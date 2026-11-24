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Fórmula 1 GP de Las Vegas

Qué quería demostrar Hadjar a Red Bull F1 en Las Vegas y qué pasó con la radio

Isack Hadjar se opuso a la táctica de los Red Bull en Las Vegas y llegó incluso a demostrarlo en la pista, pero, a posteriori, Laurent Mekies admitió que tiene dudas.

Christian Nimmervoll Ronald Vording

Editado: 24 nov 2026, 7:44

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Isack Hadjar había salido cuarto en el Gran Premio de Las Vegas y, ya en la cuarta vuelta, se colocó por primera vez en segunda posición, justo detrás de su compañero de equipo Max Verstappen. Y como la carrera era lo que era, es decir, una batalla por el rebufo, como las que solo se ven en el ciclismo en pista, era prácticamente inevitable que el francés se metiera en la lucha tarde o temprano.

Pero la advertencia de su ingeniero de carrera, Richard Wood, no se hizo esperar: "La prioridad es no perder tiempo. Tenemos que abrir una ventaja sobre George Russell. Como equipo, no podemos perder tiempo". Y Hadjar, aunque bastante seguro de sí mismo, pero al fin y al cabo siempre un leal miembro del equipo Red Bull, obedeció.

En algún momento volvió a situarse junto a Verstappen en la larga recta que lleva a la curva 14, pero este no cedió el liderato sin luchar. "¿Puede dejar de defenderse? Si no, voy a perder tiempo", transmitió Hadjar por radio. Pero Wood se mantuvo firme en la estrategia acordada previamente: "La orden del equipo es defender la posición frente a George. Si no, solo entraremos en un efecto yo-yo".

George Russell era, en ese momento, el primer perseguidor del 'Red Bull Express' en cabeza, y Verstappen, Hadjar y Russell intercambiaban posiciones con animada frecuencia. En una ocasión, el de Mercedes llegó incluso a adelantar a los dos Red Bull a la vez, solo para volver a ser tercero dos o tres curvas más adelante. El rebufo y la gestión de la energía fueron herramientas poderosas en Las Vegas, más que la velocidad pura.

Hadjar, como quedó claro por su comunicación por radio, habría preferido, desde el punto de vista del equipo, que la carrera se desarrollara como un 'circuito belga' en lugar de una formación rígida. Así se denomina la famosa táctica del ciclismo en la que un grupo que colabora, con cambios constantes en la posición de cabeza, intenta ser más rápido como colectivo que cada uno por separado.

Sin embargo, Red Bull, aparentemente sorprendido por la peculiar dinámica de la carrera, no consideró seriamente la propuesta de Hadjar. Con Verstappen ni siquiera se discutió la idea de repartirse el trabajo de liderar la carrera para así abrir una brecha con respecto a Russell. Al menos, en la radio de Verstappen no se oyó ninguna consulta al respecto.

Texto íntegro de la comunicación por radio de Hadjar

En un momento dado, Hadjar perdió los estribos: "No, mirad, ahora os voy a poner un ejemplo. Mirad lo que va a pasar ahora mismo", transmitió. Justo en ese momento, por una vez, no levantó el pie del acelerador antes de lo previsto —no para evitar atacar a Verstappen en la curva 14—, sino que siguió adelante y adelantó a su compañero de equipo por varios metros, colocándose en cabeza.

Después, el galo, como buen compañero de equipo, volvió a levantar el pie del acelerador y cedió el liderato a Verstappen antes de la curva. Pero ya había dejado claro su punto de vista y ahora transmitía por radio: "Simplemente no puedo. En las rectas, la diferencia es demasiado grande. Es más difícil de lo que pensáis. No miento". Su propuesta: "Si le adelanto y él me vuelve a adelantar en la siguiente vuelta, en conjunto somos más rápidos. Eso es trabajo en equipo: adelantar, que te adelanten de nuevo. Así de sencillo".

Eso fue en la vuelta 8. Casi como si el desarrollo de la carrera quisiera confirmar la visión de Hadjar, el doble liderato pasó a la historia tan solo una vuelta después. Red Bull no había conseguido deshacerse de Russell.

Cómo defiende Mekies la decisión de Red Bull

El jefe de equipo, Laurent Mekies, calificó a posteriori de 'justa' la objeción de que Red Bull se perjudicó a sí mismo con la táctica de proteger el liderato de Verstappen a toda costa. Sin embargo, señaló: "Ninguno de nosotros habría pensado en ese momento que tendríamos dos adelantamientos por vuelta durante 50 vueltas. En las primeras vueltas, todos tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad de la carrera".

Por eso, en la sala de mando no se tenía la sensación de "que la forma más rápida de terminar la carrera fuera intercambiar las posiciones cada vuelta". No obstante, con unas horas de perspectiva, Mekies admite que ya no está tan seguro de ello como lo estaba durante la acción en pista: "Nunca sabremos la respuesta. Pensamos que sin duda sería mejor que los dos coches colaboraran para defenderse de los que venían por detrás".

En algún momento, el problema se resolvió por sí solo, cuando el alerón delantero de Hadjar se cayó de repente y el piloto de 22 años quedó fuera de la lucha por la victoria. Por eso, su reacción fue bastante irritada cuando más tarde le preguntaron por las comunicaciones con los boxes: "No fue un malentendido. No intenté crear confusión. Solo utilicé el cerebro".

Ya sea de forma consciente o inconsciente, esto también puede interpretarse como una pulla verbal contra el equipo de mando de Red Bull. Hadjar explicó su lógica: "Entiendo cómo funciona el automovilismo y, por eso, sé que hay que correr lo más rápido posible. Adelantar, que te adelanten, volver a adelantar… Da igual. Simplemente hay que seguir así. Porque si me contengo cada vez, el tipo que viene detrás me adelantará sin más, ya que lleva 40 km/h más de velocidad".

Su equipo simplemente "no se dio cuenta de lo importantes que eran los juegos de rebufo. No puedo limitarme a quedarme detrás. Si lo hago, George se me escapa. Habría sido la carrera más rápida para nosotros, adelantarnos mutuamente todo el tiempo. Pero si me dices que tengo que quedarme detrás y, lógicamente, pierdo mi posición, eso no me vale".

Al menos, Hadjar ha mejorado mucho su prestigio dentro del equipo en Las Vegas. En primer lugar, ha vuelto a demostrar que, desde hace tiempo, es el primer compañero de equipo capaz de moverse, al menos por momentos, en esferas de velocidad similares a las de Verstappen. Y, en segundo lugar, ya deberían haberse disipado las dudas de que, en realidad, solo sea egoísta y quiera adelantar a Verstappen con astutas comunicaciones por radio. Un comportamiento que genera confianza.

Elogios expresos del jefe

Hadjar fue elogiado expresamente por Mekies: "Isack lo ha hecho muy, muy bien. Estuvo ahí delante por méritos propios, porque fue lo suficientemente rápido y porque supo defender y atacar muy bien. Esa es la mejor situación posible para nosotros. Y también lo entendió cuando le pedimos que dejara la lucha para más tarde y que, de momento, se concentrara en que los coches que venían detrás no nos adelantasen".

"Este año ya hemos dicho muchas veces que mejora carrera tras carrera. Y eso es precisamente lo que hemos vuelto a ver en Las Vegas. Salió desde la cuarta posición de la parrilla y rodó en primera o segunda posición en pista. El fin de semana pasado quedamos segundo y tercero, y aún tuvimos que intercambiar los coches. Así que son buenas noticias".

"Isack es muy inteligente. Para nosotros, que no somos pilotos, es muy difícil valorar a qué se enfrentan los pilotos dentro del coche a la hora de controlar sus emociones. Y él se ha dado cuenta de ello. Sabe perfectamente que gestionar mejor esas emociones le permite mejorar sus tiempos por vuelta —tanto dentro como fuera del coche—, porque así aumenta la calidad de la comunicación con sus ingenieros".

"Y ha hecho progresos muy, muy grandes en las últimas dos o tres carreras. Y vemos aún más potencial de cara al futuro. La comunicación con su equipo de ingenieros mejora cada vez más. Y rinde mejor cuando consigue mantener sus emociones bajo control. Estamos muy satisfechos con los progresos que está haciendo", afirma el jefe del equipo Red Bull.

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