Fórmula 1 GP de Sao Paulo

¿Podrán Hamilton y Verstappen remontar en Brasil? "Intentaré ganar, sea como sea"

Las dos leyendas saldrán en la carrera de Sao Paulo desde la parte trasera de la parrilla y no son demasiado optimistas respecto a sus posibilidades.

Benjamin Vinel

Publicado: 8 nov 2026, 14:54

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Con Lewis Hamilton y Max Verstappen en las posiciones 20ª y 21ª de la parrilla del Gran Premio de Brasil, la carrera de Fórmula 1 del domingo promete ser fascinante, independientemente de las condiciones meteorológicas.

Hamilton y Verstappen son precisamente dos pilotos que protagonizaron remontadas memorables en el Autódromo José Carlos Pace, un circuito en el que adelantar siempre ha sido más fácil que en la mayoría.

Allá por 2021, el siete veces campeón del mundo fue excluido de la clasificación debido a una infracción técnica, lo que le obligó a salir desde la última posición en la carrera sprint; sin embargo, logró remontar hasta la quinta posición. Con un retroceso de cinco puestos en la parrilla por un nuevo motor, Hamilton salió décimo en el gran premio, pero luchó hasta llegar a la cabeza de carrera y se impuso en un gran duelo contra Verstappen.

Tres años más tarde, el holandés quedó eliminado en la Q2 en una mañana de domingo lluviosa y también recibió una penalización de cinco puestos en la parrilla que le situó en el 17º puesto de la parrilla. La lluvia también afectó a la carrera, pero Verstappen estuvo a la altura de las circunstancias y adelantó con comodidad a Esteban Ocon ganar.

Sin embargo, el DRS facilitó la excepcional actuación de Hamilton, y el actual modo de adelantamiento de las nuevas unidades de potencia no es tan decisivo; de hecho, el trazado de Interlagos podría incluso empeorar las cosas.

Cuando se le preguntó qué tan fácil sería adelantar en comparación con 2021, el piloto de Ferrari dijo: "Más difícil, porque entonces teníamos, obviamente, una recta muy larga y si te acercabas tenías el DRS, y quizá el coche de delante no lo tenía; mientras que ahora, todo el mundo se limita a abrir sus alerones en las rectas".

"Creo que adelantar será muy, muy, muy difícil. No estoy seguro de que se vayan a ver el mismo tipo de carreras que se han visto en el pasado. Pero quizá con las condiciones de lluvia que se esperan, eso cambie", añadió Hamilton.

Apunta:

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

"Ahora ya no tenemos el DRS", coincidió Verstappen. "Y el modo de adelantamiento es muy limitado aquí debido a la larga recta; donde todo el mundo está agotando la batería. Así que la diferencia de velocidad en la recta va a ser menor, un poco como en México, la verdad. Por lo tanto, será bastante más difícil adelantar de lo habitual".

Entonces, ¿cuál será la estrategia de Hamilton? "No tengo ninguna", respondió. "Intentar ganar, de alguna manera".

Verstappen, por su parte, confía en que se produzcan varios incidentes que le permitan aspirar a la victoria. "Muchos coches de seguridad, para que no se alejen", dijo el piloto de Red Bull. "Ya veremos. La verdad es que no le doy muchas vueltas a eso. Yo simplemente saldré en la primera vuelta y ya veré dónde acabo".

Y añadió: "Espero que [con Lewis] podamos adelantar a los coches que tenemos delante lo antes posible".

En los 19 grandes premios disputadas hasta ahora en la temporada 2026 de la Fórmula 1, solo dos carreras se han ganado saliendo fuera de la primera fila. Verstappen se impuso desde la quinta posición de la parrilla en México, mientras que Andrea Kimi Antonelli logró una notable victoria desde la 19ª posición en Italia. Pero si la lluvia prevista afecta a la carrera, el historial de 2026 en condiciones de seco no tendrá ningún sentido.

Información adicional de Isa Fernandes y Federico Faturos

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