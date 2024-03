Ben Sulayem, investigado por devolver un podio a Alonso en F1

El presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, está siendo investigado por su propia organización por un supuesto intento de interferir en el resultado de una carrera de Fórmula 1. Se trata del Gran Premio de Arabia Saudí de 2023, en el que Fernando Alonso terminó tercero antes de que una sanción de 10 segundos por tocar el coche durante una parada por penalización le relegara al cuarto puesto.

Sin embargo, más tarde los comisarios anularon la sanción, devolviendo al piloto de Aston Martin a la tercera posición en los resultados finales. Según la BBC, Ben Sulayem está siendo investigado después de que un denunciante le acusara de intentar interferir en el resultado, al intentar que se anulara la penalización de 10 segundos impuesta al español.

El qatarí habría llamado a al jeque Abdullah bin Hamas bin Isa Al Khalifa, vicepresidente deportivo de la FIA para la región de Oriente Medio y el Norte de África, y estrecho aliado suyo, que estaba presente en la carrera.

La BBC publicó este lunes que el asunto está siendo investigado por el comité de ética de la Federación Internacional de Automovilismo, y que un informe ha sido presentado por el oficial de cumplimiento de la FIA, Paolo Basarri, que ha estado en la organización desde 2017.

No está claro qué pudo hacer Al Khalifa para influir en el resultado, ya que no era uno de los comisarios de ese fin de semana. En ese momento no se sugirió que hubiera nada inapropiado en lo referente al cambio de opinión de los comisarios.

De hecho, la atención se centró en el director deportivo de Aston Martin, Andy Stevenson, que presentó con éxito la queja del equipo en un derecho de revisión y convenció a los comisarios para que cambiaran su parecer.

También se vio como un raro ejemplo de cómo los comisarios aceptaban nuevas pruebas y tomaban una decisión que parecía lógica y justa. Además, dio lugar a una investigación de la FIA que aclaró las normas relativas a los toques a los coches en las paradas en boxes. La FIA no respondió a la solicitud de comentarios por parte de Motorsport.com.

El problema comenzó cuando se consideró que Alonso se había detenido en la parrilla demasiado lejos de su recuadro asignado, como resultado de un escrutinio adicional de la FIA en ese momento, a raíz de un cambio en el reglamento deportivo de la F1 en 2023.

El bicampeón del mundo tuvo que asumir una penalización de cinco segundos en su parada en boxes. Mercedes vio un vídeo de la detención y alertó a la FIA de que el gato trasero estaba tocando el coche. La Federación investigó el asunto a través de su centro de operaciones remotas en Ginebra, y el asunto pasó a los comisarios.

A los comisarios se les hizo creer inicialmente que en una reunión anterior del comité asesor deportivo de la FIA se había acordado que los gatos no podían tocar el coche durante una parada de penalización, violando un reglamento que dice que no puede trabajarse en un monoplaza "hasta que el coche haya estado parado durante la duración de la penalización".

Alonso recibió una penalización de 10 segundos que le hizo caer de la tercera a la cuarta posición. Sin embargo, Aston Martin solicitó un derecho de revisión. El equipo de Silverstone pudo demostrar a los comisarios que, aunque el asunto se había debatido, no existía un acuerdo firme sobre la ilegalidad de que los gatos tocaran los monoplazas.

Stevenson también mostró vídeos de siete paradas en boxes en las que Mercedes, Alpine, AlphaTauri, Haas y McLaren fueron tocados. Los comisarios consideraron que se trataba de una nueva prueba y, por lo tanto, revocaron la decisión de penalizar al asturiano con 10 segundos, por lo que el español recuperó su tercer puesto. El cambio de opinión provocó algunas críticas a la FIA por la aparente confusión sobre lo que decía el reglamento.

El organismo rector decidió acelerar la revisión de los hechos, señalando que "en consonancia con el enfoque transparente adoptado por la FIA, se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo y se han extraído conclusiones que ayudarán a mejorar el deporte".

Añadió que "el panel de revisión estaba compuesto por representantes de varios departamentos de la FIA, incluidos los de Dirección de Carrera, seguridad, operaciones y técnica, así como miembros del centro de operaciones remotas (ROC) de la FIA".

En consonancia con la decisión de los comisarios de Yeda, la revisión señaló que "esta circunstancia surgió debido a una falta de claridad en la redacción de los reglamentos pertinentes y los precedentes contradictorios, que fueron expuestos por este incidente específico".

"La regla en sí había sido un punto de discusión en las recientes reuniones del comité asesor deportivo, el foro en el que la FIA, la FOM y todos los equipos discuten y proponen enmiendas al reglamento deportivo de la Fórmula 1 para su aprobación e implementación en el Campeonato del Mundo".

Tras un nuevo debate en la reunión de jefes de equipo del Gran Premio de Australia posterior, se publicaron nuevos protocolos relativos a los toques de los coches durante las paradas por penalización.