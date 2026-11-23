Opinión

Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1 | Las Vegas divide opiniones: 352 adelantamientos entre espectáculo y artificial

El Gran Premio de Las Vegas ha ofrecido unas cifras impresionantes: 352 adelantamientos y 35 cambios en el liderato. Un espectáculo emocionante para el público, pero que ha dividido a los protagonistas.

Roberto Chinchero

Editado: 23 nov 2026, 12:29

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Trescientos cincuenta y dos adelantamientos y treinta y cinco cambios en el liderato. Cifras que reflejan una carrera fuera de lo común, destinada a convertirse en un hito en la historia de la Fórmula 1. El Gran Premio de Las Vegas ofreció noventa minutos de espectáculo casi ininterrumpido, con continuos cambios de posición, a menudo a velocidades superiores a los 350 km/h. Una carrera que ha entusiasmado a la mayor parte del público, pero que ha dividido opiniones. Para algunos, una de las carreras más bonitas de la historia; para otros, la demostración de hasta qué punto la Fórmula 1 corre el riesgo de alejarse de la competición tradicional, convirtiendo los adelantamientos en una consecuencia casi automática de la gestión de la energía.

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La verdad, probablemente, está en un término medio. En Las Vegas se vieron adelantamientos favorecidos por enormes diferencias de velocidad, pero también auténticos duelos y frenadas al límite. Max Verstappen, con sus ataques por el exterior de la curva 3, recordó que el talento individual sigue marcando la diferencia. Y no fue el único.

Sin embargo, sigue habiendo una incógnita que acompaña a la Fórmula 1 desde el inicio de la temporada: ¿cuántos adelantamientos han sido el resultado de una superioridad real del piloto y cuántos, en cambio, han venido determinados por las características del reglamento técnico?

Rebufo y energía: dos efectos diferentes detrás de los 352 adelantamientos

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Foto de: Manuel Eletto

La respuesta pasa, sobre todo, por dos factores. El primero es el rebufo, que en la larguísima recta del Las Vegas Strip Circuit garantizó una ventaja del orden de los 20 km/h, lo que contribuyó a mantener compacto el grupo. Tras 18 vueltas, antes de que entrara en pista el coche de seguridad, los diez primeros clasificados estaban agrupados en apenas cinco segundos. Una situación ligada sobre todo al potente efecto de rebufo en la larguísima recta del Strip Circuit, más que a la gestión de la energía. Los adelantamientos en la frenada de la curva 14 fueron auténticos, favorecidos por un fenómeno que acompaña al automovilismo desde que existe la aerodinámica.

Otra historia son los adelantamientos entre la curva 16 y la línea de meta. Ahí, lo que determinó los cambios de posición fue sobre todo la entrega de energía eléctrica, que produjo el llamado «efecto yo-yo». En muchos casos se trató de contraadelantamientos logrados por quienes habían perdido la posición en la curva 14, con al menos una decena de maniobras de este tipo realizadas por Verstappen. La combinación de ambos factores contribuyó a que la carrera fuera única.

Toto Wolff acogió con entusiasmo lo visto en el circuito estadounidense. "Este reglamento ofrece un gran espectáculo: hemos asistido a una carrera excepcional, pensada especialmente para el público estadounidense. Una mezcla entre las 500 Millas de Indianápolis, la NASCAR y la Fórmula 1. Me lo he pasado muy bien". El director del equipo Mercedes invitó a tener en cuenta también la reacción del público. "Imagino que muchos dirán: esto no es una verdadera competición. Personalmente, creo que debemos mantener una mentalidad abierta. Me han contado que, durante los 90 minutos, la gente en las gradas gritaba con cada adelantamiento".

La paradoja de una carrera espectacular vivida sin tensión

Lando Norris, McLaren; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Colin McMaster / LAT Images vía Getty Images

La combinación de rebufo y energía convirtió la carrera en una partida de ajedrez disputada a más de 300 km/h. Y la opinión del ganador fue significativa. "No debería decirlo, pero recuerdo haber ganado una carrera así jugando al Mario Kart —bromeó Verstappen—; a veces te quedas atrás, aprovechas el rebufo y consigues remontar. Cuando te encuentras en la parte trasera del pelotón, vas más rápido".

Detrás de la broma hay un análisis preciso. "Era imposible escaparse: habrías tenido que ser un segundo y medio más rápido que los demás para poder distanciarte". La estrategia del holandés fue clara: evitar a toda costa acabar en el pelotón. "Ante cada movimiento suyo, me aseguraba de tener suficiente energía para contraatacar, por dentro o por fuera. No quería perder el liderato, así que siempre estaba decidido a adelantar al límite, o a hacer lo que fuera necesario, con tal de mantenerme delante".

Incluso en un escenario fuertemente condicionado por la energía, las habilidades del piloto siguieron desempeñando un papel importante. Verstappen interpretó continuamente los movimientos de sus rivales, eligiendo cuándo defenderse y cuándo utilizar la potencia disponible.

Sin embargo, su valoración general fue sorprendentemente serena. "No estaba nervioso en absoluto, ni siquiera se me aceleró el corazón. Fue casi como dar un paseo, gestionando la energía de la batería en los momentos adecuados, tanto al atacar como al defender". Max suele ser un caso aparte, pero de su valoración se desprende una contradicción interesante: una carrera extremadamente emocionante para quienes la veían fue vivida por el ganador, sobre todo, como un ejercicio de gestión.

Norris y Gasly: el espectáculo no debe ir en detrimento de la conducción

Lando Norris, McLaren; Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Manuel Eletto

Lando Norris resumió bien el dilema. "Visto desde fuera, estoy seguro de que probablemente haya sido la mejor carrera de Fórmula 1 de la historia. No se podía prever lo que iba a pasar, hubo adelantamientos que surgieron de la nada". Sin embargo, añadió: "Algunos de los que vimos no fueron adelantamientos de verdad: pulsas un botón, activas el boost y adelantas a alguien".

Norris está convencido de que, sin la necesidad de gestionar continuamente la energía, la carrera habría sido aún más divertida para los pilotos. "Podríamos haber apretado al máximo, a toda velocidad, sin tener que pensar en la recuperación de energía, en el estado de la batería o en cuándo aplicar la potencia".

La Fórmula 1 siempre ha premiado la capacidad de gestionar los recursos, desde los neumáticos hasta el combustible. Pero cuando la gestión se convierte en un factor predominante a la hora de atacar o defenderse, la línea divisoria entre la competición y el artificio corre el riesgo de volverse menos reconocible.

Pierre Gasly utilizó una comparación muy acertada. "En un momento dado me pareció estar en el Tour de Francia. Lo fundamental era mantenerme en el pelotón y cuidar las piernas. Eso es exactamente lo que hicimos, reservando energía para el sprint final". Gasly admitió que se lo había pasado bien, pero no le gustaría asistir a veinticuatro carreras de este tipo. "No creo que se valore lo suficiente lo que haces en las curvas, porque al final es sobre todo un juego de rebufos".

Es el riesgo que también ha destacado Norris: que las cualidades de un monoplaza en los tramos técnicos se vean neutralizadas por la ventaja que se concede a quienes persiguen en las rectas. Si un coche más rápido no consigue distanciarse, el valor del rendimiento global puede resultar menos evidente.

Stella invita a la reflexión: no basta con contar los adelantamientos

Andrea Stella, McLaren

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Probablemente, la postura más equilibrada la ha adoptado Andrea Stella. El director del equipo McLaren ha evitado tomar partido, invitando a no convertir una carrera excepcional en un juicio definitivo sobre el reglamento. "Es realmente complicado adoptar una postura clara, del tipo: 'Bueno, este es el tipo de carrera que queremos'. Porque en cuanto lo dices, surgen otros puntos de vista que es importante tener en cuenta".

Stella también se refirió al tema de la seguridad: en algunos momentos se tuvo la sensación de que la situación podía volverse difícil de controlar, no por el comportamiento de los pilotos, sino por las diferencias de velocidad y la intensidad de los duelos. "Esta carrera nos ha proporcionado una gran cantidad de información que no podemos ignorar, tanto en términos de atención y espectáculo como en lo que respecta a la intensidad de la competición. Mi consejo es mantener un enfoque analítico, teniendo siempre en cuenta los intereses del deporte".

Probablemente sea la forma más útil de abordar el debate. Desestimar Las Vegas como un espectáculo artificial significaría ignorar todo lo positivo que se ha visto en la pista. Pero considerarla el modelo ideal para el futuro de la Fórmula 1 sería igualmente superficial.

Los 352 adelantamientos garantizaron un espectáculo extraordinario, pero el número de cambios de posición no puede ser el único parámetro para evaluar una carrera. Un adelantamiento construido a lo largo de varias curvas y rematado con una frenada al límite tiene un valor deportivo diferente al de un cambio de posición determinado casi exclusivamente por la diferencia de velocidad en la recta. Eso no hace que el segundo sea ilegítimo: forma parte de las reglas y, en cualquier caso, requiere capacidad de lectura y gestión. Pero la distinción existe, y es importante no perderla de vista.

Las Vegas también ha confirmado la calidad de los pilotos actuales, capaces de afrontar duelos reñidos y grandes diferencias de velocidad con una deportividad ejemplar. Las nuevas reglas pueden crear condiciones de competición extremadamente intensas, pero la línea divisoria entre favorecer los adelantamientos y hacerlos casi inevitables sigue siendo muy fina.

El verdadero objetivo no debería ser replicar los 352 adelantamientos de Las Vegas, sino preservar las condiciones que han permitido a los pilotos luchar, sin que la gestión de la energía acabe prevaleciendo sobre el valor de la conducción.

La Fórmula 1 no necesita elegir entre espectáculo y competición. Necesita encontrar el punto en el que ambas cosas coinciden. Las Vegas ha demostrado lo emocionante que puede ser acercarse a ese límite, pero también lo importante que es saber cuándo se corre el riesgo de sobrepasarlo.

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