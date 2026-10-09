Hamilton reconoce su error en Singapur: "Fue decisión mía y nos equivocamos"

Lewis Hamilton ha reconocido que tomó una "decisión equivocada" al elegir el plan de vueltas para la SQ3 de la clasificación sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.

Ferrari logró un doblete en la segunda fase de la clasificación, con Charles Leclerc al frente y Hamilton a tres décimas de su compañero. Sin embargo, la Scuderia apostó por una estrategia diferente a la de sus rivales en la lucha por las diez primeras posiciones, cuando todos los pilotos tuvieron que cambiar los neumáticos medios por los blandos, tal y como establece el reglamento.

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Mientras que McLaren y Mercedes salieron a pista inmediatamente y Red Bull esperó hasta los últimos instantes, Leclerc y Hamilton optaron por salir a mitad de la sesión de ocho minutos. Primero lo hizo el monegasco, que tuvo tiempo de realizar un segundo intento después de una vuelta de enfriamiento, y posteriormente el británico, cuyo único intento apenas le permitió terminar sexto, a 0,546 segundos del mejor tiempo de Max Verstappen.

"Todo pintaba bien en la Q1 y la Q2, y después... No sé muy bien dónde se torció todo", comentó Hamilton. "Seguimos un plan de vueltas ligeramente diferente al de los demás. Fue decisión mía y creo que nos equivocamos".

"Pero, al final, el coche tenía muchísimo sobreviraje en esa vuelta. No sé si los neumáticos traseros no estaban preparados o si se estaban sobrecalentando, es difícil decirlo, pero el coche era muy, muy nervioso, tenía mucho sobreviraje y, en general, no fue una buena vuelta".

Cuando le comentaron que parecía sentirse "muy cómodo" con los neumáticos medios, Hamilton estuvo de acuerdo: "Sí, con los medios iba bien. Pero con los blandos fue muy diferente. Había mucho agarre, pero solo en la parte delantera y nada en la trasera".

"Podría ser una cuestión de equilibrio, pero, al final... Obviamente, tenía ritmo en las dos primeras sesiones y, de repente, simplemente no pude sacarlo. Por alguna razón, no tenía agarre en el eje trasero durante esa última vuelta, así que las cosas son como son".

Así, lo que parecía una oportunidad de oro para Ferrari después de su prometedor rendimiento en las dos primeras fases de la clasificación terminó convirtiéndose en otra ocasión perdida, especialmente para Hamilton. El británico pasó de tener ritmo para pelear por las primeras posiciones a conformarse con la sexta plaza, en un circuito como Marina Bay donde adelantar nunca resulta sencillo.

Ahora, el siete veces campeón del mundo tendrá que intentar remontar en la carrera sprint del sábado, aunque la gran incógnita será si Ferrari consigue trasladar las buenas sensaciones con los neumáticos medios al ritmo de carrera y, sobre todo, encontrar una solución a sus problemas antes de la clasificación que decidirá la parrilla del Gran Premio del domingo.