de Mónaco de F1

La primera vez que el asturiano se puso al volante de un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo fue en 2001, su año de debut en el Gran Circo, y aunque afrontó la carrera con mucha ilusión, en la clasificación tan solo pudo estar a más de tres segundos del tiempo de la pole position de David Coulthard, aunque superó a cuatro rivales con uno de los coches más lentos, incluido al padre de Max Verstappen, Jos. Sin embargo, el domingo no tuvo suerte y en mitad de la cita se quedó sin caja de engranajes, por lo que se vio obligado a abandonar dos vueltas antes que su compañero, Tarso Marques.

En 2003 tuvo algo más de suerte, además de un monoplaza más rápido, ya que estaba con Renault, y logró clasificarse octavo, para en la carrera cerrar el fin de semana con una meritoria quinta plaza, aunque una de las imágenes más recordadas de Fernando Alonso en el Gran Premio de Mónaco se produjo en 2004, cuando estaba en la segunda posición y tuvo un accidente porque Ralf Schumacher no le dejó demasiado espacio en el túnel, con lo que se fue contra el muro.

Un año después, en 2005, todo parecía ir mejor, cuando desde la segunda plaza amenazaba la victoria de Kimi Raikkonen, pero poco a poco fue cayendo hasta tener que conformarse con un cuarto lugar que sabía amargo porque el finlandés le recortaba unos valiosos puntos tras el fulgurante inicio de campaña con el R25 en el que sumaba tres triunfos y podios en todos los grandes premios hasta la fecha.

Sin embargo, Fernando Alonso tocó la gloria en la carrera más prestigiosa en la Fórmula 1 en la temporada 2006, cuando dominó para ganar por primera vez el Gran Premio de Mónaco tras la icónica imagen de Michael Schumacher parado en La Rascasse para impedir que el español hiciera la pole position. Eso se repetiría en 2007, también con polémica, porque empezó la guerra con Lewis Hamilton que hizo estallar el equipo McLaren, pero esa segunda victoria en el Principado era del asturiano.

En 2008 no pudo emularlo en el regreso a Renault, y en una lluviosa cita acabó impactando contra otro coche, con lo que sentenció todas sus opciones y quedó décimo, fuera de los puntos por cómo era el sistema en aquel entonces. Un año después, en 2009, tampoco tenía herramientas a la altura de un gran resultado, con lo que no pudo ir más allá del séptimo puesto, pero en 2010 realizó una increíble remontada desde el fondo del pelotón en su estreno con Ferrari.

Fernando Alonso chocó en los últimos entrenamientos libres del sábado, con lo que no pudo disputar la clasificación y se vio obligado a salir desde el pitlane, y aunque es el trazado más complejo para adelantar, fue quitándose a rivales hasta llegar al sexto lugar.

En los siguientes cursos vestido de rojo, el español rescató dos podios consecutivos, una segunda plaza en 2011 y una tercera en 2012, aunque no pudo hacer lo mismo en 2013, cuando se vio relegado a la séptima posición tras arrancar sexto, un resultado que mejoró en 2014, cuando escaló del quinto lugar del sábado al cuarto al final del domingo en el pequeño país de la Costa Azul.

Los tiempos en McLaren-Honda no fueron tampoco muy buenos, cuando abandonó en 2015, a pesar de que en 2016 hizo magia con un monoplaza que no estaba a la altura y, combinado con la lluvia, pudo ser quinto y resistir los ataques del que sería el campeón del mundo al final del año, Nico Rosberg. Sin embargo, en 2017 no participó, y dejó su sitio a Jenson Button en el conjunto de Woking, ya que se embarcó en la aventura de las 500 Millas de Indianápolis, dejando aquella divertida radio entre ambos pilotos en la que el británico aseguró que haría sus necesidades en el asiento del español.

El último intento con la escudería papaya también terminó en desastre, porque abandonó, y en su regreso a la Fórmula 1 con Alpine, ya en 2021 no pasó de una 13ª posición que sabía a muy poco, lo contrario al 2022, en donde fue séptimo tras ralentizar a todos los pilotos que venían por detrás en un lluvioso día en el Principado.

Aunque en 2023 llegaría uno de sus mayores 'y si' de su trayectoria, ya que una parada en boxes en la que Aston Martin le colocó los intermedios en lugar de los medios, le privó de luchar por la victoria, la ansiada 33, contra Max Verstappen, con lo que quién sabe que le deparará el 2024 (aquí puedes ver la cuota de en qué posición quedará el español en el gran premio del domingo)

Resultados de Fernando Alonso en el GP de Mónaco de F1

Temporada Equipo Clasificación Carrera 2001 Minardi 18º Abandono 2003 Renault 8º 5º 2004 Renault 3º Abandono 2005 Renault 2º 4º 2006 Renault 1º 1º 2007 McLaren 1º 1º 2008 Renault 7º 10º 2009 Renault 9º 7º 2010 Ferrari 24º 6º 2011 Ferrari 4º 2º 2012 Ferrari 5º 3º 2013 Ferrari 6º 7º 2014 Ferrari 5º 4º 2015 McLaren 13º Abandono 2016 McLaren 9º 5º 2018 McLaren 7º Abandono 2021 Alpine 17º 13º 2022 Alpine 7º 7º 2023 Aston Martin 2º 2º

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!