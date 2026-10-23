Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Hamilton elogia a Antonelli a las puertas de su primer título de F1: "Merece ser campeón"

Hamilton elogia a Antonelli, su sucesor en Mercedes, ahora que el joven italiano está muy cerca de conquistar su primer título de F1.

Benjamin Vinel

Publicado: 23 oct 2026, 20:09

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Lewis Hamilton afirma que Andrea Kimi Antonelli ha estado"realmente impresionante" y por lo tanto "merece ser campeón", ahora que el título de pilotos de Fórmula 1 estará al alcance del piloto de Mercedes este fin de semana en Austin.

De cara al Gran Premio de Estados Unidos, Antonelli cuenta con una ventaja de 102 puntos sobre su compañero de equipo George Russell, mientras que Hamilton se encuentra a 111 puntos, lo que significa que el joven italiano podría proclamarse campeón ya este fin de semana si gana y los británicos tienen dificultades.

El fichaje de Hamilton por Ferrari para la temporada 2025 allanó el camino para el salto de Antonelli a la F1, aunque antes de lo previsto, tras una brillante trayectoria en karting y en las categorías inferiores de monoplazas del programa de cantera de Mercedes. Antonelli se convirtió entonces en el primer piloto en casi dos décadas en debutar a tiempo completo en el campeonato mundial con un equipo de primer nivel.

Cuando se le preguntó qué le parecía que su sucesor estuviera a un paso del título, Hamilton respondió: "Bueno, cuando yo estaba allí, sabía quién iba a sustituirme. Kimi estaba cerca del equipo, nos seguía mucho, especialmente durante el último año mío allí".

"Creo que fue la decisión correcta dar la oportunidad a un piloto joven y prometedor. Kimi había mostrado sus habilidades en categorías inferiores, así como su entusiasmo, su carisma y su buena actitud ante todo. Siempre encajaba muy bien en el entorno".

"En su primer año, es difícil para cualquiera estar a un asiento así, a un equipo así, tienes que ponerte en marcha con todas las expectativas que vas a tener sobre los hombros, las responsabilidades que tienes, el compromiso que asumes, todo ese tipo de cosas. Pero él realmente se lo ha tomado con calma. Ha sido fantástico ver sus actuaciones este año. Es realmente impresionante, y se merece ser el campeón", aseguró Hamilton.

Relacionado:

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

La primera temporada del novato italiano en la Fórmula 1, con solo 18 años, fue sin duda complicada —cometió muchos errores y le faltó ritmo en comparación con Russell—, pero hasta ahora ha rendido a gran nivel en 2026, de hecho, ha logrado seis poles y hasta ocho victorias en 17 carreras, incluido un rotundo triunfo en casa tras salir desde la 19ª posición de la parrilla en Monza. Nadie más ha ganado más carreras este año.

Y lo que es aún más impresionante, Antonelli ha subido al podio en todas las carreras excepto en tres: Barcelona y Silverstone, donde sufrió un fallo en la batería y la rotura de un protector de la rueda, y Bakú, donde, según él mismo admitió, "piloté como mi abuela".

Así pues, cuando se le preguntó si tenía algún consejo para el probable ganador del título de 2026, el siete veces campeón del mundo bromeó: "Que reduzca la velocidad".

"No, no lo sé. No necesita ningún consejo. Ha demostrado este año, y también el año pasado, pero sobre todo este año, su talento y su habilidad, su serenidad y su forma de afrontar las cosas. Ha hecho un trabajo increíble este año, y estoy muy orgulloso de él".

"Estoy muy orgulloso de cómo se ha comportado, de cómo interactúa con los pilotos e incluso con vosotros [los medios]. Es fantástico ver cómo él y el equipo destacan. Aunque no sea mi equipo, siempre querré que a mi exequipo le vaya bien", dijo.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Minas Panagiotakis / Getty Images

¿Ha habido algo en el rendimiento del italiano que haya sorprendido a Hamilton? "No lo creo", respondió. "Ya sabía la estructura de apoyo que le darían. Bono [el ingeniero de carrera] es increíble a la hora de apoyarte y respaldarte, al igual que Shovlin [el director de ingeniería en pista], Simon [Cole, ingeniero jefe] y todo el equipo".

"Toto es excepcional en lo que hace, en el ambiente que crea y en la gente que reúne a su alrededor. Yo también tuve una experiencia similar cuando llegué a Mercedes, y exactamente lo mismo en McLaren".

"Sé que era una pregunta que se hacía la gente entonces: si yo sería capaz de dar la talla, sobre todo junto a un bicampeón del mundo. Y veo similitudes entre cómo fueron mi primer año y mis dos primeros años y cómo ha afrontado Kimi este año".

"Pero no es algo que una sola persona haga por casualidad. También tienes que contar con las piezas del rompecabezas a tu alrededor, que te apoyen. Tuve mucha suerte de tener eso en McLaren, y es estupendo que él lo tenga allí".

Aun así, por muy propicio que sea el entorno, el piloto debe rendir en la pista. "Supongo que nunca sabes cómo va a actuar alguien bajo presión hasta que lo ves".

"Podría haber supuesto que iba a hacerlo bien con toda la presión que supone tener que hacer esas apariciones públicas y esas cosas que te tiran de un lado a otro. Pero se lo ha tomado con calma y diría que es un alma relativamente madura en ese cuerpo joven", dijo.

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