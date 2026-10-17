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Fórmula 1
Hamilton elogia que la F1 apueste por África: "El continente más importante"
La Fórmula 1 volverá a África con un gran premio en Ruanda. Lewis Hamilton está entusiasmado, pero un aspecto clave podría poner en peligro su sueño personal.
Stefan Ehlen Rahaan Mazumder
Publicado: 17 oct 2026, 18:11
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El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton celebra el anunciado regreso de la Fórmula 1 a África. "Siempre he dicho que necesitamos un gran premio en África. Para mí, es el continente más importante y el más bonito", dijo el de Ferrari tras la noticia de que el Gran Circo correrá en Ruanda en la próxima década.
Recuerda:
Y es que el inglés se define a sí mismo como "medio africano" y, en 2025, realizó una extensa gira por varios países del continente para buscar sus "raíces familiares", entre otros lugares, en Benín. Sus abuelos paternos emigraron en su día desde la isla caribeña de Granada al Reino Unido, donde Hamilton creció en Stevenage, al norte de Londres.
Sin embargo, no está claro si el heptacampeón, de 41 años, seguirá compitiendo en la Fórmula 1 cuando la categoría vuelva a África, por primera vez desde 1993. El propio Hamilton declaró en marzo de 2026: "No quiero retirarme sin que se haya celebrado allí un gran premio, sin haber corrido allí". Sin embargo, en aquel momento tenía la sensación de que "se me acaba el tiempo", según comentó.
Todavía no hay certeza en cuanto a la planificación: el nuevo Gran Premio de África se celebrará "a partir de la década de 2030". El circuito aún no existe: se construirá en los próximos años cerca de Kigali, en Ruanda. El arquitecto Hermann Tilke y el expiloto de Fórmula 1 Alexander Wurz participan en la planificación.
Cómo promovió Hamilton una carrera en África
En los últimos años, Hamilton ha promovido intensamente la celebración de una carrera en la "tierra madre", como él denomina al continente. Ha repetido en varias ocasiones que sería "fantástico celebrar una carrera en África".
De hecho, la Fórmula 1 llevaba años intentando volver al territorio, aunque en la mayoría de los casos se hablaba de Sudáfrica, concretamente del antiguo circuito de Kyalami. También se barajó en repetidas ocasiones la posibilidad de una prueba urbana en Ciudad del Cabo. Sin embargo, finalmente todos los proyectos en el país fracasaron, por lo que Ruanda entró en escena, y se llevó el gato al agua.
Hamilton se mostró convencido sobre Ruanda: el país es "especialmente espectacular" y un lugar "en el que me podría imaginar viviendo", afirmo. El multicampeón reside actualmente —al igual que muchos de sus compañeros de la parrilla— en Mónaco.
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