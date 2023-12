Hamilton resta importancia a su peor racha en F1 y aconseja a Russell

Después la primera carrera de la temporada en Bahrein, quedó muy claro que Lewis Hamilton y su Mercedes no serían uno de los principales aspirantes a las victorias en 2023, y mucho menos al título mundial, lo que llevó al siete veces campeón del mundo a cerrar su segunda campaña consecutiva sin conseguir ninguna victoria, aumentando así su peor racha en ese sentido.

Su compañero de equipo, George Russell, acabó la campaña muy frustrado y llegó a decir que era una de sus peores temporadas desde que había llegado a la Fórmula 1. Sin embargo, Hamilton, hablando con Motorsport.com y otros medios de comunicación, quiso mandar un consejo a su compañero más joven: "Creo que es una idea equivocada. Yo también tuve años difíciles cuando era más joven".

Echando la vista atrás a su larga carrera en la máxima categoría del automovilismo, Hamilton ve hasta tres años que fueron incluso peores en comparación a 2022 y 2023: "El coche de 2009 era terrible, pero conseguimos ganar una carrera gracias a la segunda actualización", recuerda.

"Las temporadas 2010 y 2011 tampoco fueron demasiado buenas. Un año luché contra mí mismo, y el otro el monoplaza no era realmente bueno". A pesar de ello, el británico subió al escalón más alto del podio unas cuantas veces en esos años, pero de eso hace ya tiempo y asegura que las sensaciones eran peores a estos últimos dos cursos sin triunfos en la Fórmula 1.

"Si te fijas en los éxitos, éste es el periodo más largo que he estado sin ganar en toda mi carrera. Pero si piensas en las victorias [de 2009, 2010 y 2011], esos años fueron mucho peores", afirmó.

Así que, pese a no conseguir una victoria en 2023 y tampoco en 2022, Hamilton cree ambos años han servido de aprendizaje para él: "Creo que mentalmente aprendí mucho sobre cómo puedo mantenerme en forma y cómo ser positivo. Tengo 38 años, casi 39, y estoy en plena forma, mayormente gracias a las nuevas herramientas que he aprendido", dijo el de Mercedes.

No obstante, Hamilton es consciente de que su mala racha sin victorias ya es demasiado larga y eso le afecta: "Cuando has tenido dos temporadas tan duras, automáticamente empiezas a dudar de si se debe a ti mismo o al coche", dijo el piloto británico. "¿Todavía tienes todo lo que necesitas para ganar o lo has perdido tú mismo? Cuando todo encaja, es como algo mágico".

Pero las dudas sobre sí mismo tampoco son una gran preocupación para el británico a estas alturas de la vida, ya que sabe que forman parte del juego, sobre todo en la Fórmula 1: "Soy humano y quien diga que no duda de sí mismo se engaña", concluyó el de Mercedes.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, George Russell, Mercedes

