Hamilton no contó a sus padres su fichaje por Ferrari F1 hasta el anuncio

La noticia de que el siete veces campeón se irá a Ferrari a principios de 2025 se dio a conocer el 1 de febrero por la mañana y ante la sorpresa del todo el paddock, un día después de que el propio Hamilton informara al director del equipo Mercedes, Toto Wolff, en un desayuno conjunto.

Pese a que la noticia se filtró unas horas antes, Mercedes y Ferrari no confirmaron formalmente el sorprendente fichaje hasta que coordinaron sus anuncios esa misma noche.

Y Hamilton dice ahora que no se lo dijo a sus padres hasta ese mismo día.

En su aparición en el nuevo podcasts de la BBC "F1: Back at Base", narrada por Joseph Fiennes, el piloto reveló: "No hablé con nadie. No se lo dije a mis padres hasta el día del anuncio. Así que nadie lo sabía. Realmente quería hacerlo por mí mismo. En última instancia, yo tenía que averiguar qué sería lo mejor para mí".

Lewis Hamilton pondrá punto y final así a una etapa de 12 años como piloto de Mercedes tras una ampliación de contrato que firmó el pasado verano. Lo que parecía ser un simple acuerdo de dos años, era en realidad un contrato fijo de un año con opción a otro más.

Toto Wolff declaró en el momento de conocerse la noticia de su salida: "Somos ya mayores, sabíamos que firmar un contrato a corto plazo podía ser beneficioso para ambas partes. No podíamos comprometernos por un periodo más largo y él ha tomado la opción de salir".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 Foto: Erik Junius

Hamilton, de 39 años, subrayó que ese elemento de incertidumbre al afirmar que no sabía qué le depararía el futuro ni durante cuánto tiempo más iba a seguir compitiendo, fue clave.

"Ha sucedido muy rápido y, básicamente, conozco a Fred [Vasseur, actual director de Ferrari] desde hace mucho tiempo".

En mi caso, estaba entusiasmado con este nuevo año, pero no sabía realmente qué me depararía el futuro ni cuánto tiempo iba a seguir compitiendo, pero sabía que me sentía muy motivado y con ganas de seguir compitiendo".

"Se me presentó la oportunidad y pensé: 'Vale, tengo que pensármelo un segundo'. No tuve mucho tiempo para pensar y tuve que dejarme llevar por mi instinto y decidí aprovechar la oportunidad", concluyó el futuro piloto de Ferrari en la Fórmula 1.

