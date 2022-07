Hamilton se queja: "El coche no era el mismo que esta mañana"

Cargar el reproductor de audio

El piloto inglés acabó octavo en la carrera al sprint del Gran Premio de Austria 2022 de Fórmula 1, pero antes de hablar sobre cómo fue su actuación, quiso hacer hincapié en lo sucedido el viernes en la clasificación, donde sufrió un fuerte golpe contra el muro.

Las burlas del público holandés en las gradas del Red Bull Ring en el momento en el que Lewis Hamilton se estrelló en la decisiva Q3 fue muy evidente a través de la televisión.

En declaraciones realizadas nada más terminar octavo en la carrera al sprint del este sábado, el británico dejó claro que cualquier reacción negativa de los aficionados no era bienvenida en la Fórmula 1.

El ocho veces campeón del mundo ya se había pronunciado al respecto sobre el tema en Silverstone, diciéndole a los aficionados que "somos mejores que eso" tras los gestos hacia Max Verstappen.

"No los escuché en el momento [del accidente], quiero decir, estaba pensando en un montón de cosas tras el accidente", dijo cuando se le preguntó sobre la reacción de los aficionados.

"Pero lo escuché después y, ya sabes, no estoy de acuerdo ni apruebo nada de eso".

"Un piloto podría haber acabado en el hospital. ¿Y tú vas a celebrar eso? Quiero decir, es alucinante que la gente haga eso, sabiendo lo peligroso que es nuestro deporte".

"Y estoy agradecido de no haber tenido que ir al hospital, y de no haberme lesionado gravemente, pero nunca deberías celebrar el accidente de alguien".

"No debería haber ocurrido en Silverstone, aunque no fue obviamente en un accidente, y no debería haber sucedido aquí", añadió.

Sobre la carrera al sprint, Hamilton dijo estar "agradecido" por haber cruzado la bandera a cuadros después de un contacto en la primera vuelta con Pierre Gasly y Sergio Pérez.

"Me patinaron las ruedas un poco, y me estaban atacando los coches de mi alrededor", dijo cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre el incidente de la primera curva con Gasly.

"Y entonces Pierre [Gasly] se me tiró encima, así que no tenía dónde ir".

En cuanto al incidente con Pérez en la curva 3, dijo: "Lo mismo, tuve mucha suerte. Solo estoy agradecido por haber terminado, ¡y he conseguido un punto!".

Hamilton aseguró que su monoplaza no se sentía bien después del toque con Gasly: "Definitivamente el coche no era el mismo que esta mañana, pero al menos era manejable".

"Algo iba mal en la dirección", explicó el británico.

"Probablemente los pesos están mal, podría tener una gran convergencia en la parte delantera derecha del coche, o algo así".

El de Mercedes se pasó gran parte de la carrera al sprint intentando adelantar a Mick Schumacher y finalmente lo consiguió en las últimas vueltas. Sin embargo, el otro Haas, el de Kevin Magnussen consiguió escaparse.

Mick Schumacher reconoció haber disfrutado de su batalla, pero lamentó que no le hubieran permitido pasar a Magnussen al principio de la carrera, ya que pensaba que era más rápido que su compañero de equipo.

"La potencia de Ferrari es demasiado superior para nosotros en este momento", dijo.

"No sé si es la resistencia, o si es la potencia, es difícil decir qué es".

"No fue la más divertida de las carreras, no se sintió muy rápida. Pero, como he dicho, creo que hay algo que no va bien en el coche".

"Pero quiero darle un gran agradecimiento a mi equipo por haber montado el coche después del accidente. Han trabajado muy duro durante la noche y esta mañana para mantenernos en carrera, así que espero que mañana sea un poco mejor", concluyó.