Hamilton elegiría a Antonelli por delante de Sainz para Mercedes F1

Desde que se anunció que Lewis Hamilton competiría en Ferrari a partir de la temporada 2025 de Fórmula 1, todos empezaron a pensar en quién sería el sustituto del heptacampeón en Mercedes. En un principio se habló de un posible fichaje de Max Verstappen por la guerra interna en Red Bull, e incluso se pasó por Fernando Alonso, aunque ambos quedaron descartados por el hecho de que el neerlandés mostró su satisfacción en Milton Keynes y el español renovó con Aston Martin.

Por lo tanto, quedaron como candidatos Carlos Sainz y un jovencísimo Andrea Kimi Antonelli. El primero de ellos todavía está en busca de un asiento para el próximo año, mientras que al otro parece que le queda algo de tiempo para estar listo para dar el salto a la máxima categoría del automovilismo, además de que aún necesitaría un permiso de la FIA al ser menor de edad.

Y sobre esa tesitura que todavía tiene Toto Wolff se le preguntó al que generó todo el movimiento, un Lewis Hamilton que se decidió: "Creo que Carlos [Sainz] es un gran piloto, así que creo que vaya donde vaya sería positivo para cualquier equipo. Sinceramente, no tengo ni idea de cuáles son los planes de Toto [Wolff], pero creo que para mí coger a un joven sería... si fuera mi trabajo, quizá elegiría a Kimi [Antonelli]".

Así pues, quedan claras las preferencias del británico, quien ocupará el puesto de Carlos Sainz en Maranello en 2025, y allí se encontrará con algunas caras conocidas de Brackley, como son Loic Serra y Jerome d'Ambrosio: "Cuando me fui a Mercedes, no conocía a nadie y no me importaba en absoluto, así que no creo que eso suponga una gran diferencia personal para mí".

"Trabajé con Loic [Serra] durante muchos años, así que tengo una gran relación de trabajo con él también, y mi primer número dos, Jock [Clear], trabaja en ese equipo, así que son los dos únicos a los que creo conocer especialmente bien, además de a Fred [Vasseur, director]", explicó.

Más allá de eso, Lewis Hamilton habló sobre el "largo camino por recorrer" que le queda a Mercedes, y espera con emoción las mejoras en su W15: "La última carrera fue positiva, y hay un largo, largo camino por recorrer, así que estoy muy emocionado por la evolución que se avecina, tuvimos un paso adelante en la última carrera y tenemos otro este fin de semana, y hay más en el armario".

"Creo que hemos encontrado nuestra estrella del norte y lo que tenemos que hacer y cambiar, solo se necesita tiempo, pero la energía del equipo es asombrosa, son muy resistentes", dijo. "Siguen apretando a pesar de que nos han derribado varias veces, así que vamos a seguir agachando la cabeza, mantener la concentración y tratar de hacer el mejor trabajo que podamos cada fin de semana".

