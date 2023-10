Hamilton: "Red Bull no apoya a Pérez, en absoluto"

La Fórmula 1 no cesa su actividad y por delante tiene un apasionante Gran Premio de México en el que una de sus grandes estrellas quiere hacerlo muy bien delante de todo su público. Ese es Sergio Pérez, quien está en el ojo del huracán debido a su gris rendimiento con un monoplaza con el que su compañero, Max Verstappen, se ha hecho con su tercer título mundial con mucha comodidad.

El de Guadalajara, quien está inmerso en una dura pelea por el subcampeonato contra Lewis Hamilton, recibió la defensa del propio británico. El de Mercedes aseguró que el mexicano no recibía todo el apoyo que necesita de parte de Red Bull, y como resultado de ello, el piloto está afectado.

En declaraciones a Fox Sports, el inglés dijo: "Creo que Red Bull no apoya a Pérez, en absoluto. Por supuesto, sé que Red Bull tiene muchos empleados, pero hay gente dentro del equipo que afecta psicológicamente a Pérez y no lo apoya, me sentiría bastante mal si escuchara comentarios negativos sobre mí todos los fines de semana como los que recibió él".

"Está en un ambiente de equipo muy completo, pero creo que sabe cómo lidiar con esa presión psicológica", expresó el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1. "No he experimentado nada como Pérez, pero como piloto, sé cómo es la presión psicológica, esa presión es algo que te pesa mucho, y es muy difícil de expresar con palabras".

El mexicano, que comenzó de manera fulgurante la temporada 2023 en la máxima categoría del automovilismo con dos triunfos en las cuatro primeras carreras, recibió críticas por parte de uno de los nombres que más arriba está en la esfera de los de Milton Keynes, Helmut Marko, aunque el director de la escudería, Christian Horner, le aseguró su asiento para 2024.

Lewis Hamilton también se mostró impresionado por cómo Sergio Pérez arrancó el año, y comentó: "Al principio de la temporada, me entusiasmó con su actuación. En un momento, estaba en la cima del campeonato de pilotos y pensé que estaba rindiendo en su mejor forma, pero no le fue posible mostrarlo durante toda la campaña".

"La Fórmula 1 es un deporte muy difícil, lo más importante que quiero decirle a Pérez es que no se rinda nunca, que se levante y siga luchando", explicó el inglés. "Estoy seguro de se mostrará en México este fin de semana, corría con una motivación extra cuando estaba en Silverstone, y Pérez hará lo mismo".

