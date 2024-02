Wolff culpa a Vasseur de "no hacer un buen trabajo" al anunciar a Hamilton

La noticia que dejó con estupor a todo el mundo, no solo el de la Fórmula 1, fue el fichaje de Lewis Hamilton por el equipo Ferrari para la temporada 2025, con lo que el heptacampeón deberá pasar un año completo con los colores de Brackley antes de dar el salto a Maranello. Y aunque el director de los germanos, Toto Wolff, consideró como algo normal que el inglés buscará ir más allá en su trayectoria, no entendió cómo el responsable de los italianos, Fred Vasseur, anunció la firma del piloto.

En la rueda de prensa de la FIA en los test de pretemporada de 2024 en Bahrein, el austriaco recibió la pregunta de si fue difícil recibir la llamada del siete veces campeón o si simplemente se enteró mientras desayunaban juntos, y se refirió a su homónimo francés: "[Fred Vasseur] No hizo un buen trabajo. Somos amigos desde hace mucho tiempo, y de la misma manera, reconocemos que somos competidores en las pistas, y eso es un acto de equilibrio".

"No siempre es fácil, porque tenemos el deber y la obligación de rendir al máximo de nuestras capacidades por el interés de nuestro equipo, y eso es lo que Fred [Vasseur] hizo en esa situación [al llamar a Carlos Sainz para comunicar el fichaje de Lewis Hamilton]", continuó el director de Mercedes. "Entiendo el razonamiento. Obviamente, no siempre es fácil en una relación tan buena cómo manejar eso, pero no tiene ningún efecto ni repercusión en la relación que yo tenía con Fred y que tendré con él".

"Y cuando le envié a Fred un WhatsApp dos días antes, no me contestó, así que supongo que lo sabía, pero no me lo dijo porque Lewis [Hamilton] creía que quería decírmelo antes", explicó el responsable de la escudería con la que el británico conquistó seis de sus títulos en la Fórmula 1 a lo largo de la era híbrida.

Sin embargo, Toto Wolff quiere terminar de la mejor manera con Lewis Hamilton, y su deseo no es otro que conquistar de nuevo la Fórmula 1: "Cuando saltó la noticia, es una situación nueva. Es algo que no habíamos previsto que ocurriera a esas alturas de la temporada, y es una nueva dinámica, eso es claramente algo en lo que tenemos que trabajar, pero dicho eso, hemos estado juntos, hemos pasado algún tiempo en la fábrica y en varios eventos, y está bien a nivel humano".

"En términos profesionales, tenemos una temporada completa por delante", dijo. "Queremos tener el mejor coche competitivo, que ambos pilotos tengan la oportunidad de hacer los mejores resultados posibles. ¿Y lo genial que sería terminar en lo más alto con Lewis este año? Hemos tenido momentos maravillosos y quedan diez meses más y lo daremos todo".

