Fórmula 1 GP de México

Vasseur reacciona al incidente entre Hamilton y Leclerc: "Es una cuestión de respeto"

El jefe de Ferrari valora el incidente que le costó al equipo la victoria en México.

Benjamin Vinel Ronald Vording

Editado: 3 nov 2026, 8:08

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"Cuando vas primero y segundo en la curva 4, no te imaginas que no vas a ganar la carrera".

Esta frase dice mucho de la decepción del jefe de Ferrari, Fred Vasseur, tras el Gran Premio de México de Fórmula 1.

Ferrari había conseguido su primera pole de la temporada 2026 gracias a Lewis Hamilton, con Charles Leclerc tercero. La escudería del Cavallino Rampante no había disfrutado de una parrilla tan favorable desde 2024.

Cuando George Russell, que salía desde la primera fila, perdió impulso antes de la curva 1, Leclerc atacó a su compañero, que conservó la ventaja por muy poco. El monegasco volvió a intentarlo por el exterior de la curva 4 y llegó por delante al vértice, pero ambos coches se fueron largos y acabaron fuera de la pista.

El incidente les costó a los dos pilotos sus opciones de victoria. Hamilton regresó lentamente a la pista y fue adelantado por Max Verstappen, a quien ya no pudo superar y que acabaría ganando la carrera. Leclerc, por su parte, recibió una sanción de cinco segundos por la evidente ventaja duradera que obtuvo al saltarse la curva 5 y completó una decepcionante carrera hasta la cuarta posición.

Leclerc atribuyó parte de la responsabilidad al trazado —"Al final, necesitamos circuitos que no nos permitan jugar con este tipo de límites y zonas grises", consideró—, pero Vasseur no aceptó esa explicación.

"No. El trazado, desde luego, no ayuda, porque, si miras los dos últimos años, hemos tenido este tipo de problemas, pero no puede servir de excusa en absoluto", afirmó el francés.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

"Sinceramente, estoy un poco frustrado porque hemos dado un buen paso adelante en rendimiento en las últimas carreras. Íbamos primero y segundo en la curva 4. Cuando vas primero y segundo en la curva 4, no te imaginas que no vas a ganar la carrera".

"Es una enorme frustración para mí, pero yo no soy lo más importante: es una enorme frustración para las 2.000 personas que trabajan en el proyecto. Y necesitaré tiempo para digerirlo".

No es el primer incidente entre los dos Ferrari esta temporada. Hamilton acabó en la grava en la salida del GP de Italia después de que Leclerc no le dejara espacio, una maniobra que se ajustaba a las directrices oficiales de pilotaje.

Aun así, Vasseur insistió en que no hacía falta mantener conversaciones previas a la carrera con sus pilotos.

"Podemos pasarnos una eternidad hablando de esto, pero no se trata de discutir antes si estás a la derecha o a la izquierda. Lo único que les digo es que es una cuestión de respeto", señaló.

Preguntado por si podía pedirles a sus pilotos que no antepusieran sus objetivos individuales a los del equipo, Vasseur desarrolló su respuesta:

"Eso es precisamente lo que significa el respeto: no trabajan para sí mismos, trabajan para un grupo, trabajan para muchos patrocinadores, trabajan para las 2.000 personas de la empresa. Cuando tuvimos que apretar para sacar adelante las mejoras, la gente estuvo trabajando día y noche, y tenemos que tenerlo presente".

Sin embargo, cuando le preguntaron si consideraba responsables a ambos pilotos, Vasseur evitó pronunciarse: "No he hablado con ellos. Dejadme hablar primero con ellos".

Fred Vasseur, Ferrari

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El retraso de la señal de televisión condicionó la decisión sobre Leclerc

Vasseur también explicó por qué Leclerc no devolvió la posición a Hamilton después de saltarse la curva 5. No solo se debió a que Verstappen se había colocado entre ambos, sino también a que el retraso de la señal de televisión les impidió disponer de tiempo suficiente para tomar una decisión.

"No estaba muy claro", explicó Vasseur. "Lo hablamos con Dirección de Carrera, pero tienes que actuar antes de la curva 11. Hay cinco segundos de retraso entre las imágenes y lo que sucede en realidad. Eso significa que ya estás en la curva 11".

"El reglamento deja claro que, en este caso, tienes que devolver la posición antes de la curva 11. Y antes de la carrera acordamos que tenían que hacerlo por su cuenta, porque, si la infracción se produce en la curva 1, hay que devolverla antes de la curva 4. El coche ya está en la curva 4, pero nosotros todavía no hemos visto el incidente por televisión".

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