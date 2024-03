Hamilton sentía su coche "como de otra categoría" a alta velocidad

Hamilton tuvo un frustrante GP de Arabia Saudí, clasificándose octavo y terminando noveno después de que la apuesta de seguir y ganar posición en pista durante el coche de seguridad no diera resultado.

El circuito de Yeda puso de manifiesto el rendimiento inferior de su coche en las curvas rápidas, y Hamilton y su compañero de equipo Russell se vieron superados por al menos un coche de Red Bull, Ferrari, McLaren y Aston Martin.

Lewis Hamilton mantuvo una batalla con Oscar Piastri que duró muchas vueltas, y aunque disfrutó de poder apretar al máximo, admitió que no podía alegrarse mucho del resultado general.

"Yo no diría que me estuve divirtiendo", dijo cuando Motorsport.com le preguntó sobre su carrera. "Quiero decir, estaba compitiendo por el noveno puesto, así que claramente no puedo decir eso. Terminar noveno no es divertido".

"Pero estuve disfrutando de la parte real de la carrera. Y estaba apretando tan duro como podía, estaba maximizando todo lo que tenía con el coche, estaba justo en el límite".

"Desgraciadamente me ha faltado rendimiento a alta velocidad, donde nos han pasado por encima".

"Pero hay cosas positivas. El coche es bueno a baja velocidad. Tenemos que añadir mucha carga en alta velocidad. Creo que si somos capaces de hacer eso, entonces creo que estaremos en la lucha. Pero tenemos trabajo por hacer".

Hamilton sugirió que puede llevar tiempo a Mercedes mejorar el coche, y por lo tanto podría tener por delante algunos fines de semana difíciles.

"Va a ser un reto en las próximas carreras", dijo. "Creo que en todos los circuitos de alta velocidad vamos a estar en desventaja con el paquete que tenemos actualmente".

"Pero somos buenos en los circuitos de baja velocidad, y en algunos de los de velocidad media no estamos tan mal. En realidad es sólo la alta velocidad, así que sólo tenemos que añadir rendimiento".

Y añadió: "Era como si estuviera en una categoría diferente cuando pasaba por zonas de alta velocidad respecto a los pilotos a mi alrededor".

Hamilton dejó claro que esperaba más del coche después del optimismo tras la presentación del mes pasado.

"Es frustrante estar tres años seguidos casi en la misma posición", dijo. "Sin duda es duro, pero agacharemos la cabeza y seguiremos trabajando".

"Sé que todo el mundo en la fábrica está trabajando al máximo, pero sin duda tenemos que hacer grandes cambios. Quizás no hemos hecho suficientes cambios".

"Miras a los tres equipos que están por delante de nosotros y todavía tienen conceptos diferentes a al nuestro en algunas áreas. Así que tenemos que mejorar nuestro rendimiento, eso seguro".