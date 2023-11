Hamilton ve a Wolff y Mercedes F1 bajo una enorme presión de rendir en 2024

Tras una temporada sin victorias para el fabricante alemán, la primera en 11 años, la escudería con de Brackley ha depositado sus esperanzas de resurgir haciendo un coche para 2024 con un nuevo concepto.

Pero Hamilton, siete veces campeón del mundo, sugiere que hay poco margen de maniobra para que Mercedes se equivoque por tercera vez en la nueva era del efecto suelo, lo que ha aumentado las exigencias sobre el equipo y su jefe.

En una entrevista con algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, Hamilton dijo que todo el mundo en su equipo lo estaba sintiendo antes de lo que será un invierno crítico para asegurarse de que su coche de 2024 sea competitivo.

Cuando se le preguntó por la presión a la que está sometido el jefe del equipo, Toto Wolff, Lewis Hamilton dijo: "Muchísima, seguro. No sólo Toto, sino todos nosotros. Todo el mundo en la fábrica tiene una gran presión sobre ellos".

"Al final, cuando eres un jefe como Toto, tienes que empezar a apoyarte más en la gente en lugar de echarte atrás. Y no es fácil hacerlo, porque la gente se rompe en un momento dado".

"Entonces, ¿cómo lo haces de una manera constructiva, de una manera que les inspire a continuar?"

"En mi caso, me gustaría pensar que algunos de los resultados que he conseguido en las carreras y los empujones que he dado han servido de inspiración para los chicos, que hayan pensado: 'casi lo hemos conseguido', y eso se transmita a todo el sistema".

Hamilton reconoció que Mercedes ha sufrido por encontrar la dirección con su coche en las dos últimas temporadas, y admite que carecía de una dirección de desarrollo clara.

"No teníamos necesariamente una Estrella Polar a principios de año, sin saber exactamente hacia dónde teníamos que trabajar", dijo.

"Y ha sido una especie de línea en zigzag tratando de llegar a donde tenemos que estar. De vez en cuando pasa algo positivo y dices: 'Vale, ya está'. Y luego cambia, así que la meta siempre se está moviendo, lo cual es típico".

Sin embargo, tras los cambios de infraestructura de este año, incluido el regreso del director técnico James Allison a la primera línea, y un cambio de concepto de coche, Hamilton está mucho más animado ahora.

"Sí, creo que ahora tenemos una Estrella Polar, que no creo que hayamos tenido en dos años", dijo. "Pero llegar ahí no es una línea recta".

"Hay ciertas cosas, decisiones que se han tomado, que te dejan bloqueado al final de un camino, y no puedes hacer nada, debido al límite de costes y todas esas cosas".

"Si nos fijamos en el Red Bull, y han hecho un trabajo increíble, pero en Bahrein el año pasado, tuvieron un problema de rebote y lo arreglaron esa semana".

"Para nosotros es como si estuvieras intentando construir un muro. Era un ladrillo tras otro: ladrillo, ladrillo, ladrillo. Sólo desarrollo, desarrollo, desarrollo".

"Tal vez ellos añadían algo, y no sumaba rendimiento, pero seguían construyendo".

"Pero nosotros tuvimos que derribar el muro. Teníamos mucha carga aerodinámica en el primer coche del año pasado, y básicamente tuvimos que quitarle una tonelada de carga aerodinámica y luego intentar añadirla poco a poco. Pero cada vez que intentábamos añadirla, era peor. No mejoramos durante mucho, mucho, mucho tiempo".

"Así que puedes imaginarte que ellos [Red Bull] están progresando. Y nosotros vamos así [hace con la mano un gesto dibujando una línea en ascenso pero casi plana]. Luego, con el tiempo, va subiendo lentamente mientras ellos continúan".

"Así que esa brecha... estamos en trayectorias muy diferentes. Pero creo que ahora entendemos el coche mucho mejor. Hemos desarrollado grandes herramientas en el fondo".

"Así que, obviamente, tengo esperanzas. Pero no voy a contener la respiración", remató.