Hamilton acusa a Mercedes F1 de no escuchar sus recomendaciones

Después de ocho campeonatos de constructores consecutivos entre 2014 y 2021, la Fórmula 1 llevó a cabo uno de los cambios técnicos más grandes de su historia en 2022, trayendo de vuelta los monoplazas de efecto suelo a la categoría en busca de una gran revolución en la parrilla que acercase a todos los competidores.

No obstante, en el primer año con ese reglamento en vigor, Red Bull dominó por encima de todos sus rivales con bastante diferencia y, uno de los grandes perjudicados, fue el equipo Mercedes, ya que por momentos incluso cayó en mitad del pelotón de la zona media, muy lejos de los puestos punteros de la parrilla de la máxima categoría.

Durante 2022, el equipo de la estrella fue el que más sufrió el fenómeno del porpoising y eso se dejó notar durante las carreras por los comentarios de George Russell y Lewis Hamilton a través de la radio, quien llegó incluso a bajar del coche en condiciones pésimas tras el GP de Azerbaiyán en Bakú.

Por activa y por pasiva, el #44 pidió a Mercedes el año pasado que se replanteasen el concepto "sin pontones" del W13, sin mucho éxito según se ha podido comprobar con el nuevo W14. Hablando sobre ello en el podcast Checkered Flag de la BBC, dijo que sentía que su equipo no le había escuchado.

"Ya les comenté el año pasado los problemas que tenía el coche. He conducido muchos monoplazas de Fórmula 1 en mi vida, así que sé muy bien lo que necesita un coche y lo que no necesita".

"Creo que se trata de asumir la responsabilidad, de que admitan lo que hay y digan 'sí, sabes qué, no te escuchamos, no estamos donde deberíamos estar y tenemos que seguir trabajando'", explicó.

Pese a que el W14 de nuevo parece haber nacido mal tras no escuchar sus recomendaciones, Lewis Hamilton sigue confiando en la recuperación de Mercedes de cara al futuro.

"Tenemos que mirar el equilibrio del coche en las curvas, tenemos que ver y estudiar todos nuestros puntos débiles, tenemos que unirnos como equipo y eso es lo que estamos haciendo en este momento".

"Todavía somos múltiples campeones mundiales, sólo que este año y el pasado no nos funcionó. Sin embargo, esto no significa que no podamos progresar y dar un paso adelante", concluyó el piloto siete veces campeón del mundo de la máxima categoría del automovilismo.

Lewis Hamilton al volante del Mercedes W14 en el GP de Bahrein 2023 de la F1

