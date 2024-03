Hamilton revela cómo fue la rotura de su asiento en Bahrein 2024

La primera cita de la temporada 2024 de Fórmula 1 para Lewis Hamilton no fue sencilla, y aunque no estaba demasiado preocupado tras ser noveno en la clasificación del Gran Premio de Bahrein al tener una configuración pensada para la carrera, no pudo ir más allá del séptimo puesto, mientras que su compañero, George Russell, estuvo peleando la mayor parte del tiempo por el podio.

Cuando se bajó del monoplaza, el heptacampeón del mundo intentó sacar las cosas positivas, pero reconoció que no esperaba estar tan lejos del ritmo del ganador, Max Verstappen, ni del segundo de los de Milton Keynes, Sergio Pérez, aunque antes explicó a DAZN F1 la rotura de su asiento: "Estaba frenando en la primera curva y el asiento se ha movido, y la parte derecha se ha salido, he sentido cómo algo crujía, y me he movido del asiento, un lado estaba en el aire".

Más tarde, habló con Sky y dio sus sensaciones: "Personalmente me siento muy bien, físicamente me siento muy bien, así que el entrenamiento de invierno ha funcionado, pero creo que probablemente nos sentimos un poco decepcionados dentro del equipo, pero no he visto a los demás".

"Esperaba que este fin de semana fuera mejor de lo que ha sido, pero ha sido una carrera dura, muy reñida entre todos y, obviamente, la degradación del coche ha sido muy alta", señaló tras terminar el sábado. "Hay muchas áreas en las que podemos mejorar. También estamos más atrás de lo que pensábamos respecto a los Red Bull".

En el momento en el que se le preguntó sobre si sacó algo bueno del primer gran premio del año, el inglés quiso destacar la fiabilidad de Mercedes, aunque reconoció lo complicada que fue la jornada: "El coche es fiable, pero creo que hoy ha sido un día difícil. Creo que la base [del monoplaza para empezar a trabajar], yo lo estaba dando todo, pero no había mucho rendimiento en comparación con los que teníamos delante".

"Pienso que si me hubiera clasificado mejor, habría estado un par de puestos por delante, porque el último stint ha sido bueno. Hoy he descubierto muchas cosas sobre el coche, hay muchas cosas que podemos mejorar y estoy seguro de que el equipo lo hará", afirmó Lewis Hamilton después de no cosechar el resultado deseado en el circuito de Sakhir.

