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Hadjar corrió media carrera sin potencia por debajo del 40% del acelerador

Hadjar perdió hasta un segundo por vuelta en Austin tras olvidarse de cambiar el mapa del motor después de su pit stop. El error dejó a su Red Bull sin respuesta al acelerador por debajo del 40% y comprometió su carrera.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 27 oct 2026, 14:26

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El podio conseguido en Austin por Max Verstappen, unido a la sexta posición de Isack Hadjar, permitió a Red Bull alcanzar y superar a McLaren en el Mundial de Constructores, un objetivo que antes del parón veraniego parecía prácticamente inalcanzable. Sin embargo, la evolución mostrada por el RB22 en los últimos meses, sumada a las dificultades del equipo de Woking, ha cambiado rápidamente el equilibrio de fuerzas en la pista.

Aun así, Red Bull se marcha de Austin con cierta sensación de oportunidad perdida. No solo porque el podio empieza a saber a poco, sino también porque posiblemente existía la oportunidad de sumar algunos puntos más con Hadjar. Más allá de su mala salida, consecuencia de los problemas recurrentes del RB22, el francés protagonizó una excelente primera mitad de carrera, pero un problema con los mapas del motor durante el pit stop comprometió toda la segunda parte de la prueba al afectar a la gestión del acelerador.

Una auténtica lástima, porque, si se analiza el rendimiento de Hadjar durante la fase inicial, se observa que, una vez encontró espacio para rodar con aire limpio y neumáticos blandos, su ritmo no estaba demasiado lejos del de Andrea Kimi Antonelli. De hecho, durante algunas vueltas, los tiempos de ambos pilotos fueron prácticamente idénticos.

Ambos apostaron por una estrategia a una sola parada y, teniendo en cuenta que, según las simulaciones de Mercedes, esta opción resultó ser unos ocho segundos más rápida que la de dos paradas, el francés no parecía estar tan lejos de poder luchar por un resultado entre la cuarta y la quinta posición.

"Con aire limpio, durante el primer stint, estaba rodando en los tiempos de Kimi y pensé que era una carrera para hacer una sola parada", explicó Hadjar.

Sin embargo, todo lo que había construido durante la primera parte de la carrera, gestionando eficazmente los neumáticos blandos frente a los medios que utilizaban sus rivales, se vino abajo en el momento de montar los duros, el compuesto que acabaría demostrando ser el más competitivo en tandas largas.

Después del pit stop, Hadjar se quedó con un mapa de motor incorrecto, un error que, según explicó, le costó hasta un segundo por vuelta durante todo el segundo stint.

Cuando entran en el pitlane, los pilotos seleccionan un mapa específico para la parada, necesario para mantener el motor a un régimen elevado y el embrague accionado durante el cambio de neumáticos. En el caso de Red Bull, se trata del denominado "Strat 12". Una vez completada la parada, el piloto debe volver al mapa habitual de carrera antes de abandonar el pitlane y reincorporarse a la pista.

Foto de: Gianluca D'Alessandro

El problema fue que, en esos instantes, Hadjar no seleccionó el mapa de carrera correcto después de su parada. Mientras recorría el pitlane, estaba ocupado discutiendo por radio con el equipo la decisión de montar los neumáticos duros y acabó reincorporándose a la pista con el modo equivocado todavía activado.

Una vez abandonado el pitlane, ya no es posible modificar ese mapa, lo que implica el riesgo de tener que completar toda la tanda en unas condiciones incorrectas, exactamente lo que le sucedió al francés.

Este modo limita la respuesta del motor cuando el piloto pisa ligeramente el acelerador. En la práctica, cada vez que Hadjar volvía a acelerar, era como si tuviera que lidiar con un acusado retraso en la respuesta del turbo, conocido como turbo lag: el coche no reaccionaba correctamente hasta que el pedal del acelerador superaba aproximadamente el 40% de su recorrido, sin entregar potencia por debajo de ese umbral.

Una situación que le obligó a ser mucho más agresivo al pisar el acelerador durante toda la segunda mitad de la carrera.

Las consecuencias fueron múltiples. En primer lugar, el coche se volvió más difícil de conducir a la salida de las curvas, porque desaparecía la posibilidad de dosificar la potencia al acelerar, lo que aumentaba el riesgo de que las ruedas patinaran y, por tanto, de que se incrementara la degradación de los neumáticos.

Además, en determinadas circunstancias, cuando los neumáticos patinan a la salida de una curva, se consume más energía de la necesaria, lo que puede provocar que la batería se agote antes. Por eso, resulta fundamental gestionar correctamente el acelerador.

"Me quedé con el mapa del pit stop y eso nos costaba un segundo por vuelta. Ese fue el problema. No habría cambiado nada independientemente de los neumáticos que hubiera llevado. Tenía problemas de conducción. Podría haber montado incluso los neumáticos de lluvia y no habría cambiado nada", aseguró Hadjar.

Una auténtica lástima, porque un pequeño error acabó teniendo consecuencias mucho más importantes de lo que se podía imaginar.

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