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Hankook prepara su candidatura a entrar en la F1 y amenaza el reinado de Pirelli

Pirelli se enfrentará a la competencia del proveedor de neumáticos del Mundial de Rallies, además de Bridgestone, cuando la Fórmula 1 abra su proceso de licitación el próximo año.

Stuart Codling

Editado: 28 nov 2026, 8:02

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La aparición de otro serio candidato a hacerse con el contrato de suministro exclusivo de neumáticos de la Fórmula 1 es una nueva y clara demostración del creciente alcance mundial y de la popularidad de la categoría.

Pirelli sustituyó a Bridgestone como proveedor único de neumáticos de la F1 en 2011 y, durante buena parte de su primera década, apenas se enfrentó a una competencia seria cuando llegaba el momento de renovar su contrato. Sin embargo, eso ha cambiado en los últimos años. Tras abandonar la F1 en 2010, alegando motivos económicos y una "reorientación estratégica" a raíz de la crisis financiera mundial, Bridgestone presentó su candidatura durante el último proceso de licitación, en 2023, y se sabe que está preparando una oferta para el próximo.

Ahora, Motorsport.com ha podido saber que Hankook, proveedor exclusivo de neumáticos del Campeonato del Mundo de Rallies (WRC), está preparando una candidatura para el proceso de licitación que se abrirá el próximo año, de cara a la etapa de la F1 posterior a 2028. La compañía ya presentó sin éxito una oferta en 2018 para hacerse con el contrato correspondiente al periodo 2020-2023, que posteriormente se amplió un año debido a la pandemia.

El actual contrato de Pirelli abarca de 2025 a 2028, después de que la compañía, junto con la FIA y la F1, acordase el pasado mes de junio ejercer una cláusula de ampliación de un año. Durante el último proceso de licitación, la estabilidad técnica durante la transición al nuevo reglamento de esta temporada se consideró especialmente importante. Ante los inminentes cambios de 2030, los posibles candidatos tendrán que garantizar a la FIA que pueden ofrecer esa misma estabilidad.

Aunque la FIA evalúa las candidaturas en función de la capacidad técnica de los aspirantes, sus credenciales en materia de sostenibilidad y su capacidad operativa para gestionar el suministro sin contratiempos, la F1 también tiene voz en la decisión final por cuestiones comerciales. Pirelli destaca por su elevada inversión en publicidad a pie de pista, además de facilitar experiencias VIP como el programa 'Hot Laps'.

Hankook ya ha desempeñado un pequeño papel durante los fines de semana de grandes premios como proveedor de neumáticos de las W Series en 2021 y 2022. La compañía surcoreana lleva más de tres décadas involucrada en el automovilismo y, en diferentes etapas, ha sido proveedor exclusivo del DTM, así como de campeonatos regionales de Fórmula 3 y Fórmula 4. También suministró los neumáticos de los monoplazas de la era Gen3 de la Fórmula E entre 2022 y 2026, antes de que Bridgestone se hiciese con ese contrato.

El CEO de Hankook Competition, Steven Cho (derecha), aquí junto a Andrew Wheatley, de Hyundai, en el Rally de Japón, ha asistido a varios grandes premios durante las dos últimas temporadas para reunirse con diferentes actores de la F1

Foto de: Getty Images

En 2025 fue designado proveedor único de neumáticos del Campeonato del Mundo de Rallies y, este año, la FIA anunció su incorporación al 'programa de socios globales' del organismo rector.

Varios representantes de la compañía, entre ellos el CEO de Hankook Competition, Steven Cho, han asistido a diferentes grandes premios durante las dos últimas temporadas, el más reciente el pasado fin de semana en Las Vegas. Además, según ha podido saber Motorsport.com, la compañía ya ha realizado pruebas con prototipos de neumáticos utilizando un coche mula basado en un monoplaza de Fórmula 2.

El hecho de haber suministrado neumáticos a dos importantes campeonatos del mundo de la FIA en los últimos años, además de haber estrechado considerablemente sus vínculos con el organismo rector, convertiría esta candidatura en una mucho más sólida que la anterior. La Fórmula E es una excelente carta de presentación, ya que sus objetivos medioambientales exigen únicamente dos compuestos de neumáticos diferentes, ambos fabricados con materiales sostenibles. La sostenibilidad fue la baza definitiva de Pirelli en el último proceso de licitación, al comprometerse a introducir en la F1, a partir de 2024, neumáticos con la certificación del Forest Stewardship Council (FSC).

Aunque tiene su sede en Corea del Sur, Hankook cuenta con un centro de investigación y desarrollo en Hannover (Alemania) y una fábrica en Hungría, que actualmente está siendo objeto de una ampliación valorada en 450 millones de euros. Pirelli fabrica sus productos de competición, incluidos los neumáticos de F1, junto a los neumáticos convencionales de carretera en su planta de Izmit, en Turquía.

Cualquier compañía que se presente al proceso de licitación se enfrentará a un reto considerable, ya que aspirará a desembarcar en el cuarto año de vigencia del actual reglamento técnico, por lo que tendrá que presentar argumentos muy convincentes de que es capaz, como mínimo, de igualar el producto existente. Aunque los neumáticos de Pirelli han sido objeto de críticas recurrentes a lo largo de los años, eso es algo inherente a su condición de proveedor exclusivo.

Los neumáticos actuales deben satisfacer una serie de requisitos complejos y, a menudo, contradictorios: tienen que ser resistentes tanto térmica como estructuralmente, pero también ofrecer una curva de degradación predecible para favorecer el espectáculo y la variedad estratégica. La experiencia de los últimos 15 años demuestra lo fácil que es pasarse de un extremo al otro.

Hankook fue el proveedor de neumáticos de la Fórmula E durante la era Gen3, por lo que, además de contar con experiencia en monoplazas, está acostumbrado a los acuerdos publicitarios a pie de pista que implica ese papel

Foto de: Getty Images

"Pirelli ha sido un socio importante del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA durante muchos años, ofreciendo de forma constante un alto nivel de rendimiento, innovación y seguridad al más alto nivel de nuestro deporte", afirmó el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, cuando se anunció la ampliación del contrato en junio. "Esta ampliación hasta finales de 2028 proporciona estabilidad al campeonato".

Eso, unido a la omnipresencia de la marca Pirelli en los circuitos, dibuja un panorama muy claro de lo que cualquier candidato debe ofrecer: una gran capacidad económica y la garantía de que, cuando se monten sus neumáticos, nadie notará ninguna diferencia más allá del nombre que figure en los flancos.

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