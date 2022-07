Un brutal accidente en la salida detiene la carrera de Silverstone F1

Cargar el reproductor de audio

Todas las miradas en la salida del GP de Gran Bretaña 2022 de F1 estaban puestas en la parte delantera, donde Carlos Sainz defendía la pole ante Verstappen, Leclerc y Checo Pérez. El holandés, con neumáticos blandos, hizo valer su ventaja para robar la primera plaza, pero fue una arrancada limpia en esa zona.

Sin embargo, en la llegada a la primera curva, se desató el caos por detrás, con hasta cinco coches afectados. En directo por televisión pudimos ver uno de ellos volcado y recorriendo muchos metros boca abajo, hacia las protecciones del primer giro.

En las repeticiones se pudo ver que en la recta principal Guanyu Zhou iba por la parte izquierda, con Pierre Gasly en el centro y George Russell a la derecha. El británico de Mercedes se tiró hacia la izquierda, cerrando a Gasly, que tuvo que soltar el acelerador, y Russell acabó impactando contra el coche de Zhou, que salió disparado.

Así fue el espeluznante accidente de Zhou en el GP de Gran Bretaña 2022 de F1: Vídeo: así fue el accidente de Zhou en la salida de Silverstone

Además, por detrás, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon también se vieron afectados.

Rápidamente las cámaras mostraron el Mercedes de Russell dañado en la parte trasera, el Williams de Albon afectado, el AlphaTauri de Tsunoda sin alerón delantero y el Alpine de Ocon con la rueda delantera derecha arrancada.

No obstante, no había imágenes de Guanyu Zhou, el piloto que había volcado con su Alfa Romeo, y rápidamente la carrera pasó a ser detenida con bandera roja. Nada más bajarse del coche, George Russell corrió a la zona del accidente, aunque las cámaras no enfocaron a ese punto del circuito de Silverstone.

Alfa Romeo confirmó que ya han podido sacar del coche al piloto chino, que se encuentra consciente fue atendido en el centro médico. También Alexander Albon tuvo que pasar por el centro médico tras embestirle varios coches después de un toque de Sebastian Vettel.

Las primeras imágenes mostraron que el coche había quedado incrustado entre la barrera de neumáticos y la malla de protección de la pista, tras saltar el muro de protección compuesto por neumáticos.

Tras la bandera roja, todos los coches volvieron al pitlane. Max Verstappen se había colocado líder de la carrera, e iba a tener la opción de cambiar neumáticos e igualar la estrategia de los Ferrari, que salieron con medios (Carlos Sainz se había puesto segundo y Charles Leclerc, cuarto tras verse superado por Lewis Hamilton).

Sin embargo, aplicando el reglamento, dirección de carrera anunció que como la bandera roja fue antes de superar el primer sector de la pista, se tomarían las posiciones de salida, por lo que Carlos Sainz es primero, Verstappen segundo y Leclerc tercero.

Entre los accidentados, Esteban Ocon logró llegar a tres ruedas hasta la calle de boxes y seguirá en carrera. Por su parte, Russell, Albon y Zhou han abandonado.

