Wolff responde a las últimas acusaciones de Hamilton a Mercedes

Después de recuperarse hacia el final de la temporada pasada tras un año muy difícil, en Mercedes tenían la esperanza de cerrar su brecha con Red Bull y Ferrari en este inicio de 2023, pero lo que parece haber sucedido, al menos en el Gran Premio de Bahrein, es todo lo contrario.

Mercedes fue el cuarto equipo más rápido en Sakhir después de que Hamilton no pudiera defender al Aston Martin de Fernando Alonso en su pelea hacia el podio por detrás de los dos Red Bull. Su compañero de equipo, George Russell, también se vio superado por Lance Stroll, que fue sexto. También por delante de ellos, acabó el Ferrari de Carlos Sainz.

Sin ni tan siquiera haberse disputada la carrera del domingo, tras la clasificación, el jefe del equipo, Toto Wolff, reconoció que la escudería alemana tendría que abandonar el concepto de diseño del W14, afirmando que "no creía que este paquete fuera a ser competitivo".

Después de la carrera, Lewis Hamilton en declaraciones para BBC 5 Live, se mostró molesto y explicó que el equipo no había escuchado sus recomendaciones sobre el coche de 2023: "El año pasado, hubo cosas que les dije que estaban mal, dije los problemas que hay con el coche".

"He conducido muchos monoplazas en mi vida, así que sé lo que un coche necesita y lo que no necesita. Y creo que se trata de responsabilidad. De asumirlo y decir: 'Sí, ¿sabes qué? No te escuchamos. No estamos donde solíamos estar y tenemos que trabajar'", dijo el inglés.

Esas palabras de total frustración por parte del siete veces campeón del mundo llegaron a oídos de los máximos dirigentes de la estructura de Brackley y, Wolff, el director, insistió en que el equipo seguía totalmente unido y que la relación con Hamilton se mantenía intacta.

"La situación de Lewis es que le has oído por la radio. Él es una parte integral del equipo, está intentando levantar al equipo y todos estamos unidos. No creo que eso vaya a cambiar sólo porque hemos tenido un inicio de temporada que ha sido realmente malo".

"Hemos ganado ocho campeonatos de constructores y seis de pilotos con él, nuestra relación se mantiene", aseguró

El contrato de Hamilton con Mercedes termina a finales de este año, pero el directivo austriaco aseguró que aún no está preocupado por perder al siete veces campeón del mundo.

"Por mucho que seamos transparentes en cuanto a cómo tenemos que darle la vuelta al coche, no es el momento de hablar de la situación del piloto para 2024. Es muy pronto, tenemos que empujar todos en la misma dirección, los pilotos, los ingenieros, todos, en lugar de tirar la toalla. Nunca hemos hecho eso y no lo haremos ahora", concluyó Toto Wolff.