El regreso de los motores V8 turbo a la F1 en 2030 está "cerrado", según Helmut Marko

El reubicado Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 2026 en Sepang, Malasia, pasará a la historia por su récord de asistencia, con 261.000 aficionados, y por sus increíblemente bochornosos fallos técnicos. Entre un enorme retraso provocado por la lluvia y un polémico fallo de software derivado de la complejidad del reglamento de 2026, el fin de semana fue un auténtico caos para los responsables de la F1.

Para Helmut Marko, exasesor de Red Bull, seguir aquel desastre desde casa resultó especialmente frustrante. Sin embargo, en una entrevista exclusiva con el medio austriaco oe24, Marko soltó una auténtica bomba al revelar que la actual pesadilla técnica de 2026 ha acabado obligando a la categoría a dar luz verde a una revisión completa de los motores para la temporada 2030, algo que, según él, ya está confirmado.

Viendo un gran premio "vergonzoso"

Con el reglamento de 2026 imponiendo un complejo reparto al 50% entre el motor de combustión interna y la parte eléctrica, los coches se han convertido prácticamente en ordenadores sobre ruedas. Cuando un problema generalizado de software paralizó la actividad en pista en Sepang, Marko lo estaba siguiendo como un espectador más por primera vez en décadas.

Preguntado por cómo vivió todo aquel caos, el antiguo responsable de Red Bull no se mordió la lengua.

"Completamente relajado delante del televisor, como un consumidor normal de Fórmula 1", explicó Marko. "Desmonté las pantallas adicionales que había instalado después del primer gran premio. Ahora me basta con lo que veo por televisión, aunque la espera fue realmente aburrida por el largo retraso debido a la lluvia".

Dr Helmut Marko, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson - Getty Images

Aunque la lluvia fue un fenómeno inevitable, los fallos técnicos relacionados con el nuevo reglamento fueron inaceptables para el veterano austriaco del automovilismo.

"Es vergonzoso que un producto de alta tecnología como la Fórmula 1 quede detenido por un problema de software", criticó Marko.

El V8 turbo de 2030, "cerrado"

Mientras el reglamento de 2026 está provocando enormes quebraderos de cabeza en todo el paddock por el 'clipping' de las baterías y los fallos de software, Marko señaló que el bochorno vivido en Sepang tiene, en realidad, un importante lado positivo para los más puristas.

"Por otro lado, este bochorno ayuda a que se vuelva a cambiar de opinión", reveló Marko a oe24. "El regreso al motor V8 con turbo en 2030 está, por lo que sé, cerrado".

La revelación encaja perfectamente con los últimos rumores que circulan por el paddock y con las peticiones de algunos pilotos. Apenas un día antes, Max Verstappen, piloto de Red Bull, afirmó explícitamente en un podcast que su gran deseo para el futuro de la categoría era abandonar los pesados sistemas híbridos, eliminar el DRS y regresar a unos motores V8 con coches más ligeros.

Si la información que maneja Marko es correcta, la actual parrilla de Fórmula 1 solo tendrá que atravesar unas temporadas más de esta polémica era antes de que el campeonato regrese a los estridentes motores V8 turbo que ayudaron a construir su legendaria reputación.