Fórmula 1 GP de Singapur

Por qué a Hadjar ya no le gustan las carreras sprint de la F1

A Isack Hadjar le gustaban las carreras sprint de la F1, pero su dura experiencia en Singapur le ha hecho sentir resentimiento hacia este tipo de pruebas.

Benjamin Vinel

Editado: 20 oct 2026, 18:36

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Isack Hadjar ha cambiado de opinión sobre los fines de semana con carreras al sprint en la Fórmula 1, después de que su Gran Premio de Singapur se convirtiera en una auténtica pesadilla.

El fin de semana del piloto de Red Bull en el Circuito Urbano de Marina Bay comenzó mal, ya que se quejó de que su coche tocaba demasiado el suelo —especialmente en las zonas de frenada— en la primera sesión de entrenamientos libres, donde fue siete décimas más lento que su compañero, Max Verstappen.

La clasificación al sprint tampoco fue mucho mejor, a pesar de que el francés llegó a la SQ3, ya que sintió que "nunca consiguió hacer una buena vuelta" y que "no hacía más que luchar con el coche".

Pero el piloto galo, que disputa su segunda temporada, no tuvo muchas oportunidades de mejorar la puesta a punto de su RB22. Informó de problemas en el motor durante su vuelta en la SQ3, sufrió un fallo en la unidad de potencia en la carrera sprint, se le "rompió la cuarta marcha" en la clasificación principal del fin de semana y volvió a sufrir problemas de potencia tras luchar y alcanzar el décimo puesto en la carrera larga del domingo.

Recuerda:

Por supuesto, las dificultades de Hadjar se debieron en gran medida a la falta de fiabilidad más que al formato sprint, pero aun así consideró que la única sesión de ensayos —frente a las tres de un fin de semana habitual— le impidió solucionar los problemas de puesta a punto de su RB22.

"Ese es el problema de estos fines de semana en los que no puedes trabajar en el coche", se lamentó el franco-argelino de 22 años tras la clasificación en Singapur. "Es imposible. Simplemente tienes que tener suerte. No hay tiempo para trabajar".

"Supongo que al público no le resulta entretenido vernos hacer muchas pruebas, pero para nosotros es importante, y ahora… El coche se comportaba fatal. Tenía muchas ganas de que llegara la jornada del sábado para ver qué aportaba el cambio, qué podía hacer con el motor, que funcionaba bien, y no he podido hacerlo. Es difícil aprender algo en fines de semana como este", comentó.

Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing; Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Cuando se le preguntó si el formato daba más emoción al fin de semana en cuanto a la rapidez de la preparación y el riesgo, Hadjar respondió: "Quizá premie a quienes no trabajan realmente bien. Quizá. Simplemente no me gusta. Antes sí me gustaba, el año pasado. Pero, en realidad, cuando maduras un poco, tienes a un compañero de equipo exigente a tu lado, te pones manos a la obra y… Ya no me gustan los sprints".

Por desgracia para Hadjar, el número de fines de semana con carrera corta aumentará de seis esta temporada a diez en 2027: "No sé quién toma estas decisiones", se lamentó. "El año que viene tenemos una carrera sprint en Mónaco. ¿Cómo demonios crees que va a ser eso? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Crees que habrá adelantamientos?"

"No", respondió un periodista. "Entonces, ¿por qué lo hacemos?", continuó Hadjar. "Es muy decepcionante, y cada vez hay más".

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