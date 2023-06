Pérez, en desacuerdo con Horner por decir que tenía menos presión

El ambiente en el equipo Red Bull es uno de los mejores de toda la parrilla debido a que son los claros y casi únicos contendientes para llevarse ambos títulos mundiales. En su garaje tienen a dos pilotos capaces de pelear por los logros más importantes en la máxima categoría del automovilismo, y tanto Max Verstappen como Sergio Pérez quieren batirse el uno al otro.

Sin embargo, los repetidos errores del mexicano en las últimas citas hicieron que el neerlandés se distanciara en el campeonato con una brecha casi irrecuperable si no falla en lo que resta de año. Eso llevó al director del conjunto, Christian Horner, a asegurar que había menos presión en el lado del de Guadalajara, porque luchar por la corona ya no estaría entre sus principales retos.

En la previa del Gran Premio de Canadá 2023 de Fórmula 1 se le preguntó al teórico número dos del equipo austriaco si estaba de acuerdo con las palabras de su jefe, y respondió: "No lo creo, pienso que debo rendir a mi máximo nivel porque tenemos un gran coche, y eso debería darnos muchos podios y victorias hasta que acabe la temporada. Vemos que la parrilla está cada vez más cerca, e intentaré dar lo mejor de mí mismo".

"Quiero volver a tener mi ritmo, porque en Mónaco cometí un grave error y en Barcelona tuve una complicada clasificación por las condiciones, por lo que pagué el precio el domingo. Estoy centrado en regresar a la pelea lo antes posible", continuó Sergio Pérez. "En Barcelona fue complicado, y el único sitio en el que tuve problemas con el coche, sufrí todo el fin de semana, mientras que en Mónaco tenía el ritmo para hacer un buen fin de semana, pero el fallo en la clasificación y con todos los coches, fue difícil".

Ya sobre lo que le depara este fin de semana en el Circuit Gilles-Villeneuve, el mexicano indicó que algunos rivales se están acercando a Red Bull, los dominadores de la Fórmula 1 actual: "Es un circuito complicado, y ya vimos en Barcelona que hay uno o dos equipos que pueden estar muy cerca, sobre todo cuando el fin de semana se vuelve alocado".

Más allá de eso, cuando se le puso sobre la mesa si podía indicar lo que había aprendido sobre su compañero de escudería, el mexicano no dudó: "Creo que siempre realiza su trabajo, no ha tenido fines de semana malos este año, y yo no puedo tenerlos, debo mantener la consistencia alta, porque Max [Verstappen] es muy bueno en eso".

