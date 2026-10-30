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Hamilton mira a 2027: "Este año hemos liderado la innovación, ahora necesitamos más potencia"

Hamilton destaca el trabajo de desarrollo de Ferrari y la competitividad del chasis, pero señala que la unidad de potencia es la principal limitación del SF-26.

Roberto Chinchero

Editado: 30 oct 2026, 15:22

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El Ferrari que mira hacia 2027 parte de una base que Lewis Hamilton considera sólida, pero con un límite muy concreto que hay que superar. En vísperas del Gran Premio de México, el siete veces campeón del mundo ha hecho balance del trabajo realizado por la Scuderia a lo largo de la temporada, señalando la unidad de potencia como el ámbito en el que será necesario dar el salto de calidad más importante. Un análisis que llega tras el convincente fin de semana de Austin, donde el SF-26 confirmó los avances ya observados en Singapur, lo que ha devuelto al equipo de Maranello a la lucha por las primeras posiciones.

Hamilton no ha ocultado su satisfacción por el camino recorrido por Ferrari, pero sus palabras han dejado claro, sobre todo, cuál es el objetivo que está marcando el rumbo del trabajo en las últimas cinco carreras del campeonato. Más que perseguir una posición en la clasificación de pilotos, Lewis quiere contribuir a definir el monoplaza con el que afrontará la próxima temporada.

"Estoy utilizando estas últimas cinco carreras como banco de pruebas para el coche del año que viene", explicó Hamilton. "Dedico mucho tiempo a hablar con nuestro responsable de aerodinámica y a debatir sobre la dinámica del vehículo, tratando de entender dónde podemos mejorar este coche y cómo podemos conservar los aspectos positivos del chasis, que este año ha sido excelente. Tenemos que dar un paso más sin perder las cualidades que ya tenemos".

Hamilton considera que el chasis de Ferrari es una base competitiva sobre la que construir el proyecto futuro. En cambio, su valoración de la unidad de potencia es más severa. "Tenemos que asegurarnos de contar con la configuración adecuada de los frenos para el año que viene y de que el motor pueda competir con los de nuestros rivales, porque, al fin y al cabo, es el único aspecto en el que diría que nos ha faltado este año. Tenemos una fiabilidad excelente, pero si hubiéramos logrado igualar a los demás en las rectas, podríamos haber luchado por un puesto más arriba. Es algo que podría suceder el año que viene, y es en lo que estamos trabajando".

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Hamilton elogia las mejoras

Sin embargo, el balance técnico de Hamilton no se limita a los aspectos que hay que mejorar. El siete veces campeón del mundo ha expresado su gran reconocimiento por el trabajo realizado en Maranello durante la temporada, haciendo especial hincapié en la capacidad del equipo para introducir actualizaciones eficaces.

Incluso el paquete llevado a Austin, aparentemente muy completo por el número de componentes que incluía, fue en realidad el resultado de un programa repartido a lo largo de varias pruebas. "La actualización parecía muy importante, porque incluía bastantes componentes y se había trabajado mucho para llevarla a cabo. En realidad, no era una actualización enorme, sino un paquete introducido a lo largo de un par de carreras, incorporando los distintos elementos en cuanto estaban listos. Las sensaciones han sido buenas".

Hamilton amplió luego el tema a toda la temporada, destacando un cambio que considera especialmente positivo con respecto a 2025. "Estoy realmente orgulloso del equipo por haber seguido esforzándose durante todo el año. Hemos introducido innovaciones que no teníamos el año pasado. Creo que hemos estado entre los líderes en innovación en comparación con los demás equipos. Pienso, por ejemplo, en el alerón trasero y en la solución del escape que ahora todos han adoptado".

Más allá de los ejemplos concretos citados por Lewis, el dato que el piloto considera más esperanzador es la eficacia del trabajo de desarrollo. "Hemos seguido introduciendo componentes con gran eficiencia. Todo lo que se ha llevado a la pista, y en lo que el equipo ha trabajado duro, ha aportado más rendimiento. Es exactamente lo que quieres ver".

Un importante reconocimiento al trabajo del equipo técnico de Ferrari, sobre todo en una temporada en la que el desarrollo de los monoplazas ha exigido equilibrar las necesidades inmediatas con la preparación para el siguiente campeonato. El objetivo, según Hamilton, será mantener esta capacidad de innovación, mejorando aún más la eficiencia de los procesos.

"Tenemos que asegurarnos de conservar esta energía y esta determinación también para el año que viene. Podemos ser aún más eficientes y analizaremos todas las áreas en las que sea posible mejorar".

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

México, un reto especial para confirmar lo logrado en Austin

Sin embargo, antes de centrarse definitivamente en 2027, Ferrari aún tiene cinco grandes premios por delante. El primero es el de México, una prueba que presenta características técnicas muy diferentes a las de Austin. La altitud del Autodromo Hermanos Rodriguez, situado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, reduce considerablemente la densidad del aire y modifica el comportamiento aerodinámico de los monoplazas. Los equipos utilizarán configuraciones de alta carga aerodinámica, pero tendrán que lidiar con condiciones de refrigeración y de funcionamiento de los neumáticos decididamente particulares.

Hamilton no se ha pronunciado sobre las posibilidades de Ferrari, aunque ha reconocido que las características del circuito podrían favorecer al SF-26. "Alguien me acaba de decir que este circuito debería ser favorable para nuestro coche, pero la verdad es que no tengo ni idea", ha admitido. "Aquí todos utilizarán la máxima carga aerodinámica. Será una experiencia inusual, porque tendremos un nivel de carga muy diferente al que tenemos en otros circuitos".

La gestión de los neumáticos será uno de los aspectos decisivos, pero Hamilton también observa con interés los efectos de la altitud sobre la velocidad punta, precisamente uno de los puntos débiles detectados en la Ferrari. "Creo que nuestro coche debería comportarse bien aquí, siempre y cuando logremos que los neumáticos se mantengan dentro del rango de funcionamiento adecuado. Y, dada la elevada altitud, espero que la velocidad en las rectas no se vea tan penalizada como ocurre en otros circuitos a nivel del mar, donde la resistencia aerodinámica es significativa".

La menor densidad del aire podría, por tanto, contribuir a mitigar una de las dificultades a las que se ha enfrentado Ferrari durante la temporada, aunque el particular contexto mexicano supondrá un reto común para todos los competidores.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Bryn Lennon / Fórmula 1 vía Getty Images

El segundo puesto en el campeonato de constructores vale más que la clasificación de pilotos

En las últimas cinco carreras, Hamilton también tendrá la oportunidad de mejorar su posición en el mundial de pilotos, una clasificación en la que varios protagonistas se encuentran muy cerca en puntos, a solo unos pocos puntos del segundo clasificado. Lewis, sin embargo, ha dejado claro que su principal interés no es conseguir el segundo puesto individual, sino contribuir a consolidar la posición de Ferrari en la clasificación de constructores.

"No diré que el segundo puesto en el mundial de pilotos no signifique nada, pero no es algo en lo que me centre. Creo que ganar el campeonato es lo único que realmente nos importa a todos. Mi único objetivo es asegurarnos el segundo puesto en el mundial de constructores, porque creo que el equipo se lo merece".

Un resultado que Hamilton considera importante también por el significado que tendría dentro de la Scuderia. "Sería un enorme paso adelante con respecto al año pasado y algo sobre lo que podríamos construir de cara a la próxima temporada".

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