Hamilton apoyó a los manifestantes de Silverstone y luego lo matizó

En la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña 2022 de F1, los manifestantes del grupo activista Just Stop Oil (Detener el Petróleo) consiguieron saltar la valla de seguridad y meterse en la pista en la recta de Wellington, donde se sentaron.

Cuando los coches llegaron a esa parte de la pista, ya se había decretado la bandera roja por el accidente de Guanyu Zhou en la curva de Abbey, lo que significaba que su velocidad se había reducido de forma significativa.

La policía de Northamptonshire informó a principios de la semana de que había "información creíble" de que se estaba planeando una protesta. Posteriormente confirmó que siete personas habían sido detenidas por el incidente.

El director general de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, calificó a los manifestantes de "completamente irresponsables y peligrosos" y dijo que sus acciones "ponen vidas en peligro".

Aunque en la parrilla se condenó la invasión en sí, las preocupaciones medioambientales que ponían de manifiesto obtuvieron la simpatía de varios pilotos, entre ellos Lewis Hamilton.

Tras la carrera, el de Mercedes dijo que se alegraba de que la gente estuviera "luchando por el planeta" y aseguraba que se necesita más gente como ellos: "No sabía por qué se manifestaban y me acabo de enterar, me encanta que la gente esté luchando por el planeta y necesitamos más personas como ellos".

Posteriormente Mercedes emitió un comunicado para matirzar las palabras originales del piloto británico: "Lewis apoyaba su derecho a protestar, pero no el método que eligieron, que comprometió su seguridad y la de los demás".

Eso hizo que el inglés se retractase y puntualizara sus palabras tras el comunicado de su equipo.

"Como hemos visto hoy, este es un deporte muy peligroso", escribió Hamilton en Instagram, en referencia al accidente de Zhou.

"No estaba al tanto de la protesta de hoy, y aunque siempre apoyaré a los que defienden lo que creen, debe hacerse de forma segura".

"Por favor, no saltéis a nuestros circuitos de carreras para protestar, no queremos poneros en peligro".

También habló de ello Sebastian Vettel, que trata el asunto de forma habitual. El tetracampeón dijo sentir empatía por las protestas, aunque señaló el peligro que supuso.

"Supongo que se habló de ello, creo que todo el mundo es libre de tener su propia opinión al respecto", dijo Vettel.

"Creo que estas personas no actúan por frustración, sino que están desesperadas, y me solidarizo mucho con sus miedos y sus ansiedades, que creo que todos los que entienden la magnitud del problema que nos está acechando pueden entender".

"Por otra parte, veo el otro lado. Hay policías que intentan impedir que la gente haga este tipo de cosas. Estás arriesgando a la gente que está involucrada en el fin de semana de la carrera, los pilotos, los comisarios".

"Así que hay dos caras de la moneda. Creo que el mensaje ha sido muy claro y, como he dicho, comprendo totalmente sus miedos y ansiedades".

Por su parte el ganador de la carrera, Carlos Sainz, señaló: "Creo que la gente tiene la oportunidad de expresarse y manifestarse donde quiera, porque es un derecho".

"Simplemente no creo que saltar a una pista de Fórmula 1 sea la mejor manera de hacerlo, y ponerte en riesgo a ti mismo y a los pilotos".

"Así que sí, apoyo la causa, creo que la Fórmula 1 ya está haciendo un gran trabajo para intentar llegar las cero emisiones de carbono en 2030. Y estamos presionando en este área y estamos presionando a la F1 y a la FIA para encontrar la forma de ir en esta dirección".

"Simplemente no creo que saltar a una pista de Fórmula 1 sea la forma correcta de manifestarse y protestar".

"Hay que tener un poco más de cuidado porque te puedes matar y puedes generar un accidente", concluyó el piloto de Ferrari.