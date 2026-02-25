Hadjar ya elogia a Verstappen como compañero: "Es muy abierto conmigo"

Después de una sola temporada en la Fórmula 1 como piloto de Racing Bulls, Isack Hadjar ha recibido el premio y a su vez la complicada tarea de dar el salto a Red Bull, un equipo en el que Max Verstappen ha conseguido establecer su jerarquía y donde se suceden sus compañeros de equipo uno tras otro tras comprobar que nadie puede ni tan siquiera acercarse a su rendimiento general.

Sin embargo, el joven piloto francés cuenta con una ventaja, y es que llega a Milton Keynes justo al inicio de un gran cambio reglamentario que es un reinicio para todos, por lo que eso le pone desde un punto de vista en igualdad total con el holandés porque ambos parten desde cero.

Todo el mundo conoce a Verstappen en la F1 por ser un auténtico devorador de compañeros, pero tras sus primeros días con él, Hadjar asegura que es un gran compañero y que está contento de poder tenerlo a su lado.

"El trabajo con Max ha sido muy bueno, hasta ahora se ha mostrado muy abierto conmigo, así que es bueno tenerlo a mi lado como compañero", afirmó durante los test de pretemporada en Bahrein.

Otra ventaja según Hadjar es que no siente que haya llegado a una escudería totalmente nueva, ya que lleva formando parte del programa de Red Bull desde hace cinco años, lo que le dio la oportunidad de participar en varias sesiones de FP1 con el equipo antes de dar este salto definitivo.

"Para ser sincero, no parece que haya dado el salto a un nuevo equipo. Ya participé en las FP1 con este equipo en 2023 y 2024, además de que firmé con el Red Bull Junior Team en 2021".

"Al fin y al cabo, estoy trabajando con ingenieros a los que conozco desde hace tiempo. He participado en sesiones de simulación con ellos para el equipo, lo que ha facilitado mucho la transición".

Contar con Laurent Mekies como director del equipo también es algo que está ayudando al piloto francés, ya que fue su jefe durante la primera parte de la temporada 2025 con Racing Bulls.

"Además es fantástico tener a Laurent como líder. Debuté en la Fórmula 1 con él, y empezar mi segunda temporada con él es algo positivo, así que todo ha ido muy bien. Soy muy afortunado", concluyó.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Mark Thompson / Getty Images