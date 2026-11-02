Fórmula 1 GP de México

Hamilton carga contra Leclerc por su mentalidad de "todo o nada" tras el choque en México

Ferrari perdió la victoria en el GP de México del domingo después de un caótico incidente entre sus dos pilotos de Fórmula 1 en la primera vuelta.

Ed Hardy

Publicado: 2 nov 2026, 13:53

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Lewis Hamilton ha criticado a su compañero de equipo Charles Leclerc por su mentalidad de "todo o nada" después de que Ferrari dejara escapar una victoria que parecía tener al alcance de la mano en el Gran Premio de México de Fórmula 1.

El siete veces campeón del mundo salía desde la pole position en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Leclerc tercero, aunque el monegasco ascendió a la segunda posición cuando George Russell perdió velocidad en la frenada de la curva 1.

Fue entonces cuando Leclerc atacó a Hamilton por el exterior con la intención de completar el adelantamiento por el interior de la curva 2, pero acabó pasando por encima del piano y se mantuvo segundo.

Sin embargo, la batalla continuó cuando Leclerc volvió a intentar adelantar a su compañero por el exterior de la curva 4. El espacio desapareció rápidamente y el monegasco tuvo que tomar medidas evasivas, recortando la curva 5 para hacerse con el liderato.

Como consecuencia, Hamilton fue adelantado por Max Verstappen, que posteriormente heredó la primera posición debido a la sanción de cinco segundos impuesta a Leclerc por el incidente de la primera vuelta, lo que permitió al piloto de Red Bull llevarse la victoria.

El británico terminó finalmente segundo, por delante del nuevo campeón del mundo, Kimi Antonelli, mientras que Leclerc fue cuarto. De esta manera, Ferrari sigue con solo dos victorias en lo que llevamos de temporada 2026.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Un Hamilton visiblemente enfadado declaró: "Cuando estaba en Mercedes, vi y presencié los constantes tira y afloja entre Charles y Carlos [Sainz] en varias carreras, en las que luchaban tanto entre ellos que el piloto que iba por delante simplemente se escapaba, a pesar de que tenían ritmo para ganar".

"Pero una cosa es que eso ocurra cuando estás cuarto y quinto, y otra muy distinta cuando estás primero y segundo y pierdes la victoria. Eso es importante".

"El chico tiene 28 años, así que no creo que sea una cuestión de edad. Creo que es una cuestión de mentalidad".

"Es como decir: 'Todo o nada. O gano yo o no gana ninguno de los dos'. Y no debería ser así. Deberíamos estar consiguiendo ese doblete".

Lo ocurrido el domingo fue el último episodio de una serie de momentos tensos entre Leclerc y Hamilton en las últimas carreras. Todo comenzó en Zandvoort, donde el británico se vio retenido por su compañero y criticó la ausencia de órdenes de equipo.

Después, en la siguiente carrera, en Monza, Hamilton perdió posiciones tras verse obligado a irse a la grava en la curva 2, un incidente del que Leclerc asumió la responsabilidad. Por eso, el británico considera que es necesario mantener "conversaciones serias".

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Sin embargo, no tiene claro hasta qué punto esas conversaciones servirán para cambiar las cosas. Después de la carrera del domingo en México, Leclerc aseguró a Sky Sports que "había un hueco y, cuando estás luchando por una victoria, siempre voy a intentarlo".

"No sé qué tiene que pasar ahora ni cómo vamos a hablar de esto cuando volvamos", afirmó Hamilton.

"No tengo muy claro cómo quiero afrontar esa conversación. Por supuesto, hoy hay frustración. Estoy contento porque este chico acaba de ganar el campeonato, así que tengo sentimientos encontrados. Por un lado estoy feliz y, por otro, estoy realmente cabreado".

"Hemos perdido puntos muy valiosos y, como equipo, hemos trabajado muchísimo. Hoy podríamos haber conseguido fácilmente un doblete. De verdad, teníamos ritmo para hacerlo".

"Llegábamos a la curva 4 primero y segundo. Si simplemente hubiéramos mantenido las posiciones, creo que cualquier cosa podría haber pasado durante la carrera. Pero cuando tu compañero de equipo actúa en tu contra y acabas perdiendo posiciones de esa manera, es realmente duro".

"Así que hablaremos de ello en privado y no merece la pena decir mucho más. No tenemos normas sobre cómo debemos luchar entre nosotros y no sé si establecerlas cambiaría algo por parte de Charles".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

"Tenemos que encontrar una solución, pero está claro que algo tiene que cambiar".

Las declaraciones de Hamilton también iban dirigidas a los trabajadores de Maranello, en una temporada en la que Ferrari volverá a quedarse sin un título mundial, ya que se encuentra a 126 puntos de Mercedes, que tiene prácticamente asegurado el campeonato.

"Fred está haciendo todo lo posible", comentó Hamilton sobre el jefe del equipo, Fred Vasseur. "Creo que Fred vino a hablar conmigo antes de la carrera y me dio la impresión de que estaba nervioso".

"Simplemente quería que nosotros... Por supuesto, quiere que sus dos pilotos lo hagan bien. Desde mi punto de vista, si soy yo quien viene desde atrás, asumo todos los riesgos y eso acaba provocando que perdamos como equipo, creo que tendría que dar algunas explicaciones, porque afecta a muchísima gente".

"Pero en este caso fue al revés. Yo iba liderando y fue completamente innecesario. Creo que hoy podríamos haber conseguido fácilmente ese doblete, como ya he dicho, y habría sido algo enorme para el equipo y para todos los que trabajan en la fábrica, que se han esforzado tanto para traernos estas mejoras".

"No sé muy bien qué se va a hacer, porque hasta ahora realmente no se ha hecho nada. Así que ya veremos".

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