Hamilton, triste por polémicas fuera de pista: "Es un momento muy importante"

Las acusaciones sobre el director de Red Bull, Christian Horner, en relación con un comportamiento inadecuado con una empleada del equipo llenó los titulares de todo el mundo durante el último mes. A esa polémica le siguieron las investigaciones internas que implican al presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem.

Por eso, Motorsport.com preguntó a Lewis Hamilton sobre si le entristecía que los acontecimientos fuera de la pista dominaran actualmente las conversaciones, y el siete veces campeón dejó claro que le preocupaba ese impacto: "Como alguien que ama este deporte, es decepcionante ver lo que está pasando ahora mismo. No parece bueno desde el mundo exterior, desde fuera mirando hacia dentro".

"Creo que es un momento muy, muy importante para que el deporte realmente muestre y se adhiera a sus valores, haciéndonos responsables de nuestras acciones", dijo el británico. "Y creo que es un momento crucial para el deporte, en términos de lo que proyectamos al mundo y de cómo lo gestionamos, y hasta ahora no se ha gestionado muy bien".

"La transparencia es la clave, y realmente espero ver algún progreso en el futuro", insistió el piloto de Mercedes sobre todo lo sucedido en las últimas semanas en la Fórmula 1. "Espero que no sea un año en el que sigamos con esto, pero pone de relieve algunos de los problemas que también tenemos dentro del deporte, y cuando hablamos de diversidad, de inclusión, por ejemplo, y hacer que la gente se sienta cómoda en este entorno, es clave, y está claro que no es el caso".

Lewis Hamilton añadió después que los aficionados "necesitan confiar" en todos los que están dentro del paddock, y a la pregunta de si estaba acostumbrado al comportamiento de lo que ocurría en la categoría después de tantos años, respondió: "Sí, más o menos. La verdad es que no sé qué decir. No es la parte del deporte que más me gusta, pero estas cosas se encuentran, supongo, en los negocios. Está claro que es un momento interesante".

En cuanto al impacto potencial del caso Christian Horner en Red Bull, el inglés hizo algunas observaciones interesantes sobre su tiempo en McLaren, y en concreto sobre la interrupción que se produjo cuando el liderazgo de Ron Dennis fue cuestionado: "Desde mi experiencia, obviamente, he pasado por algo similar cuando estaba en McLaren, en el sentido de que nuestro líder estaba en cuestión, y estaba pasando por un momento difícil, y afectó a todo el mundo".

"Recuerdo que cuando perdimos a Ron [Dennis], por ejemplo, las cosas por las que Ron estaba pasando y los pasos que tuvimos que dar nos afectaron a todos", recordó. "Un líder es muy importante porque marca la pauta, se asegura de que el equipo se ciña a los valores fundamentales del deporte y a la integridad, y aunque hay mucha de gente más abajo que son igual de importantes, ese líder es clave, creo, para el destino hacia el que estás trabajando".

A la pregunta de qué es lo que más le gustaba de la Fórmula 1, Lewis Hamilton dejó claro que sigue disfrutando de las carreras y de la continua búsqueda de ser más competitivo. El piloto de 39 años está entrando en el último año de su etapa en Mercedes antes de unirse a Ferrari en 2025: "Lo que más me gusta de este deporte es el elemento de equipo, la competición, el trabajo de todos para dar lo mejor de sí mismos".

"Es todo el mundo dentro de un equipo remando en la misma dirección, y persiguiendo algo que es casi inalcanzable, que es la perfección, la innovación y ganar el campeonato del mundo. Es algo increíble", aseguró. "Luego, batallas reñidas, eso es lo que queremos ver más en nuestro deporte. hemos tenido el dominio de Schumacher, tuviste el dominio de mi era, sucede todo el tiempo, y creo que no podemos quitarle nada a Red Bull, han hecho un trabajo increíble".

"Todo lo que han hecho como equipo, creo que es realmente genial, y han dejado el listón muy alto, así que todos nos esforzamos por alcanzarlo", continuó el británico. "Sería estupendo que todos estuviéramos luchando más de cerca, pero creo que en eso estamos trabajando".

