Hamilton confía en Mercedes F1: "Podemos empezar a añadir ladrillos"

El equipo tuvo una complicada carrera en el Gran Premio de Bahrein 2024 de Fórmula 1, con inesperados problemas de temperatura en la unidad de potencia que afectaron a ambos monoplazas desde el comienzo. George Russell cayó desde la segunda posición hasta terminar quinto, mientras que Lewis Hamilton ascendió al séptimo puesto después de clasificarse noveno el viernes.

El siete veces campeón del mundo tuvo contratiempos con la batería al principio de la prueba, y también sufrió con la temperatura de los frenos y la rotura del su asiento. A pesar de ello, se mostró positivo tras llegar a la meta, dado el potencial del W15: "Me siento bien, no estoy abatido, ha sido una carrera muy regular, y creo que una vez que vuelva y vea los tiempos de los Red Bull, eso se sumará a lo que pasó. Van a ganarlo todo durante un tiempo".

"Sin embargo, lo que siento es que el último par de años, hemos tenido todos esos problemas, y pasamos varias carreras deshaciendo todos esos contratiempos, como tratando de averiguar cuáles eran esos problemas, a diferencia de ahora tenemos una base con la que podemos empezar a añadir cosas, con ladrillos y eso", dijo. "Así que ahora es un proceso de construcción a partir de aquí, y pienso que somos un gran equipo haciendo eso".

El británico se enfrentó a una serie de contratiempos durante toda la cita, lo que le hizo perder terreno con respecto a sus contrincantes en las primeras vueltas: "Durante un momento me quedé sin batería, así que en las rectas iba perdiendo velocidad, perdí mucho en comparación con los McLaren, estuve arreglando eso durante algunos giros, y eso me llevó unas diez vueltas, perdí muchos segundos por eso".

"Y después de eso estaba tratando de remontar y cogerlos, tan pronto como lo arreglamos", afirmó a Motorsport.com. "Luego hubo un poco de sobrecalentamiento en los frenos y, en general, el rendimiento fue más o menos. No sabíamos cómo iba a ser hoy, pero fue peor de lo que habíamos planeado".

Uno de los pocos momentos destacados para Lewis Hamilton fue hacer un undercut para adelantar a Oscar Piastri cuando salía de boxes: "Me divertí un poco, y luego me estaba alcanzando al final, me sentía más rápido ahí, pero la diferencia era tan grande, perdí tanto al inicio que por desgracia me quedé fuera".

El viernes, el inglés sugirió que tenía un monoplaza con el que poder batallar, en contraste con los dos años anteriores, y cuando se le preguntó si pudo ver pruebas de ello a pesar de los problemas en Bahrein, explicó: "Es demasiado pronto para decirlo, la puesta a punto no era ideal. Estamos muy cerca de los McLaren, pero creo que se me hubiera clasificado mejor, quizá habría sido quinto, incluso con los contratiempos, así que creo que quitando eso, no habría estado tan lejos de Ferrari, pero seguimos siendo los terceros más rápidos".

