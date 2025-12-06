Hamilton, abatido, explica su accidente y su nueva eliminación en Q1 en Abu Dhabi
Lewis Hamilton se mostró más hastiado que nunca tras su cuarta eliminación consecutiva en Q1 en la temporada 2025 de la F1, en Yas Marina.
Lewis Hamilton dijo que sentía "mucha rabia" después de no pasar de la Q1 por cuarta vez consecutiva en la temporada 2025 de la Fórmula 1, en el Gran Premio de Abu Dhabi. Después de ceder su SF-25 a Arthur Leclerc para los Libres 1 del viernes, ya que Ferrari debía cumplir con la normativa relativa al tiempo en pista para los pilotos debutantes, el siete veces campeón del mundo se estrelló en la FP3, en la curva 9.
"Simplemente toqué el fondo [de la pista con el coche por algo de 'porpoising'] y perdí la parte trasera", explicó Hamilton escuetamente al término de la jornada del sábado. "El equipo vio un poco de rebote al entrar en boxes y dijeron que se mantuvo durante todo momento".
El heptacampeón británico acabó clasificándose en 16ª posición de la parrilla de salida, a sólo 8 milésimas del tiempo de corte de la Q2, lo que supuso su cuarta eliminación consecutiva en la Q1 (incluida la 'qualy' al sprint en Qatar).
Preguntado sobre si el accidente afectó a su clasificación posterior, Hamilton añadió: "Definitivamente, no ayuda cuando has perdido tu segunda tanda [en pista]". Esto se sumó a la sesión de Libres 1 perdida, que el británico etiquetó como algo que "nunca es bueno", aunque admitió que "todo el mundo está en el mismo barco".
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images
Así de desdichada está terminando la 19ª y más dura campaña de Hamilton en la Fórmula 1, con el veterano corredor sufriendo para igualar a su compañero, Charles Leclerc, y sumar los puntos que la Scuderia habría necesitado para mejorar su cuarto lugar en la general de constructores.
Cuando se mencionó su mala racha en clasificación, Hamilton comentó: "No tengo palabras para expresar lo que siento, mucha rabia". El piloto de Ferrari no espera un gran resultado en la carrera del domingo, comentando que "no hay mucho que puedas hacer" saliendo desde la 16ª posición en Yas Marina.
Cuando se le sugirió que podría "poner los neumáticos duros, ir a fondo y ver qué pasa", se limitó a responder: "Es lo mismo cada fin de semana para mí, así que a intentarlo". Y en cuanto a si el parón invernal será suficiente para resetearse mentalmente, el #44 simplemente dijo que "es el parón más corto" y, por tanto, "el tiempo lo dirá". Los entrenamientos de pretemporada comenzarán en Barcelona dentro de siete semanas.
