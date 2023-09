Vídeo F1: el desacuerdo y debate entre Sainz y Pérez tras Monza

El pasado fin de semana en el Gran Premio de Italia 2023 de la Fórmula 1, el equipo de Maranello dio una gran sorpresa e incluso logró la pole position por medio de Carlos Sainz. No obstante, en carrera, el rendimiento del SF-23 no fue tan bueno y el piloto español se vio superado por los dos pilotos de Red Bull.

Si bien Max Verstappen se lo tomó con calma para adelantarle en las primeras vueltas de la carrera, Sergio Pérez tuvo que ser más agresivo y eso provocó una lucha de tú a tú muy interesante de ver en la que finalmente el piloto mexicano se llevó el gato al agua para terminar subido al segundo escalón del podio, por detrás de su compañero de equipo en la Fórmula 1.

Sin embargo, en esas batallas cuerpo a cuerpo entre Checo y Sainz, el piloto de Red Bull pareció no estar demasiado contento con una serie de movimientos defensivos del español y no tuvo ningún problema en recriminarle dichas acciones en la antesala del podio.

"Te moviste tarde, ¿verdad?", dijo el mexicano, a lo que el madrileño respondió: "Bueno, me movía tarde pero a tiempo, Checo". No contento con esa respuesta, Pérez replicó de nuevo: "Te movías antes de tocar el freno", pero Sainz zanjó la discusión con su última respuesta: "Pero no en la frenada y la regla dice que [que no se puede] en la frenada. ¿Sabes?".

La conversación al respecto no fue mucho más allá, justo en el momento en el que el monitor de la sala mostró el adelantamiento que finalmente le dio el segundo puesto al de Red Bull, ante lo que el español dijo: "Ah, pero me has adelantado bien eh", con un "¿Te quedaste sin batería, no?" del mexicano y un "Sí" final de Sainz.

La conversación cambió de rumbo en cuanto Max Verstappen entró a la antesala del podio y se centraron en los problemas de deslizamiento y la degradación del SF-23 de Carlos Sainz.

Conversación completa entre Carlos Sainz y Sergio Pérez en la ceremonia previa al podio del GP de Italia 2023 de la Fórmula 1:

Checo: "Te moviste tarde, ¿verdad?".

Sainz: "Bueno, me movía tarde pero a tiempo, Checo. Me movía un poquito".

Checo: "Te movías antes de tocar el freno".

Sainz: "Ya, pero no en la frenada y la regla dice que [que no se puede] en la frenada. ¿Sabes?".

Checo: "Sí".

Sainz: "No dice antes... y yo me movía antes de la frenada y luego ya frenaba".

*Ven las imágenes del adelantamiento del piloto de Red Bull al de Ferrari.

Sainz: "Ah, pero me has adelantado bien eh".

Checo: "¿Te quedaste sin batería, no?"

Sainz: "Sí"

