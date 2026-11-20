Fórmula 1 GP de Las Vegas
Hamilton se va a jugar al 'GTA VI' tras la FP2 de Las Vegas: "Soy como un niño grande"
El piloto de Ferrari dijo a los aficionados en Las Vegas que volvería a su hotel a primera hora de la noche del jueves para jugar al GTA VI.
Redacción Motorsport.com
Editado: 20 nov 2026, 7:23
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Lewis Hamilton terminó sexto en una segunda sesión de entrenamientos libres muy resbaladiza en el Gran Premio de Las Vegas 2026, antes de lo que ya había prometido a sus seguidores: una noche tranquila en su hotel jugando al reciéntemente estrenado GTA VI (Grand Theft Auto VI).
El siete veces campeón del mundo habló desde el escenario en un evento para fans que fue organizado por PUMA, celebrado en su tienda de Las Vegas el martes por la noche, dos días antes del lanzamiento del juego.
"Dentro de dos días sale un nuevo juego", dijo Hamilton, antes de explicar sus planes para el jueves, con la segunda sesión de entrenamientos acabando a las 21:00 hora local.
"Así que el jueves por la noche volveré pronto al hotel", afirmó. "Soy como un niño grande", añadió, antes de decir a los aficionados más mayores que esperaba que pudieran sacar a relucir al niño que llevan dentro.
La confesión del piloto británico de 41 años se produjo en el mismo evento en el que reveló su afición por coleccionar cromos de Pokémon, llegando incluso a admitir que había llevado a su sobrina y a sus sobrinos a comprar sobres.
GTA VI, el primer juego principal nuevo de la serie de Rockstar desde GTA V en 2013, salió a la venta el jueves tras varios retrasos.
Cuando se le volvió a preguntar al respecto durante la jornada de prensa del miércoles, Hamilton confirmó que había llevado su PlayStation a Las Vegas y lo calificó como "el juego más esperado de la historia". Sin embargo, bromeó diciendo que el juego de F1 era el que más probabilidades tenía de ayudarle a conseguir un mejor resultado.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Manuel Eletto
Antes de ponerse a jugar, Hamilton tenía trabajo que hacer. El joven piloto de Ferrari, Dino Beganovic, pilotó su coche en la primera sesión de entrenamientos, que se vio arruinada por la lluvia sin que se registraran tiempos por vuelta, por lo que la segunda sesión fue la única en la que Hamilton, y el resto de pilotos, pudieron rodar de verdad.
En una pista húmeda, con temperaturas que no superaban los 11°C, él y Charles Leclerc ocuparon brevemente el primer y segundo puesto con los neumáticos intermedios antes de que la pista siguiera mejorando. Hamilton terminó la sesión en sexta posición, a 1,211s del líder de la tabla de tiempos, George Russell, mientras que Leclerc acabó tercero.
Hamilton no es el único piloto que está deseando relajarse con un mando en la mano. Max Verstappen, uno de los fans de los videojuegos más conocidos del paddock, dijo que el juego "ya lo tengo descargado", pero admitió que "simplemente no he tenido tiempo de jugar".
A Lando Norris también le preguntaron por GTA VI en la rueda de prensa de pilotos del miércoles, pero reveló que no le dejaban jugar a estos juegos cuando era más joven.
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