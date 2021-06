Verstappen alcanzó a Hamilton en la penúltima vuelta de la carrera del pasado fin de semana en el Paul Ricard. El piloto de Mercedes había liderado durante las 20 vueltas anteriores después de que Red Bull cambiara a Verstappen a una estrategia de dos paradas cuando había recuperado el liderato de forma inesperada en la primera ronda de pitstops.

Después de que Sergio Pérez, compañero del holandés, le dejara pasar para ponerse tercero, Verstappen adelantó a Valtteri Bottas por la segunda posición nueve vueltas antes de llegar a zona de DRS detrás de Hamilton.

Cuando ambos recorrían Mistral en la vuelta 52 de las 53 que tenía la carrera, Hamilton se movió hacia el centro de la pista antes de la primera parte de la chicane de la curva 8 que divide la recta, pero Verstappen se lanzó más hacia el interior para robarle el primer puesto a la primera.

Cuando Motorsport.com le preguntó si podría haberse defendido más fuerte de Verstappen en esa secuencia, Hamilton respondió: "En primer lugar, había suciedad en la parte interna de la pista, así que no quería empeorar mis neumáticos más de lo que ya estaban".

"Él tenía el DRS abierto, así que si no me pasaba ahí, me habría pasado en la recta posterior. No habría habido ninguna diferencia y yo no tenía agarre delantero, así que me habría pasado de cualquier manera. No tenía sentido defenderse más".

"Creo que viste lo que le pasó a Valtteri: acabó yéndose recto. Así que no tenía sentido ensuciar más los neumáticos".

Hamilton también dijo que si Mercedes hubiera optado por cambiarle a una estrategia de dos paradas, como hizo para ganar el GP de España 2021 en Barcelona hace casi siete semanas, esa decisión "potencialmente" le habría permitido hacer el trabajo y ganar.

"Pero no estaba en nuestras cartas, así que vamos a hacer un análisis y tratar de averiguar por qué".

Tras bajarse de su coche en el parque cerrado después de terminar a 2.9 segundos de Verstappen, Hamilton explicó lo que pensó cuando el de Red Bull entró en boxes por segunda vez.

"Él ya estaba bastante adelantado, así que la única opción que tenía realmente era quedarnos fuera", dijo. "Y luego ya se estaba acercando, por lo que él quedaría por delante y yo no sería capaz de mantener el ritmo, ya que son demasiado rápidos en las rectas".

"Así que la única opción era permanecer fuera el máximo tiempo posible y esperar que los neumáticos aguantaran".

