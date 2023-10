Hamilton y Mercedes F1 analizan su descalificación en Austin

Después de que Lewis Hamilton cruzara la línea de meta en la segunda posición en la carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2023 de Fórmula 1, todo eran sonrisas en su equipos, puesto que se quedó a escasos dos segundos de la victoria. Sin embargo, tras varias horas desde que cayera la bandera a cuadros y con una investigación de por medio, la FIA decidió descalificar tanto al heptacampeón como a Charles Leclerc por irregularidades técnicas en su monoplaza.

Al parecer, el W14 no cumplió con el límite máximo permitido en el desgaste de las planchas del suelo tras rebotar por los baches del circuito de Austin, y eso provocó que los comisarios le castigaran quitándole ese podio que cosechó. Aunque el inglés no tuvo tiempo para hablar con los medios de comunicación desplazados hasta el trazado por todo lo que se alargó el proceso, se manifestó por medio de su escudería.

"En primer lugar, felicidades a Max [Verstappen] y a Red Bull. Han hecho un trabajo increíble durante todo el año, han dominado y han sido casi impecables, les estábamos alcanzando hacia el final, tenía esperanzas de poder hacerlo, pero solo necesitaba un par de vueltas más", dijo el británico en el portal web de Mercedes. "En general, hoy no hemos tenido un rendimiento óptimo. Teníamos buen ritmo y me sentía muy bien en el coche".

"Ha sido duro competir con los que me rodeaban porque eran muy rápidos, pero podemos estar contentos con muchas cosas. Me siento positivo porque estamos avanzando, aunque pensándolo bien podríamos haber ganado hoy, es decepcionante que nos descalificaran después de la carrera, pero eso no quita mérito a los progresos que hemos hecho este fin de semana", continuó el siete veces campeón del mundo.

Por su parte, el director de los de Brackley, Toto Wolff, explicó los motivos que llevaron a la descalificación de su piloto: "Volviendo al resultado de la carrera y la descalificación, la elección de los reglajes en un fin de semana de sprint es siempre un reto con solo una hora de entrenamientos libres, y todavía más en un circuito bacheado como COTA [el circuito de Austin], con un nuevo paquete".

"Al final, todo eso no importa. Otros acertaron donde nosotros nos equivocamos, y no hay margen de maniobra en el reglamento, tenemos que asumirlo, aprender y volver con más fuerza el próximo fin de semana", sentenció el máximo responsable del equipo Mercedes tras la visita a Estados Unidos.

