¿Por qué Norris evitó la penalización por 'jump start' en Yeda?

El Gran Premio de Arabia Saudí 2024 volvió a pasar factura a todos los rivales de Red Bull, ya que los dos RB20 dominaron de nuevo sin dar opciones a sus rivales. Sin embargo, la carrera de Yeda dejó varios temas polémicos y uno de ellos se debió a la "precipitada" salida de Lando Norris, ya que en la retransmisión de la TV se pudo ver perfectamente cómo soltó el embrague antes de que los semáforos de la recta principal se apagasen por completo.

El piloto de McLaren, que salía sexto, se movió -y no poco- antes de arrancar la carrera, pero logró parar su MCL38 y volver a arrancar cuando tocaba, pero el movimiento fue lo suficientemente llamativo como para que incluso George Russell se diera cuenta y lo reportase por radio rápidamente en busca de una penalización para su compatriota.

Sin embargo, una vez que los comisarios de carrera se percataron de la posible infracción, Norris no recibió ninguna sanción y muchos se preguntaron por qué, una respuesta que los propios comisarios dieron al concluir la carrera en Yeda.

Los comisarios recordaron que el único parámetro válido para determinar si un coche ha realizado o no una salida anticipada es el sensor del monoplaza y como el movimiento de Norris se mantuvo dentro de las tolerancias de dicho sensor, el piloto salió ileso.

"Los comisarios examinaron los datos del sistema de posicionamiento, así como el vídeo, que parecía demostrar que el coche número #4 se había movido antes de que se diera la señal de salida", se puede leer en el comunicado emitido por los comisarios.

"Sin embargo, el sensor homologado y suministrado por la FIA y que estaba montado en el coche no llegó a activarse, por lo que no señaló ninguna irregularidad. El artículo 48.1 del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1 establece claramente que la decisión sobre si un piloto se ha saltado o no la salida debe hacerse sobre la base de la señal emitida por el sensor. Esa señal no indicaba ninguna salida anticipada. Dadas las circunstancias, no tomamos ninguna medida", explicaron.

Tras la carrera, Lando Norris habló de su salida y dijo: "No sé qué pasó, la verdad, todo sucedió muy rápido. Me adelanté un poco y luego intenté parar el coche de nuevo. Pero en general no gané nada. De hecho, perdí algo de tiempo".

No es la primera vez que un piloto de Fórmula 1 es perdonado por el sensor, ya le ocurrió a Valtteri Bottas en el Gran Premio de Hungría de 2020, mientras que un año antes también sucedió con Sebastian Vettel -entonces en Ferrari- en el Gran Premio de Japón 2021.

Lando Norris, McLaren MCL30 Foto de: Shameem Fahath

