Fórmula 1 GP de Las Vegas

Los pilotos creen que la F1 necesita mejores neumáticos de lluvia y admiten el temor de Las Vegas

La mayoría de pilotos de F1 esperan que Pirelli pueda introducir mejoras importantes en su gama de neumáticos para lluvia para 2027.

Filip Cleeren

Editado: 16 nov 2026, 9:35

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Lando Norris espera que Pirelli, proveedor de neumáticos de la Fórmula 1, presente unos neumáticos de lluvia mejorados en 2027, ya que prevé que la gama actual no funcionará correctamente en un circuito con baja carga aerodinámica como el de Las Vegas.

Tras unos fines de semana parcialmente afectados por la lluvia en Malasia y Singapur, los monoplazas de F1 de 2026 disputaron su primera sesión de clasificación y su primer gran premio en condiciones de lluvia en el Gran Premio de Brasil, donde se pusieron a prueba tanto los compuestos de lluvia como los intermedios de Pirelli.

La sesión de clasificación tuvo que suspenderse durante más de una hora debido al agua estancada en varias curvas y el riesgo de aquaplaning llevó a los pilotos a utilizar neumáticos de lluvia en la Q1 antes de cambiar a los intermedios.

La carrera comenzó y terminó con neumáticos intermedios, con un intervalo en seco de por medio, lo que disipó los temores iniciales sobre cómo se comportarían los monoplazas de la generación de 2026 sobre mojado.

Pero, aunque Brasil ofreció un espectáculo entretenido y los neumáticos de lluvia de Pirelli funcionaron en gran medida según lo esperado dentro del rango óptimo de funcionamiento, los pilotos siguieron considerando que los neumáticos intermedios más rígidos de este año necesitan mejoras en cuanto a su rendimiento a bajas temperaturas, ya que tuvieron más dificultades de las previstas.

Dado que Interlagos es uno de los circuitos del calendario en los que resulta más fácil que los neumáticos alcancen el rango de funcionamiento óptimo, varios pilotos expresaron su preocupación por el hecho de que los neumáticos de Pirelli no son lo suficientemente sólidos en circuitos donde no sea así, como el próximo circuito urbano de Las Vegas.

Aún no está disponible la previsión meteorológica oficial de la FIA, pero otras previsiones sugieren que la probabilidad de lluvia supera el 50% para la FP1 del jueves por la tarde (viernes de madrugada en España), aunque es probable que las condiciones sean totalmente secas a partir de esa sesión.

Relacionado:

George Russell, Mercedes

Foto de: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

Dado que las temperaturas descenderán muy por debajo de los 10°C durante el fin de semana en Las Vegas y que el circuito carece de curvas de alta velocidad, el piloto de McLaren afirmó que una sesión de entrenamientos en mojado sería bastante "aterradora", ya que los neumáticos intermedios no funcionan si hace frío.

"Cuando los neumáticos se enfrían, la cosa se pone bastante fea", dijo Norris cuando Motorsport.com le pidió su opinión sobre el primer fin de semana de F1 con lluvia de verdad en este ciclo de normativa.

"En las vueltas de salida a la parrilla, cuando se enfrían mucho, se sienten fatal. Si entran en un buen rango de temperatura, van bien. Así que creo que lo que da miedo es ir a Las Vegas y no poder alcanzar la temperatura adecuada en los neumáticos. Se necesita un neumático mucho mejor que el que tenemos aquí, porque eso va a ser horrible".

Max Verstappen, añadió: "Creo que se debe a que el rango de trabajo es un poco reducido. Cuando están calientes, van bien, pero cuando están fríos, son una roca. Eso es algo en lo que tenemos que intentar trabajar: conseguir un rango de funcionamiento más amplio en los neumáticos para lluvia extrema y en los intermedios. Creo que eso ayudaría mucho a que los neumáticos respondieran mejor y a poder rodar incluso cuando las lluvias son más intensas".

El piloto de Williams, Carlos Sainz, también cree que toda la gama de Pirelli necesita mejoras: "Creo que el nivel de los neumáticos de lluvia y los intermedios no es lo suficientemente bueno y tenemos que trabajar con Pirelli para encontrar un neumático mejor, porque en condiciones mixtas el neumático intermedio sigue siendo muy débil en la parte trasera; y para cuando se calienta, el delantero ya no sirve".

"Y, sinceramente, con los neumáticos para lluvia extrema, [en la clasificación] tuvimos mucho aquaplaning y una gran falta de agarre trasero, así que aún falta un poco de desarrollo en estos dos neumáticos", explicó el español.

Más sobre Pirelli:

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Michael Potts / LAT images vía Getty Images

Pirelli se enfrentó a una difícil tarea a la hora de desarrollar neumáticos de lluvia para el nuevo reglamento de la F1 de 2026, con las nuevas unidades de potencia de alto par y su aerodinámica activa, que ejercen fuerzas significativas sobre el caucho. Al mismo tiempo, tuvo que lidiar con un objetivo en constante cambio: la cantidad de carga aerodinámica que los equipos serían capaces de generar durante el año.

Durante el parón de inverno, la FIA implementó un "modo recta" parcial en condiciones de lluvia para mitigar las preocupaciones en materia de seguridad, de modo que ahora solo se activa el alerón delantero. Posteriormente, en abril, el organismo rector también redujo la potencia eléctrica en condiciones de lluvia.

Se cree que estas dos medidas han marcado una gran diferencia en la capacidad de los coches de 2026 para competir en mojado con relativa seguridad, pero, obviamente, llegaron mucho después de que Pirelli tuviera que definir ses gomas para 2026.

Las primeras pruebas reales de la F1 tanto con los neumáticos para lluvia extrema como con los intermedios se están produciendo tan tarde en la temporada que Pirelli no puede tener en cuenta las lecciones de Brasil para 2027, ya que el fabricante italiano de neumáticos ya ha finalizado sus homologaciones para la próxima temporada.

Sin embargo, tras el trabajo de desarrollo realizado a principios de año, pudo llevar a cabo pruebas cruciales en condiciones de lluvia en Magny-Cours, probando varias soluciones en las que había trabajado a lo largo de 2026. En el circuito francés, el piloto reserva de Mercedes, Frederik Vesti, realizó dos días de pruebas, incluido uno en condiciones de lluvia, para probar varios neumáticos intermedios con diferentes compuestos y construcciones.

"Probamos algunas soluciones, especialmente para los neumáticos intermedios, y acabamos encontrando buenas opciones que nos gustaría introducir para la próxima temporada", declaró en México Simone Berra, jefe de ingeniería en pista de Pirelli. "Sin duda, la idea es mejorar el producto para condiciones de lluvia de cara al año que viene".

"Hemos trabajado en los compuestos, en el grosor de la banda de rodadura y también en diferentes estructuras. Así pues, hemos trabajado mucho en distintos aspectos de los neumáticos y nos gustaría combinar las mejores soluciones. Ahora estamos analizando los datos y vamos a homologar nuevas especificaciones para los compuestos de lluvia".

Frederik Vesti, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

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