FIA F2

Herta baraja la posibilidad de volver a disputar las 500 millas de Indianápolis

Aunque sus objetivos relacionados con la Superlicencia de F1 son prioritarios, Colton Herta deja claro que no rechazaría un puesto en la Indy 500 ni en carreras de resistencia de la IMSA.

Joey Barnes

Publicado: 17 oct 2026, 8:30

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Colton Herta, Hitech GP

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Los planes de competición de Colton Herta para 2027 siguen sin estar definidos, pero el piloto de pruebas de Cadillac en la Fórmula 1 está deseando volver tanto a las 500 Millas de Indianápolis como a las carreras de resistencia de la IMSA si su calendario se lo permite. El piloto de 26 años, natural de California, que actualmente está completando su primera temporada en la Fórmula 2 con Hitech, aún no ha concretado su programa para el próximo año.

Dado que su trayectoria profesional se centra en obtener la Superlicencia de la FIA, necesaria para competir en la F1, el compromiso de Herta para 2027 determinará si podrá volver a la parrilla de salida de los principales eventos del automovilismo estadounidense, incluidas la Indy 500 y las pruebas de resistencia de la IMSA.

Herta, que acumuló nueve victorias en la IndyCar y fue subcampeón en 2024, participó en siete ediciones consecutivas de las 500 Millas de Indianápolis entre 2019 y 2025. Tenía previsto pilotar un cuarto coche de Andretti Global en la última edición, pero un cambio de última hora en el calendario —provocado por la decisión de la FIA de añadir una prueba de F2 en Montreal junto al GP de Canadá de F1 para sustituir los eventos cancelados en Bahréin y Arabia Saudí— provocó un conflicto.

Reflexionando sobre la oportunidad perdida y su pasión por "el mayor espectáculo del automovilismo", la Indy 500, Herta no dejó lugar a dudas sobre sus intenciones si su calendario se lo permite en 2027.

"Sí, nunca rechazaría correr la Indy 500", declaró Herta a Motorsport.com. "Siempre quiero correr las 500. Fue una pena que este año no pudiera hacerlo. Lo tenía todo preparado". Cuando se le preguntó por el cambio de última hora que trastocó sus planes para mayo, añadió: "Eso lo echó todo por tierra. Pero iba a suceder y, por desgracia, no fue así. No sé cómo será el año que viene para mí. Pero si tengo la oportunidad, al 100 %, me encantaría correr las 500 Millas de Indianápolis".

Cadillac V-Series.R n.º 40 de Wayne Taylor Racing: Jordan Taylor, Louis Deletraz, Colton Herta

Foto de: Brandon Badraoui / Lumen vía Getty Images

Equilibrando las ambiciones en la F1 y los coches deportivos

Herta ocupa actualmente el 19º lugar en la general de la F2, con un quinto puesto —su mejor resultado de la temporada— en la carrera sprint de Barcelona, además de otros cuatro resultados entre los ocho primeros. El calendario actual de la F2 concluye con dos rondas consecutivas en Qatar (28-29 de noviembre) y Abu Dhabi (5-6 de diciembre), aunque estas pruebas están sujetas a meses de incertidumbre debido a los conflictos regionales en Oriente Medio que comenzaron en febrero.

Más allá de los monoplazas, Herta se ha consolidado esta temporada en las carreras de coches deportivos como parte de la alineación de resistencia de Wayne Taylor Racing al volante del Cadillac #40, y viene de subir al podio en la Petit Le Mans. Aún no se sabe si el año que viene podrá seguir compaginando sus participaciones en carreras de resistencia con sus principales obligaciones como piloto en formación.

"Si dependiera de mí, intentaría hacer todo lo posible… Participar en las tres carreras de resistencia de la IMSA (las 24 Horas de Daytona, las 12 Horas de Sebring y la Petit Le Mans)", afirmó Herta sobre sus perspectivas en el mundo de los coches deportivos.

"Me gusta mucho eso… Veo todas las carreras, no me pierdo ni una de las que disputan estos chicos. Es muy divertido formar parte de ello, pero si por mí fuera, al 100% intentaría volver a competir. Pero, ya sabes, creo que todo depende de cómo se presente el año que viene, y eso, sencillamente, aún no lo sé", cerró.

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