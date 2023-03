Hamilton seguirá en Mercedes: "Algunos inventan rumores; soy un luchador"

Cargar el reproductor de audio

Lewis Hamilton y Mercedes no han empezado la temporada 2023 de la manera que esperaban, y algún cruce de declaraciones entre el piloto y su jefe Toto Wolff provocó que varios medios de comunicación publicaran su posible marcha. Sin embargo, el heptacampeón vuelve a jurar amor a su escudería y asegura que, en los momentos complicados, siempre ha demostrado su compromiso.

Hamilton, que por primera vez en 2022 acabó la temporada sin victorias, consideró que el equipo no escuchó sus consejos el pasado año, y Toto Wolff pidió remar todos en la misma dirección después de que Mercedes pareciera empezar el curso 2023 no solo por detrás de Red Bull Racing y Ferrari, sino también superados por Aston Martin. Y Hamilton promete fidelidad.

"Mercedes me ha apoyado desde que tenía 13 años. Teniendo el año difícil que tuvimos en 2022, aquí sigo, y tengamos o no una temporada difícil este año, todavía estaré aquí", dijo el piloto británico. "Soy un luchador y luchamos en equipo. Me encanta el desafío de encontrar soluciones y sigo creyendo que soy capaz de poner el coche en lugares donde quizás otros no puedan, y me encanta ese reto".

"Por supuesto, desearía que pudiéramos comenzar la temporada con un gran coche, pero lo que realmente cuenta es el viaje". Y sobre los rumores de su marcha (o incluso su retirada), Hamilton comentó: "Al final son personas que crean rumores sin hechos. Nunca es útil".

El contrato de Hamilton con Mercedes acaba en este 2023. Toto Wolff, en la presentación del equipo, dijo que ya habían tenido la primera conversación, y ambas partes se mantienen tranquilas.

"No hay demora con nuestro contrato. Siempre he estado muy, muy relajado. Estoy en una posición muy afortunada, y se hará cuando estemos listos. Tengo una gran relación con Toto y Mercedes, y nos apoyamos totalmente".

"Estoy muy emocionado por el futuro que tenemos juntos, y estoy muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo dentro y fuera de la pista". Y para concretar que el plan es la renovación, dijo entre risas: "Alcanzaremos el acuerdo, a menos que suceda algo catastrófico entre Toto y yo, ¡que en ese caso subiríamos al ring!".

Hamilton, que disputa su temporada 17ª en este 2023, cumplió 38 años en enero, y aún no ve el momento de retirarse. Llega a la segunda carrera en la quinta posición tras haber terminado detrás de Sainz y del podio en el GP de Bahrein, donde su compañero en Mercedes George Russell fue séptimo.

